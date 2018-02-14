Бухгалтерия, любовь и секс: обзор «Клерка»

В День Святого Валентина давайте поговорим о главном? О любви.

Сделали тематический обзор.

Любовники не хотят платить НДФЛ

Люди боятся, что любые, даже самые сокровенные переводы на карты начнут контролировать налоговики.

У нас был материал про то, что переводы на карточные счета физлиц становятся опасными.

В комментариях куча негодования. Но одно мнение запомнилось больше всего.

Аноним возмущается:

«А если любовник мне каждый месяц кидает деньги, ровно 20 тысяч, у меня что, могут попросить заплатить НДФЛ?».

В комментариях — отрыв.

Посмотрите 8 причин влюбиться в бухгалтера.

Бухгалтерская камасутра

У нас есть рубрика «Бухгалтерская камасутра». Другого названия на ум просто не пришло, ведь рассказываем там о бесконечных требованиях от ИФНС, которые сыпятся на бухгалтеров один за одним.

— Поза 1: скачайте образец пояснений для ИФНС на запрос о доле вычетов НДС;

— Поза 2: где искать ошибки в требовании налоговиков;

— Поза 3. Образец пояснений о расхождении между 6-НДФЛ и расчету по взносам;

— Поза 4. Ищем ляпы в уведомлении о вызове в ИФНС;

— Поза 5. Как пояснить ИФНС снижение налоговой нагрузки.

И в тему секса и налогов:

Как бухгалтеры делят бюджет в семье

Принято считать, что бухгалтеры любят четкость во всем. В том числе, и в семейном бюджете.

Это еще один миф про бухгалтеров или правда?

Почитайте, что говорят коллеги.

А еще, скажите, вы согласны с этими 9 правилами семейного союза?

Где знакомятся бухгалтеры

Где бухгалтеру найти любовь?

У нас есть обзор приложений для знакомств.

Прежде, чем перейти к обзору приложений, не забывайте, что бухгалтеры объединяются в клерковских чатах и группах в соцсетях. Причем, не только по профессиональному признаку.

Там знакомятся, ходят на групповые встречи и даже назначают свидания. На пороге налоговой инспекции, конечно:)

Итак, приходите в чат «Клерка» в Telegram или группу в Facebook.