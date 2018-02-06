Беспредел налоговиков: обзор «Клерка»

На минувшей неделе мы объявили сбор информации от народных корреспондентов в лице наших читателей о случаях беспредела, с которым им пришлось столкнуться в ИФНС, ПФР и иже с ними.

Сегодня — обзор поступившей нам информации.

НДС-декларация, вычеты, допросы

Многие читатели нашего сайта жалуются на беспредел налоговиков в отношении деклараций по НДС.

Отказ в приеме декларации по НДС по надуманной причине — это хит последнего времени.

Напомним, подробно об этом явлении мы рассказывали в статье «Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС»

Наши читатели жалуются, что налоговики блокируют счета якобы из-за несданной декларации по НДС, которая фактически сдана. Просто инспекторам не понравились контрагенты, по счетам-фактурам которых заявлен вычет по НДС. Подозрительно! Вычет убрать, декларацию уточнить!

Вот сейчас у нас беспредел)) заблокировала ИФНС счет наш по причине задолженности по отчетности. А у нас задолженности нет. А прямо нам сказали: вы работали с недобросовестным контрагентом по их мнению, поэтому у вас блокировка. Уберите вычеты по нему, мы вам откроем счет. Вот так. с декабря по сей день бодаемся.

— Аноним, Казань

Кроме того в последнее время участились допросы руководителей компаний в ИФНС. Налоговики, порой применяя методы морального давления, убеждают директоров сдать уточненную декларацию без лишнего, с их точки зрения, вычета.

Вызвали директора на допрос, он пришёл с юристом. В начале беседы начали выгонять юриста из кабинета. Угрожали директору уголовным делом, заставляли сдать уточненку по НДС, чтобы она была «нулевая».

— Аноним, Вологда

Напомним, недавно мы пересказывали историю нашей читательницы, на практике столкнувшейся в допросом в московской ИФНС № 4. С ее слов, моральное давление, хамство и бесцеремонность — методы, которыми пользуются фискалы. Женщина советуют брать с собой юриста.

Что касается настоятельной рекомендации налоговиков, выраженной в категорической форме, об уменьшении вычета по НДС, то это в настоящее время тоже классика жанра.

Беспредел процветает... Знакомого бухгалтера шатражировали бесконечными запросами, встречными проверками за то, что молодой бизнес (менее полгода) понёс расходы на становление производства (купили станок). Реализации пока не достаточно. НДС К возмещению. Пригрозили не оставить в покое, если не подадут уточненка с начисленным НДС к уплате.

И придумали норму вычета не более 90%, которая не имеет законного основания, закидывают бесконечными требованиями и встречками, угрозами выездных проверок во всех направлениях.

После сдачи декларации по НДС с превышением показателя к уплате с нормой вычета свыше 90%директора как свидетеля при неосторожном выборе контрагентов вызывают, затем следует команда на уточнённую декларации на суммы НДС, о которой договорились в налоговой как «свидетель»

— Аноним, Москва

Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

Имущественные налоги физлиц

Налогоплательщики-физлица порой сталкиваются с неожиданной недоимкой по имущественным налогам за «махровые» года, которая появляется из ниоткуда. Налоги давно уплачены, квитанции давно уничтожены за давностью лет и вот на тебе, сюрприз...

На днях была в налоговой. Женщина звонила по телефону и пыталась разобраться, почему с неё сняли имущественные налоги за 2012-2013 года. Она уверяла, что точно платила, точно помнит, но квитанции она не сохранила, т.к. прошло больше 3 лет. И задавала вопрос, почему с неё не сняли тогда раньше, а только сейчас. Я слушала и думала, как хорошо, что я не платила и знаю это. А если бы с меня потребовали. Даже если бы сохранила квитанции, они бы уже выцвели. Приняла для себя решение, теперь все квитанции буду сканировать и хранить в электронном виде. А то вдруг потребуют 15-летней давности. Судиться-то не хочется.

— Аноним, Новосибирск

НДС при УСН

В комментариях к материалу, призывающему рассказать о неправомерных требованиях фискалов, одна из наших читательниц заявила, что налоговики путают систему налогообложения конкретного налогоплательщика. В результате с «упрощенцев» начинают требовать декларации по НДС и налогу на прибыль.

переводили ООО в другую налоговую.

После очередного отчётного периода заблокировали счёт за не предоставление декларации по НДС или прибыли. А у нас был УСН с первого дня. А у них в базе галочка не стояла, что у нас УСН.

— Натали Б.

В 2015 году ФНС не зарегила заявление по УСН сданное через МФЦ. Выяснилось это в 2016 году! Оказывается по УСН ФНС просто выкинула сданную декларацию по УСН за 2015г. И еще хотели по ОСНО мне начислить все налоги!

— Аноним, Тольятти

Напомним, ранее другая наша читательница возмущалась по поводу нелепого послания ИФНС, в котором от компании на УСН требуют пояснений по вопросу восстановления вычетов по НДС, хотя, как известно, при УСН вычеты по НДС не заявляются.

Все хорошо

Между тем есть и такие счастливчики, которые за долгие годы в ИФНС, ПФР и прочих подобных «конторах» сталкиваются только с доброжелательностью и лояльностью сотрудников.

ИП с 2007 года. Первые годы ходил в ИФНС и ПФР в полной боевой экипировке, готовясь к встрече с «беспредельщиками», «тупыми налоговиками», хамству и ругани. Отчетности у ИПшников тогда было на порядок больше, чем сейчас — декларации УСН ежеквартально, среднесписочная с нулем, заверение КУДиР, РСВ-2, персучет за себя с полным набором АДВ/СЗВ. Но вместо этого все время попадались вежливые тетеньки, еще и помогали на месте исправлять ошибки в отчетах, давали советы, прощали мелкие грешки.

В 2012 году забыл уведомить ПФР об открытии расчетного счета, тогда еще надо было самому уведомлять, и штраф за просрочку 5 тыс. руб. Пошел каяться с конфетами — говорят ничего сделать не можем, вот прошитый прошнурованный пронумерованный журнал о приеме уведомлений, жди штраф (конфеты, правда, оприходовали). Ждал-ждал, нет штрафа! Простили, нарушив свои же регламенты.

Весь прошлый год страна стояла на ушах с передачей сальдо расчетов по взносам из ПФР в ФНС, тоже сидел ждал приключений. Смотрю в личный кабинет — уже полгода висит приличная переплата по фиксированным взносам за ИП (десятки тысяч рублей), хотя платил всегда копейка в копейку. Подожду еще и подам заявление на возврат — профит!

Теперь вот пару лет читаю разные истории о зверствах банков с блокировкой счетов, жду, когда же долбанет по мне, случай классический — безналичная выручка, перевод с р/с ИП на личную карту физлица, снятие нала. Вместо того, чтобы запрашивать документы по сделкам, блокировать карты и счета, банк звонит и предлагает бесплатно карту с генератором одноразовых паролей для подтверждения операций (на общих основаниях она стоит 1000 руб.), мол, нам нравится ваш бизнес и движения по счету. Спрашиваю, какой бизнес, я мелкий ИП. Отвечают, ну у нас несколько другие критерии, размер не играет такого уж значения.

Граждане, что же это такое происходит? Я живу в параллельной реальности?

— Аноним, Саратов

Рассказывайте свои ситуации в комментариях.