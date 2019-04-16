Сколько часов в день надо работать, чтобы не потерять пособие по уходу за ребенком

На какое время должна быть уменьшена продолжительность рабочего дня при работе на условиях неполного рабочего времени, чтобы ФСС РФ не отказал в возмещении расходов на выплату пособия по уходу за ребенком?
Этот вопрос очень волнует бухгалтеров. Зачастую ответ на него приходится искать в суде, потому что договориться мирным путем с ФСС не получается.
Расскажем, к каким выводам приходят суды и что думает по этому поводу сам ФСС.
5 минут — это малоСокращение рабочего времени менее чем на 5 минут в день не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. К такому выводу пришел Верховный Суд в Определении от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728.
В рассматриваемой ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника. Суд подтвердил правомерность отказа в возмещении расходов на выплату пособия.
12 минут — это много или малоВ Определении ВАС РФ от 11.04.2013 N ВАС-4041/13 указано, что ТК РФ не установлено, на какое время должна быть уменьшена продолжительность рабочего дня (смены), чтобы указанный режим можно было отнести к режиму неполного рабочего времени. В этой связи суд подтвердил правомерность выплаты пособия при сокращении рабочего времени до 39 часов в неделю вместо 40, то есть 12 минут в день.
Между тем по поводу 12 минут есть и противоположное мнение судей. Так, В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 14.08.2017 N Ф09-2710/17 по делу N А50П-505/2016 говорится, что рабочее время должно сокращаться на часы, а не на минуты.
12 минут в день — недостаточно для выполнения той социально значимой функции, которая отводится отпуску по уходу за ребенком, считают судьи.
30 минут — это малоКонституционный Суд в своем Определении № 329-О от 28.02.2017 указал, что сокращение рабочего дня на 30 минут не дает права на получение пособия по уходу за ребенком. С жалобой в КС обратился гражданин, которому работодатель отказал в выплате пособия, хотя рабочий день сотрудника был сокращен до 7 часов 30 минут. Позицию работодателя поддержали и инспекторы ФСС в ходе проверки, и суды.
Норма закона о совмещении работы и ухода за ребенком направлена на создание условий для гармоничного сочетания профессиональных и семейных обязанностей посредством сохранения за застрахованным лицом возможности получения обеспечения по обязательному социальному страхованию, исходя из оценки страхователем и страховщиком обстоятельств страхового случая, характеризующих объем реализации социального страхового риска, при решении вопроса о наличии оснований для продолжения выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а потому не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя, говорится в Определении КС.
Вместе с тем судьи КС нормально отнеслись к выплате пособия в случае, когда рабочий день сокращается на 2 часа — с 8 часов до 6-ти.
Экзотическое мнение ФСС5 часов в день — это максимальная длина неполного рабочего дня, при которой сотрудник может претендовать на получение пособия по уходу за ребенком, заявили в отделении ФСС по Удмуртской Республике.
Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия, установленного законом.
На основании изложенного ФСС делает вывод, что неполное рабочее время работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной продолжительности рабочего времени работника (например, 60 % составит 5 часов при 8-мичасовом рабочем дне либо три дня в неделю при предоставлении неполной рабочей недели).
Свежее мнение ФСССвое мнение по вопросу сокращенного рабочего дня, позволяющего совместить работу и уход за ребенком, ФСС высказал в письме № 02-08-01/17-04-13832л от 19.01.2018.
Согласно статье 63 СК обязанность по осуществлению ухода за новорожденным ребенком возложена, в первую очередь, на родителей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
В случае если родитель, осуществляющий уход за малолетним ребенком, работает, в соответствии с ТК РФ ему предоставлено право прервать трудовую деятельность на время ухода за ребенком и оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (статья 256 ТК РФ).
За период такого отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет в соответствии со статьей 11.1 Закона N 255-ФЗ гражданам, фактически осуществляющим уход за ребенком, выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Работающим гражданам данное пособие предоставляется в целях частичной компенсации утраченного заработка в связи с прерыванием или сокращением трудовой деятельности.
То есть ежемесячное пособие выплачивается именно тому родителю, который фактически осуществляет уход за ребенком и не может заниматься трудовой деятельностью.
Вместе с тем статьей 256 ТК РФ предусмотрено, что во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком лица, фактически осуществляющие уход за ребенком, могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия.
Данная гарантия предусмотрена для родителей, которые реально могут работать и одновременно осуществлять уход за ребенком (например, при устройстве ребенка на несколько часов в день в ясельную группу детского дошкольного учреждения).
Поскольку право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют лица, фактически осуществляющие уход за ним, сохранение за работником права на пособие в случае его работы на условиях неполного рабочего времени предполагает, что у него остается достаточно свободного от работы времени для осуществления такого ухода, а также то, что другой родитель или иной родственник фактически не осуществляет уход за ребенком.
Необходимо отметить, что максимальная продолжительность рабочего времени для работника, желающего выйти на работу и продолжающего находиться в отпуске по уходу за ребенком, законодательством об обязательном социальном страховании не регламентирована, констатирует ФСС.
Такое время, в соответствии со статьей 93 ТК РФ, устанавливается по соглашению сторон трудового договора в каждом конкретном случае.
При этом при установлении работнику неполного рабочего времени следует исходить из того, что оно должно быть установлено в часах (в соответствии с Порядком исчисления нормы рабочего времени, утвержденным приказом МЗСР от 13.08.2009 N 588н).
Как видим, ФСС так и не озвучил конкретную максимальную продолжительность рабочего дня, отметив лишь, что времени на уход должно быть достаточно (не уточняя, что подразумевается под достаточностью) и заявив, что 60 минут и менее — это точно недостаточно.