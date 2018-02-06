Беспредел налоговиков: обзор «Клерка»

На минувшей неделе мы объявили сбор информации от народных корреспондентов в лице наших читателей о случаях беспредела, с которым им пришлось столкнуться в ИФНС, ПФР и иже с ними.
Сегодня — обзор поступившей нам информации.
НДС-декларация, вычеты, допросыМногие читатели нашего сайта жалуются на беспредел налоговиков в отношении деклараций по НДС.
Отказ в приеме декларации по НДС по надуманной причине — это хит последнего времени.
Наши читатели жалуются, что налоговики блокируют счета якобы из-за несданной декларации по НДС, которая фактически сдана. Просто инспекторам не понравились контрагенты, по счетам-фактурам которых заявлен вычет по НДС. Подозрительно! Вычет убрать, декларацию уточнить!
— Аноним, Казань
Кроме того в последнее время участились допросы руководителей компаний в ИФНС. Налоговики, порой применяя методы морального давления, убеждают директоров сдать уточненную декларацию без лишнего, с их точки зрения, вычета.
— Аноним, Вологда
Напомним, недавно мы пересказывали историю нашей читательницы, на практике столкнувшейся в допросом в московской ИФНС № 4. С ее слов, моральное давление, хамство и бесцеремонность — методы, которыми пользуются фискалы. Женщина советуют брать с собой юриста.
Что касается настоятельной рекомендации налоговиков, выраженной в категорической форме, об уменьшении вычета по НДС, то это в настоящее время тоже классика жанра.
И придумали норму вычета не более 90%, которая не имеет законного основания, закидывают бесконечными требованиями и встречками, угрозами выездных проверок во всех направлениях.
После сдачи декларации по НДС с превышением показателя к уплате с нормой вычета свыше 90%директора как свидетеля при неосторожном выборе контрагентов вызывают, затем следует команда на уточнённую декларации на суммы НДС, о которой договорились в налоговой как «свидетель»
— Аноним, Москва
Имущественные налоги физлицНалогоплательщики-физлица порой сталкиваются с неожиданной недоимкой по имущественным налогам за «махровые» года, которая появляется из ниоткуда. Налоги давно уплачены, квитанции давно уничтожены за давностью лет и вот на тебе, сюрприз...
— Аноним, Новосибирск
НДС при УСНВ комментариях к материалу, призывающему рассказать о неправомерных требованиях фискалов, одна из наших читательниц заявила, что налоговики путают систему налогообложения конкретного налогоплательщика. В результате с «упрощенцев» начинают требовать декларации по НДС и налогу на прибыль.
После очередного отчётного периода заблокировали счёт за не предоставление декларации по НДС или прибыли. А у нас был УСН с первого дня. А у них в базе галочка не стояла, что у нас УСН.
— Натали Б.
— Аноним, Тольятти
Напомним, ранее другая наша читательница возмущалась по поводу нелепого послания ИФНС, в котором от компании на УСН требуют пояснений по вопросу восстановления вычетов по НДС, хотя, как известно, при УСН вычеты по НДС не заявляются.
Все хорошоМежду тем есть и такие счастливчики, которые за долгие годы в ИФНС, ПФР и прочих подобных «конторах» сталкиваются только с доброжелательностью и лояльностью сотрудников.
В 2012 году забыл уведомить ПФР об открытии расчетного счета, тогда еще надо было самому уведомлять, и штраф за просрочку 5 тыс. руб. Пошел каяться с конфетами — говорят ничего сделать не можем, вот прошитый прошнурованный пронумерованный журнал о приеме уведомлений, жди штраф (конфеты, правда, оприходовали). Ждал-ждал, нет штрафа! Простили, нарушив свои же регламенты.
Весь прошлый год страна стояла на ушах с передачей сальдо расчетов по взносам из ПФР в ФНС, тоже сидел ждал приключений. Смотрю в личный кабинет — уже полгода висит приличная переплата по фиксированным взносам за ИП (десятки тысяч рублей), хотя платил всегда копейка в копейку. Подожду еще и подам заявление на возврат — профит!
Теперь вот пару лет читаю разные истории о зверствах банков с блокировкой счетов, жду, когда же долбанет по мне, случай классический — безналичная выручка, перевод с р/с ИП на личную карту физлица, снятие нала. Вместо того, чтобы запрашивать документы по сделкам, блокировать карты и счета, банк звонит и предлагает бесплатно карту с генератором одноразовых паролей для подтверждения операций (на общих основаниях она стоит 1000 руб.), мол, нам нравится ваш бизнес и движения по счету. Спрашиваю, какой бизнес, я мелкий ИП. Отвечают, ну у нас несколько другие критерии, размер не играет такого уж значения.
Граждане, что же это такое происходит? Я живу в параллельной реальности?
— Аноним, Саратов
Рассказывайте свои ситуации в комментариях.
Мы тоже с налоговой бадаемся. У нашего поставщика была налоговая проверка, в ходе которой директора на допросе так "прижали", что он подписал какую-то бумагу и сам не понял какую. Как потом оказалось - он согласился с тем что он на самом деле только номинальный директор и учредитель. Следом налоговая взялась за нас, как покупателей. Сначала запросили все документы за 3 квартал. Потом вызвали директора на допрос и сказали что с той компании уже ничего в бюджет вернуть не получится, поэтому нам надо подать уточненку и заплатить 7,5млн рублей плюс штраф, в ином случае приедем к вам с выездной проверкой. Директор отказался, сказал приезжайте - проверяйте. Сделка была настоящей, документы все у нас есть. Но налоговик не сдавался. Он звонил в нерабочее время директору с "добрыми" советами. "подайте сейчас уточненку, где вам надо уплатить эти деньги, а потом еще одну уточненку подайте, что та уточненка была неверной, чтобы к вам выездная не приехала". Звонил несколько раз бухгалтеру объясняя как "обойти закон". Но мы твердо стояли на своем. Сейчас сдали НДС за 4 квартал. Опять этот же налоговик прислал уведомление о вызове директора из-за найденных ошибках в декларации в ходе камеральной проверки. Причем какие именно ошибки были найдены - непонятно. А срок явки для предоставления пояснений был всего 2 дня! Но самое смешное, что совершенно не понятно кем работает этот самый налоговик. Сказал что он аналитик, но при этом проводит камералку у нас. Написали ему письмо, что директор в командировке, явиться не может (а его на самом деле в стране не было), просим уточнить ошибки и назначить новый срок для дачи пояснений. Ждем что ответит.