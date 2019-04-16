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Новые суммы пособий за счет ФСС в 2018 году

В 2018 году размеры пособий, выплачиваемых за счет ФСС, изменились. Это связано с изменением МРОТ, новым расчетным периодом, а также ежегодной индексацией, которая прошла 01.02.2018.

Напомним, с 1 февраля пособия были проиндексированы на 2,5% на основании Постановления Правительства №74 от 26. 01.2018.

Изменения по пособиям с 01.01.2018

Показатель

Сумма до 01.01.18

Сумма с 01.01.18

Предельный размер среднего дневного заработка

1901,37

2017,31

Минимальный размер среднего дневного заработка

246,58

311,97

Максимальный размер пособия по БиР за 140 дней

266191,80

282493,40

Максимальный размер пособия по БиР за 156 дней (сложные роды)

296613,72

314778,36

Максимальный размер пособия по БиР за 194 дня (многоплодная беременность)

368856,78

391455,14

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком

23120,66

24536,57

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком рассчитанный из МРОТ

3120,00 (с 01.07.17)

3795,60

 

Изменения по пособиям с 01.02.2018

Вид пособия

Сумма до 01.02.18

Сумма с 01.02.18

Единовременное пособие при рождении ребенка

16350,33

16759,09

Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

613,14

628,47

Минимальное пособие по уходу за первым ребенком

3065,69

3142,33

Минимальное пособие по уходу за вторым и последующими детьми

6131,37

6284,65

Социальное пособие на погребение

5562,25

5701,31

 

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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