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Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году

Отделение ФСС по Санкт-Петербургу разместило на своем сайте рекомендуемый перечень документов, необходимых для выделения средств на возмещение расходов по обязательному соцстрахованию страхователям-работодателям в 2018 году.

Какие документы

Перечень документов, служащих основанием для принятия решения о выделении (возмещении) необходимых средств на выплату страхового обеспечения утвержден  приказом МЗСР России от 04.12.2009 № 951н (с учетом изменений внесенных приказом Минтруда России от 28.10.2016 № 585н).

Итак, работодателям необходимо представить:

  • заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения (по форме, доведенной письмом Фонда от 07.12.2016 № 02-09-11/04-03-27029);
  • форму 4-ФСС (по обязательствам, возникшим до 01.01.2017);
  • справку – расчет и Расшифровку расходов.

Дополнительно к вышеназванным документам страхователем сразу представляются заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Примерный перечень таких документов:

  • документы, служащие основанием для назначения и выплаты пособия (подтверждающие факт страхового случая);
  • документы, подтверждающие правильность исчисления пособий (для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком);
  • документы, подтверждающие факт наличия трудовых отношений страхователя и лица, получившего пособие.

Список документов зависит от конкретного страхового случая.

Пособие по временной нетрудоспособности

Для возмещения расходов на больничные нужно предтавить:

  • листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке с произведенным расчетом пособия;
  • справка (справки) о сумме заработка у другого страхователя (у других страхователей) 182н;
  • документы, подтверждающие страховой стаж;
  • карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
  • справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата пособий этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей, либо как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя).

Пособие по беременности и родам

Для возмещения пособия по БиР и пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности должны быть представлены:

  • листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке, с произведенным расчетом пособия;
  • заявление застрахованного лица о предоставлении отпуска по беременности и родам;
  • приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам и о назначении пособия;
  • справка (справки) о сумме заработка у другого страхователя (у других страхователей) 182н;
  • документы, подтверждающие страховой стаж;
  • карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
  • справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата пособий этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей, либо как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя);
  • справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Пособие при рождении ребенка

При возмещении средств на выплату единовременного пособия при рождении ребенка должны быть представлены;

  • заявление о назначении пособия;
  • справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • справка о том, что пособие не назначалось с места работы (службы) другого родителя, или органа социальной защиты населения по месту жительства, в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, а другой родитель ребенка работает (служит);
  • свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;
  • копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства.

В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

  • документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
  • документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением РФ за пределами территории РФ - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником вышеуказанной Конвенции;
  • документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
  • выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
  • документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу - если брак между родителями ребенка расторгнут.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Для возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком работодатели представляют:

  • заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
  • заявление о назначении пособия;
  • свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка за которым осуществляется уход, либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
  • свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей). В случае смерти предыдущего ребенка - свидетельство о смерти;
  • справка с места работы (службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о не использовании отпуска по уходу за ребенком ежемесячного и о неполучении пособия по уходу за ребенком;
  • карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
  • приказ о назначении пособий;
  • справка из органов соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка);
  • справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) 182н;
  • справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей;
  • свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;

В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

  • документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
  • документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником вышеуказанной Конвенции;
  • документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.

Пособие на погребение

Для возмещения пособия на погребение необходимо представить:

  • заявление о назначении пособия;
  • справка о смерти, выданная органами ЗАГС;
  • копия свидетельства о смерти.

Напомним, с  01.02.2018 размер пособия на погребение составляет 5701,31 руб.

Что еще

Для проверки правильности назначения, исчисления и выплаты пособий ФСС  вправе также истребовать дополнительные сведения и документы. Например:

  • трудовой договор, как документ, подтверждающий наличие трудовых отношений и статус работника, как застрахованного лица, поскольку, согласно части 1 статьи 2 Закона № 255-ФЗ обязательному социальному страхованию подлежат граждане, работающие по трудовым договорам;
  • надлежащим образом заверенные копии трудовых книжек для работников, работающих по внешнему совместительству, в связи с тем, что согласно статье 283 ТК РФ при приеме на работу по внешнему совместительству не требуется предъявлять трудовую книжку, но при наступлении страхового случая по временной нетрудоспособности и в связи с материнством внешний совместитель для подтверждения своего страхового стража должен представить в бухгалтерию страхователя заверенную копию трудовой книжки с основного места работы;
  • приказы о приеме на работу (переводе) для проверки данных, содержащихся в трудовой книжке и трудовом договоре;
  • штатное расписание - для проверки соответствия установленных окладов, указанных в трудовых договорах. В случае отсутствия штатного расписания запрашиваются пояснения страхователя с информацией о суммах по окладам;
  • положения об оплате труда и премировании;
  • должностные инструкции работников;
  • табель учета рабочего времени для проверки соответствия данных начисленным суммам в расчетных ведомостях (количество рабочих дней на соответствие начисленному окладу и т.д.), листках нетрудоспособности (количество дней по нетрудоспособности в табеле должно соответствовать количеству дней в листке нетрудоспособности). Отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет должны быть отражены в табелях учета рабочего времени и соответствовать данным приказов на предоставление указанных отпусков;
  • расчетные ведомости по начислению заработной платы для проверки начисленных сумм в бухгалтерском учете и правильности включения их в расчет пособий;
  • карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
  • приказы о выплате материальной помощи;
  • приказы о назначении пособий в отношении каждого застрахованного лица;
  • расходные кассовые ордера, платежные ведомости на выплату заработной платы, платежные поручения на перечисления пособий.
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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Аноним
, Киров

А в Кирове соцстрах с 1 декабря просит справку из банка о том , что у нас нет картотеки. А справка эта в банке платная.

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