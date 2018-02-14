Бухгалтерия, любовь и секс: обзор «Клерка»

В День Святого Валентина давайте поговорим о главном? О любви.
Сделали тематический обзор.
Любовники не хотят платить НДФЛ
Люди боятся, что любые, даже самые сокровенные переводы на карты начнут контролировать налоговики.
У нас был материал про то, что переводы на карточные счета физлиц становятся опасными.
В комментариях куча негодования. Но одно мнение запомнилось больше всего.
«А если любовник мне каждый месяц кидает деньги, ровно 20 тысяч, у меня что, могут попросить заплатить НДФЛ?».
В комментариях — отрыв.
Посмотрите 8 причин влюбиться в бухгалтера.
Бухгалтерская камасутра
У нас есть рубрика «Бухгалтерская камасутра». Другого названия на ум просто не пришло, ведь рассказываем там о бесконечных требованиях от ИФНС, которые сыпятся на бухгалтеров один за одним.
— Поза 1: скачайте образец пояснений для ИФНС на запрос о доле вычетов НДС;
— Поза 2: где искать ошибки в требовании налоговиков;
— Поза 3. Образец пояснений о расхождении между 6-НДФЛ и расчету по взносам;
— Поза 4. Ищем ляпы в уведомлении о вызове в ИФНС;
— Поза 5. Как пояснить ИФНС снижение налоговой нагрузки.
И в тему секса и налогов:
Как бухгалтеры делят бюджет в семье
Принято считать, что бухгалтеры любят четкость во всем. В том числе, и в семейном бюджете.
Это еще один миф про бухгалтеров или правда?
Почитайте, что говорят коллеги.
А еще, скажите, вы согласны с этими 9 правилами семейного союза?
Где знакомятся бухгалтеры
Где бухгалтеру найти любовь?
У нас есть обзор приложений для знакомств.
Прежде, чем перейти к обзору приложений, не забывайте, что бухгалтеры объединяются в клерковских чатах и группах в соцсетях. Причем, не только по профессиональному признаку.
Там знакомятся, ходят на групповые встречи и даже назначают свидания. На пороге налоговой инспекции, конечно:)
Итак, приходите в чат «Клерка» в Telegram или группу в Facebook.