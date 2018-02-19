Налоговики дали ответы на самые частые вопросы про онлайн-ККТ

Переход на онлайн-кассы и порядок их применения вызывает многочисленные вопросы у налогоплательщиков. Ответы на наиболее частые из них опубликовало УФНС по Санкт-Петербургу.

Кто и когда переходит на онлайн-ККТ

года на новый порядок применения ККТ обязаны перейти:

— налогоплательщики, оказывающие услуги общественного питания, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

— налогоплательщики ЕНВД и ПСН, осуществляющие торговую деятельность, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

— налогоплательщики, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов (за исключением ИП, осуществляющих деятельность через торговые автоматы, не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры);

— налогоплательщики, которые были вправе не применять ККТ в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ в редакции от 08.03.2015.

До 01.07.2019 на ККТ нового поколения обязаны будут перейти:

— налогоплательщики, оказывающие услуги общественного питания, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

— ИП на ЕНВД и ПСН, осуществляющие торговую деятельность, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

— ИП, осуществляющие деятельность через торговые автоматы, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

— налогоплательщики, оказывающие услуги населению (за исключением налогоплательщиков, оказывающих услуги общественного питания, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры).

Ошибочный НДС в чеке

ИП на УСН уже после закрытия смены заметил, что в чеке ошибочно выделен НДС 18%. Что делать?

В рассматриваемом случае следует пробить кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», указанием суммы по чеку наличными или электронными, а также ставки и суммы НДС. Впоследствии, следует пробить корректный кассовый чек с указанием в реквизите «ставка НДС» — «НДС не облагается».

Такие действия предусмотрены методическими рекомендациями по применению приказа ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

ККТ в интернет-магазине

Покупатели интернет-магазина — исключительно иностранцы. Нужно ли применять онлайн-ККТ? Да, ответили налоговики.

Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит исключений, предусматривающих отсутствие обязанности по применению ККТ при оплате услуг электронными средствами платежа нерезидентами РФ, находящимися за пределами РФ. Применение ККТ в данном случае обязательно.

При осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем, и применением устройств, подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия при осуществлении этих расчетов, обязаны обеспечить передачу покупателю кассового чека или БСО в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем до совершения расчетов. При этом кассовый чек или БСО на бумажном носителе пользователем не печатается.

При этом следует учитывать, что Федеральный закон № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) не содержал положений, освобождающих от применения ККТ налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров и услуг в сети «Интернет» посредством наличных денежных расчетов или расчетов с использованием такого вида электронного средства платежа, как платежная карта.

В случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

Таким образом, при расчетах в сети «Интернет» посредством электронных средств платежа (за исключением платежных карт), использование которых в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) не предусматривало обязательное применение ККТ, обязанность применять ККТ наступает с 01.07.2018. При расчетах с использованием такого электронного средства платежа, как платежная карта, применять ККТ необходимо.

При этом ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между организациями и ИП.

Электронные кошельки

Физлица оплачивают услуги компании через электронные кошельки. Необходима ли онлайн-касса?

До 01.07.2018 ее можно не ставить, ответили в УФНС.

В случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

Прием «налички» в счет возмещения

Арендаторы транспортных средств компании вносят в ее кассу наличные в качестве возмещения оплаты сумм за штрафы ГИБДД при нарушении правил ПДД клиентом.

Нужно ли применять ККТ? Нет, ответили в УФНС.

Учитывая что, прием денежных средств в качестве компенсации причинённых убытков не является приемом или выплатой денежных средств за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для целей Федерального закона № 54-ФЗ, указанный прием денежных средств не требует применения ККТ.

В данном случае при оприходовании наличных денежных средств в кассу организации оформляется приходный кассовый ордер.

УСН и ЕНВД

ИП на УСН использует онлайн-кассу, Планирует начать деятельность по ЕНВД. Можно «дорегистрировать» режим ЕНВД на данной кассе или необходима покупка второй кассы?

Федеральный закон 54-ФЗ не содержит запрета на применение одной и той же ККТ для разных видов деятельности, доходы от которых подлежат налогообложению по разным системам.

При этом пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и БСО, в том числе и сведения о применяемой при расчете системе налогообложения.

Таким образом, необходимо настроить ККТ таким образом, чтобы была возможность печатать на кассовом чеке сведения о той системе налогообложения, которая применяется налогоплательщиком в момент расчета.

При этом в УФНС напомнили, что ИП на ЕНВД могут не применять ККТ до 01.07.2018.

Приостановка деятельности

Если на несколько месяцев приостановить торговлю и не использовать ККТ, нужно ли оповещать налоговую?

Нет, ответили в УФНС. Однако некоторые нюансы надо учесть.

Если расчеты не производятся, открывать ежедневно кассовую смену не нужно, оповещение налоговой также не предусмотрено. Однако перед тем, как выключить ККТ на длительный период, следует убедиться, что все пробитые чеки были переданы в ОФД, иначе через 30 дней фискальный накопитель заблокируется.

Авансы и реализация

Организация получила от покупателя 100-процентный аванс за товар наличными деньгами и выдала ему кассовый чек. Что делать при отгрузке товара в счет полученного аванса?

Нужно пробить еще один чек, пояснили в УФНС.

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, который должен содержать кассовый чек, в том числе, признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) — приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, — возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) — расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода).

В случае полной предоплаты до момента передачи предмета расчета следует пробить кассовый чек с признаком расчета «приход» и признаком способа расчета «Предоплата 100%».

При отгрузке товара, который был оплачен по предоплате, покупателю выдается кассовый чек с признаком расчета «приход» и признаком способа расчета «Передача в кредит».

Возврат покупателю по безналу

Организация удовлетворяет требование потребителя о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной суммы, а затем осуществляет возврат денежных средств путем безналичного перевода по указанным потребителем реквизитам банковского счета в претензии.

Необходимо ли в данном случае использовать ККТ?

В случае осуществления расчета электронными средствами платежа по выплате покупателю стоимости возвращенного товара необходимо оформить кассовый чек с признаком «возврат прихода», пояснили в УФНС.

При этом согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ в случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.