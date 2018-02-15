Инструкция для ИП: как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация»

Образец декларации 3-НДФЛ для индивидуального предпринимателя мы уже опубликовали. Теперь расскажем, как заполнить эту форму с помощью бесплатной программы «Декларация», которую предлагает на своем сайте Федеральная налоговая служба. Процесс установки достаточно прост, никаких особых требований у программы нет. После установки можно сразу начать заполнять декларацию.

Мы заполняем отчет индивидуального предпринимателя, поэтому выбрали его в разделе «Признак налогоплательщика». Кроме того, необходимо заполнить поля «Номер инспекции» (та инспекция, где ИП стоит на учете) и «ОКТМО». Если вы не знаете номер инспекции и ОКТМО, можно воспользоваться сервисом «Заплати налоги» на сайте ФНС. При введении адреса места жительства там автоматически определяется код налоговой инспекции и ОКТМО.

Поскольку у нашего ИП доходы были не только от предпринимательской деятельности, мы поставили галочку в соответствующем поле.

Переходим на следующую вкладку «Сведения о декларанте». Заполняем все поля (телефон лучше тоже указать). И переходим на следующую вкладку «Доходы, полученные в РФ»

Нужные нам кнопки мы выделили красным кружком. У нас ставка налога 13%. В строке есть еще одна ставка 13%, но она для доходов в виде дивидендов. Нажимаем кнопку «Плюс» и заполняем источник дохода.

В нашем случае это физическое лицо, которое купило машину. Достаточно указать просто ФИО. Если и его не знаете, то укажите просто «физическое лицо».

Далее нажимаем другую кнопку «Плюс», для заполнения доходов. Код вида доходов выбирается из списка. Сделать это не так просто, видов дохода очень много.

Нам нужен код 1520, поскольку наш ИП продал автомобиль.

Но у нас оказался ИП запасливый, у него сохранились документы на покупку машины и поэтому можно заявить вычет в размере затрат на приобретение продаваемого автомобиля. Если вы продали автомобиль по цене меньшей, чем она стоила при покупке, в вычете указываете сумму, за которую продали автомобиль. Потому что вычет не может быть меньше самого дохода.

И в результате мы видим, что облагаемого дохода нет, потому что он «закрылся» имущественным вычетом на покупку автомобиля.

Теперь переходим на вкладку «Предприниматели» и нажимаем зеленую кнопку «Плюс» для выбора вида деятельности. К сожалению, просто поставить номер кода ОКВЭД нельзя, надо именно выбирать по подсказкам в нескольких полях.

Далее заполняем все остальные поля, предварительно поставив галочку у поля «Имеются документально подтвержденные расходы». Данные берутся из Книги учета предпринимателя. Обратите внимание, что торговый сбор (он есть только в Москве) указывается отдельно, а не в составе расходов. Обязательно укажите авансовые платежи, которые должны были быть начислены налоговой инспекцией. Даже если вы их не уплатили.

Ну и в конце переходим к вкладке «Вычеты», наш ИП решил заявить вычет на лечение. После заполнения этой вкладки, нажимаем на верхнюю кнопку «Проверить». Если ошибок не найдено, декларация готова к сдаче. Её можно распечатать или сформировать файл для отправки в электронном виде.

И не забудьте сохранить документ, может пригодиться.