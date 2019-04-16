Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году

Отделение ФСС по Санкт-Петербургу разместило на своем сайте рекомендуемый перечень документов, необходимых для выделения средств на возмещение расходов по обязательному соцстрахованию страхователям-работодателям в 2018 году.

Какие документы

Перечень документов, служащих основанием для принятия решения о выделении (возмещении) необходимых средств на выплату страхового обеспечения утвержден приказом МЗСР России от 04.12.2009 № 951н (с учетом изменений внесенных приказом Минтруда России от 28.10.2016 № 585н).

Итак, работодателям необходимо представить:

заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения (по форме, доведенной письмом Фонда от 07.12.2016 № 02-09-11/04-03-27029);

форму 4-ФСС (по обязательствам, возникшим до 01.01.2017);

справку – расчет и Расшифровку расходов.

Дополнительно к вышеназванным документам страхователем сразу представляются заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Примерный перечень таких документов:

документы, служащие основанием для назначения и выплаты пособия (подтверждающие факт страхового случая);

документы, подтверждающие правильность исчисления пособий (для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком);

документы, подтверждающие факт наличия трудовых отношений страхователя и лица, получившего пособие.

Список документов зависит от конкретного страхового случая.

Пособие по временной нетрудоспособности

Для возмещения расходов на больничные нужно предтавить:

листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке с произведенным расчетом пособия;

справка (справки) о сумме заработка у другого страхователя (у других страхователей) 182н;

документы, подтверждающие страховой стаж;

карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;

справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата пособий этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей, либо как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя).

Пособие по беременности и родам

Для возмещения пособия по БиР и пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности должны быть представлены:

листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке, с произведенным расчетом пособия;

заявление застрахованного лица о предоставлении отпуска по беременности и родам;

приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам и о назначении пособия;

справка (справки) о сумме заработка у другого страхователя (у других страхователей) 182н;

документы, подтверждающие страховой стаж;

карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;

справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата пособий этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей, либо как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя);

справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Пособие при рождении ребенка

При возмещении средств на выплату единовременного пособия при рождении ребенка должны быть представлены;

заявление о назначении пособия;

справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка о том, что пособие не назначалось с места работы (службы) другого родителя, или органа социальной защиты населения по месту жительства, в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, а другой родитель ребенка работает (служит);

свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства.

В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением РФ за пределами территории РФ - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником вышеуказанной Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;

выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);

документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу - если брак между родителями ребенка расторгнут.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Для возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком работодатели представляют:

заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

заявление о назначении пособия;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка за которым осуществляется уход, либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей). В случае смерти предыдущего ребенка - свидетельство о смерти;

справка с места работы (службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о не использовании отпуска по уходу за ребенком ежемесячного и о неполучении пособия по уходу за ребенком;

карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;

приказ о назначении пособий;

справка из органов соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка);

справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) 182н;

справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей;

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;

В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником вышеуказанной Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.

Пособие на погребение

Для возмещения пособия на погребение необходимо представить:

заявление о назначении пособия;

справка о смерти, выданная органами ЗАГС;

копия свидетельства о смерти.

Напомним, с 01.02.2018 размер пособия на погребение составляет 5701,31 руб.

Что еще

Для проверки правильности назначения, исчисления и выплаты пособий ФСС вправе также истребовать дополнительные сведения и документы. Например: