«Схемотехника». Урок 6. Схема посложнее, для продвинутых главбухов

Налоговый эксперт Кирилл Соппа размещает на своем канале «Уроки налоговой схемотехники» в Telegram самые интересные налоговые схемы: как опасные, так и безопасные.

В предыдущих статьях рубрики были рассмотрены некоторые базовые элементы структурирования бизнеса. Сегодня разберем сложную схему.

Базовая идея схема заключается в создании нескольких рукавов продаж. На заправках бензин продается за наличку, покупателям НДС возмещать не требуется, поэтому продажи можно осуществлять от упрощенца. Оптовые продажи клиентам производятся от субъектов на общей системе налогообложения (ИП и Бриз).

При реализации упрощенного рукава возникает проблема лимита. Другими налогоплательщиками она решается не лучшим способом, когда на одной и той же заправке продажами занимаются несколько субъектов. Причем продажи от одного из них начинаются после приближения к лимиту предыдущего. Это явное “палево”, потому что не соответствует обычаям ведения предпринимательской деятельности. Единственной разумной целью в данном случае может быть только сохранение лимита по выручке в целях применения упрощенной системы налогообложения. А когда единственной целью схемы является налоговая выгода, такая налоговая выгода признается судом необоснованной.

В рассматриваемой схеме на каждом АЗС продажи осуществляет один хозяйствующий субъект. Для целей сохранения лимита по выручке применяется д оговор комисси и . При этом в выручку субъекта, ведущего деятельность на АЗС, попадает лишь агентское вознаграждение, которое значительно меньше общей выручки, получаемой от покупателей.

Как мы уже писали , применение агентского договора не влияет на исчисление НДС у Принципала, поэтому для создания “упрощенного” рукава принципалом тоже должен быть упрощенец. Уже нет привязки к конкретным объектам (АЗС), поэтому для сохранение лимита применяется примитивное дробление по количеству юрлиц (20 фирм на УСН 15%).

Налогоплательщик сделал еще один хитрый ход. Рукава были “удлиннены” за счет включения в цепочку двух субъектов на основной системе налогообложения (ИП и Бриз), закупающих топливо у сторонних поставщиков. Хитрость заключается в том, что данное обстоятельство не позволило налоговому органу вменить всю выручку “упрощенного” рукава проверяемому налогоплательщику (то, что обычно налоговый орган делает, доказывая незаконное дробление).

Очевидно, что часть этой выручки сформировалась за счет продажи топлива, купленного у сторонних поставщиков. То есть, при расчете налоговых обязательств требовалось учесть затраты на приобретение этого топлива.

А это было невозможно, поскольку закуп осуществлялся, как уже было сказано, иными субъектами, не участвующими в налоговой проверке.

В итоге суд отменил доначисления по схемам через ИП и Бриз и оставил в силе решение налогового органа по схеме через Тайм.