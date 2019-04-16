Новые суммы пособий за счет ФСС в 2018 году

В 2018 году размеры пособий, выплачиваемых за счет ФСС, изменились. Это связано с изменением МРОТ, новым расчетным периодом, а также ежегодной индексацией, которая прошла 01.02.2018.

Напомним, с 1 февраля пособия были проиндексированы на 2,5% на основании Постановления Правительства №74 от 26. 01.2018.

Изменения по пособиям с 01.01.2018

Показатель Сумма до 01.01.18 Сумма с 01.01.18 Предельный размер среднего дневного заработка 1901,37 2017,31 Минимальный размер среднего дневного заработка 246,58 311,97 Максимальный размер пособия по БиР за 140 дней 266191,80 282493,40 Максимальный размер пособия по БиР за 156 дней (сложные роды) 296613,72 314778,36 Максимальный размер пособия по БиР за 194 дня (многоплодная беременность) 368856,78 391455,14 Максимальный размер пособия по уходу за ребенком 23120,66 24536,57 Минимальный размер пособия по уходу за ребенком рассчитанный из МРОТ 3120,00 (с 01.07.17) 3795,60

Изменения по пособиям с 01.02.2018