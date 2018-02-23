«Ночной бухгалтер». Дорого покупать онлайн-ККТ— не бизнесмен. Контрагенты не выдают счета-фактуры

В Думе считают, что небольшой бизнес – это хобби. Внимательнее относитесь к договорам с контрагентами, иначе можете остаться без счетов-фактур. В ПФР надо будет слать больше данных. Главное за сегодняшний предпраздничный день.

Нет денег на ККТ — не бизнесмен

Глава Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Андрей Макаров рассказал депутатам, что предприниматели, у которых нет денег на ККТ, занимаются бизнесом для собственного удовольствия.

Посмотрите это полную лояльности к обычным людям цитату.

Наш эксперт Надежда Камышева рассказала, почему послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет.

Про счета-фактуры

Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет.

Контрагент не обязан выдавать покупателю счет-фактуру, если это не предусмотрено договором. К такому выводу пришли судьи.

Коллеги эмоционально обсуждают эту новость в «Красном уголке бухгалтера». Рассказывают, какие именно пункты про счета-фактуры есть в их договорах.

А вы предусмотрительны при составлении договоров?

Разместили анализ важной «судебки» по НДС. Сделка одна, а правила разные: почему НДС — «особенный» налог.

Будущее трудовых книжек

Вы готовы к электронным трудовым книжкам?

Общаться с ПФР надо будет еще плотнее.

Замминистра труда Любовь Ельцова рассказала, какими будут электронные трудовые книжки:

«Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые „поля“, — рассказала замминистра. — Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года».

Замечательный коммент оставил аноним: «В один прекрасный момент гавкнет сервер ПФР».

К чему это приведет, всем понятно. В свете чудесной передачи данных по взносам от фонда к налоговикам надеяться на надежность их электронных систем не приходится.

И еще ПФР напоминает: сдавайте СЗВ-М вовремя. Иначе пенсии сотрудников будут за ваш счет. Просрочка может привести к санкциям в несколько сот тысяч рублей.

Поучаствуйте в нашем опросе: как вы храните банковские выписки.

Ну, и конечно, с праздником наших защитников! Вот вам воинственного котика:

Ваша серьезная по отношению к любому бизнесу редакция