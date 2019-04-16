Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году

Отделение ФСС по Санкт-Петербургу разместило на своем сайте рекомендуемый перечень документов, необходимых для выделения средств на возмещение расходов по обязательному соцстрахованию страхователям-работодателям в 2018 году.
Какие документы
Перечень документов, служащих основанием для принятия решения о выделении (возмещении) необходимых средств на выплату страхового обеспечения утвержден приказом МЗСР России от 04.12.2009 № 951н (с учетом изменений внесенных приказом Минтруда России от 28.10.2016 № 585н).
Итак, работодателям необходимо представить:
- заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения (по форме, доведенной письмом Фонда от 07.12.2016 № 02-09-11/04-03-27029);
- форму 4-ФСС (по обязательствам, возникшим до 01.01.2017);
- справку – расчет и Расшифровку расходов.
Дополнительно к вышеназванным документам страхователем сразу представляются заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Примерный перечень таких документов:
- документы, служащие основанием для назначения и выплаты пособия (подтверждающие факт страхового случая);
- документы, подтверждающие правильность исчисления пособий (для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком);
- документы, подтверждающие факт наличия трудовых отношений страхователя и лица, получившего пособие.
Список документов зависит от конкретного страхового случая.
Пособие по временной нетрудоспособности
Для возмещения расходов на больничные нужно предтавить:
- листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке с произведенным расчетом пособия;
- справка (справки) о сумме заработка у другого страхователя (у других страхователей) 182н;
- документы, подтверждающие страховой стаж;
- карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
- справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата пособий этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей, либо как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя).
Пособие по беременности и родам
Для возмещения пособия по БиР и пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности должны быть представлены:
- листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке, с произведенным расчетом пособия;
- заявление застрахованного лица о предоставлении отпуска по беременности и родам;
- приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам и о назначении пособия;
- справка (справки) о сумме заработка у другого страхователя (у других страхователей) 182н;
- документы, подтверждающие страховой стаж;
- карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
- справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата пособий этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей, либо как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя);
- справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Пособие при рождении ребенка
При возмещении средств на выплату единовременного пособия при рождении ребенка должны быть представлены;
- заявление о назначении пособия;
- справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка о том, что пособие не назначалось с места работы (службы) другого родителя, или органа социальной защиты населения по месту жительства, в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, а другой родитель ребенка работает (служит);
- свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;
- копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства.
В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением РФ за пределами территории РФ - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником вышеуказанной Конвенции;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
- выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
- документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу - если брак между родителями ребенка расторгнут.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Для возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком работодатели представляют:
- заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
- заявление о назначении пособия;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка за которым осуществляется уход, либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
- свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей). В случае смерти предыдущего ребенка - свидетельство о смерти;
- справка с места работы (службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о не использовании отпуска по уходу за ребенком ежемесячного и о неполучении пособия по уходу за ребенком;
- карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
- приказ о назначении пособий;
- справка из органов соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка);
- справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) 182н;
- справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком этим страхователем не осуществляются, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей;
- свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;
В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником вышеуказанной Конвенции;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.
Пособие на погребение
Для возмещения пособия на погребение необходимо представить:
- заявление о назначении пособия;
- справка о смерти, выданная органами ЗАГС;
- копия свидетельства о смерти.
Напомним, с 01.02.2018 размер пособия на погребение составляет 5701,31 руб.
Что еще
Для проверки правильности назначения, исчисления и выплаты пособий ФСС вправе также истребовать дополнительные сведения и документы. Например:
- трудовой договор, как документ, подтверждающий наличие трудовых отношений и статус работника, как застрахованного лица, поскольку, согласно части 1 статьи 2 Закона № 255-ФЗ обязательному социальному страхованию подлежат граждане, работающие по трудовым договорам;
- надлежащим образом заверенные копии трудовых книжек для работников, работающих по внешнему совместительству, в связи с тем, что согласно статье 283 ТК РФ при приеме на работу по внешнему совместительству не требуется предъявлять трудовую книжку, но при наступлении страхового случая по временной нетрудоспособности и в связи с материнством внешний совместитель для подтверждения своего страхового стража должен представить в бухгалтерию страхователя заверенную копию трудовой книжки с основного места работы;
- приказы о приеме на работу (переводе) для проверки данных, содержащихся в трудовой книжке и трудовом договоре;
- штатное расписание - для проверки соответствия установленных окладов, указанных в трудовых договорах. В случае отсутствия штатного расписания запрашиваются пояснения страхователя с информацией о суммах по окладам;
- положения об оплате труда и премировании;
- должностные инструкции работников;
- табель учета рабочего времени для проверки соответствия данных начисленным суммам в расчетных ведомостях (количество рабочих дней на соответствие начисленному окладу и т.д.), листках нетрудоспособности (количество дней по нетрудоспособности в табеле должно соответствовать количеству дней в листке нетрудоспособности). Отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет должны быть отражены в табелях учета рабочего времени и соответствовать данным приказов на предоставление указанных отпусков;
- расчетные ведомости по начислению заработной платы для проверки начисленных сумм в бухгалтерском учете и правильности включения их в расчет пособий;
- карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов для проверки правильности определения облагаемой базы и начисления страховых взносов;
- приказы о выплате материальной помощи;
- приказы о назначении пособий в отношении каждого застрахованного лица;
- расходные кассовые ордера, платежные ведомости на выплату заработной платы, платежные поручения на перечисления пособий.
А в Кирове соцстрах с 1 декабря просит справку из банка о том , что у нас нет картотеки. А справка эта в банке платная.