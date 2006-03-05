Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Поставщик не обязан выдавать покупателю счет-фактуру, если это не предусмотрено договором. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, рассматривая дело № А40-110081/16-126-945.

Одна компания через суд пыталась принудить другую компанию выдать накладную и счет-фактуру на товар, за который было заплачено 720 тыс. рублей. Добровольно фирма-продавец отказалась передать покупателю вышеназванные документы, ограничившись актом приемки-передачи ТМЦ.

Покупатели надеялись через суд добиться справедливости и наконец-то получить право на вычет по НДС. Но не тут-то было. Суд встал на сторону продавцов.

Согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Счет-фактура не является ни вещью, которую ответчик был обязан передать истцу, ни принадлежностью товара, ни документом, относящимся к товару. Кроме того, условиями договора прямой обязанности по передаче ответчиком счета-фактуры также не установлено, а значит у него отсутствует гражданско-правовое обязательство по передаче счета-фактуры, говорится в решении суда.

Суд указал, что истец избрал ненадлежащий способ судебной защиты.

Апелляционная и кассационная инстанции также отказали покупателю в удовлетворении его требований.

Отметим, что данное решение впечатлило участников нашей группы на Фейсбуке.

- Просто забудь все, что между нами было.

- В смысле? А как же счет-фактура по приобретенной у вас же продукции?

- Забудь. Если поставщик не предоставил вам счет-фактуру по приобретенному товару и этого не было в условиях договора - просто забудьте и про все, что между вами было, и про возможность получить вычет НДС. Я фигею, дорогая редакция.... как оказалось, выставить сч-ф это не обязанность, определенная законом, а договорные отношения))) - Ольга Александрова

Как выяснилось в ходе обсуждения, некоторые компании очень предусмотрительны и включают в договор пункт об обязательной выдаче счета-фактуры продавцом. Причем оговаривается, в какой редакции он должна быть, что он должна быть правильно заполнен согласно правилам, выделен НДС и так далее. Кроме того, договором предусмотрена ответственность поставщика за непредоставление счета-фактуры.

А вы столь же предусмотрительны при составлении договоров?