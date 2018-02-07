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Когда к вам придет трудинспекция: по плану и без

Инспекторы труда в целях осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства проводят плановые и внеплановые проверки на всей территории России любых работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физлиц. 

 О том, что является основанием для проверки и какие документы необходимо подготовить работодателю, дала разъяснения ГИТ Псковской области.

Плановая проверка

Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года. О плановой выездной или документарной проверке инспекция труда уведомляет работодателя не позже чем за трое суток.

Работодатель может ознакомиться с Планом проведения плановых проверок, размещенным на сайте ГИТ региона, и подготовиться к проверке заблаговременно.

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План трудовых проверок в Москве

План трудовых проверок в Санкт-Петербурге

План трудовых проверок в Московской области

В 2018 году плановые проверки пройдут примерно в 10 тыс. компаниях.

«С этого года плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода. Один раз в два года мы проверяем работодателей, деятельность которых отнесена к высокой категории риска, не чаще чем один раз в шесть лет проверяем работодателей, деятельность которых отнесена к умеренной категории риска. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к низкой категории риска, а таких у нас более 5 млн, плановые проверки не проводятся», – заявил накануне руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

Число плановых проверок Роструда в 2017 году составило 14,1 тыс., что на 20% меньше 2016 года. При этом, как отметил Всеволод Вуколов, в будущем при формировании плана проверок также будут учитываться результаты самопроверки, пройденной работодателями на «Онлайнинспекции.рф».

Внеплановые проверки

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

 - заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав;

- истечение срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

 - задержка работодателем заработной платы, а также выдача ее не в полном объеме;

 - начисление зарплаты ниже предусмотренного законом минимального ее размера;

- нарушение законодательства, вызвавшее угрозу здоровью работников;

 - запрос от работников на проверку условий труда;

- поступление информации о нарушении трудового законодательства от СМИ, 

 - поступление информации о нарушении трудового законодательства от органов государственной власти, органов местного самоуправления, других контролирующих органов;

 - наличие приказа руководителя инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ;

- на основании требования прокурора по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Проверка проводится на основании распоряжения руководителя ГИТ должностными лицами, которые указаны в этом распоряжении. В организацию направляется распоряжение о начале проведения проверки, одновременно с распоряжением направляется запрос с перечнем документов, которые потребуются для проверки инспекции труда.

Документы

В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса проверяемая организация обязана направить в ГИТ указанные в запросе документы. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя, иного должностного лица организации, ИП. Указанные в запросе документы возможно представить в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством РФ.

Инспектор труда может затребовать у работодателя следующие документы:

1. трудовые договоры, личные карточки сотрудников и другие данные о них;

2. штатное расписание;

3. трудовые книжки работников и журнал их учета; 

4. график работы и табель учета отработанного времени; 

5. документы о прохождении работниками медосмотров; 

6. график отпусков; 

7. расчетные листки;

8. бухгалтерские ведомости и прочие сведения о денежных выплатах работникам; 

9. учредительные документы и локальные нормативные акты; Положения об оплате труда;

10. приказы по кадрам;

11. журналы инструктажей; 

12. документы по специальной оценке рабочих мест.

Точный список запрашиваемых документов для проверки инспекцией труда зависит от основания ее проведения.

Что могут найти

При проведении проверки могут быть обнаружены следующие нарушения:

- незаключение трудовых договоров или несоответствие их содержания нормам ТК РФ; 

- неведение трудовых книжек или журнала учета движения трудовых книжек;

 - отсутствие Правил внутреннего трудового распорядка, в которых должны быть прописаны: порядок приема и увольнения работников; режим работы; отпуска; порядок выплаты заработной платы.

 - заключение срочного трудового договора без достаточных на то оснований;

 - необеспечение проведения предварительных и периодических медицинских осмотров;

 - непроведение инструктажей по охране труда;

 - непроведение специальной оценки условий труда рабочих мест;

 - задержка выплаты заработной платы;

 - непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 - нарушение порядка расторжения трудового договора;

 - отсутствие расследования и учета несчастных случаев. 

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Итоги проверки

По результатам контрольно-надзорных мероприятий составляется акт. В случае обнаружения нарушения трудового законодательства составляется протокол об административном правонарушении.

В случае выявления нарушений трудового законодательства инспекторы ГИТ могут: 

- выдать обязательное для исполнения предписание об их устранении; 

- приостановить работу организаций или отдельных подразделений при выявлении угрозы жизни и здоровью работников до устранения этих нарушений;

 - отстранить от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда;

 - направить материалы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности.

В предписании об устранении нарушений трудового законодательства перечисляются требования об устранении нарушений, отмеченные в акте проверки, указывается срок их устранения. К указанному сроку работодатель обязан предоставить письменную информацию о принятых мерах по устранению нарушений по каждому пункту предписания. 

К ответственности за нарушения трудового законодательства, выявленные в ходе проверок ГИТ, привлекаются как юрлица, ИП, так и должностные лица. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства, могут привлекаться к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности согласно ТК РФ, КоАП и УК РФ.

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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