Гороскоп для бухгалтера. Самый точный

Травка зеленеет, льется солнца свет.

Все любят зарплату, а работу – нет.

Вас ждет гороскоп с 16 по 22 июля 2018 года.

Овен

Овны, ваша душа в срочном порядке потребует устроить у моря пикник с шампанским и кукурузой. Звезды советуют чаще соглашаться с главбухом, хотя бы для того, чтобы она стала поменьше разговаривать. Ведь не даром говорят, больше знаешь – крепче мстишь. В первые дни недели перед Овнами может появиться целое море соблазнов. Постарайтесь выбрать из них только самые увлекательные, не распыляйтесь по мелочам. А мы остановимся на некоторых тонкостях такой «обожаемой» налоговиками процедуре, как запрос в банк , о движении денежных средств по счету.

Телец

Тельцам будет хотеться любить весь мир! Однако, ваши мужья будут против. За 10 минут между утренними будильниками Тельцы успеют посмотреть еще один сон, попытаются проснуться, спланировать все на день вперед. Тельцам, озабоченным своей карьерой, советуем быть повнимательнее. Смотрите в оба, и не рассчитывайте, что все само собой образуется. Канал @Баблишко собрал несколько распространенных в судебной практике ошибок директоров , за которых их привлекают к ответственности.

Близнецы

Не трудитесь объяснять что-то директору дважды. Ему и с первого раза пофиг. Так как хуже уже быть не может – на этой неделе все станет лучше! Опасайтесь самого тяжелого похмелья – не упивайтесь мечтами. Звезды на этой деле предпочтут честный заработок и если ваши устремления не совпадают с данным утверждением, то вас ожидают трудности. Предлагаем вашему вниманию статью «На сколько подорожала жизнь: данные Росстата»

Рак

Раки, линии на вашей руке безусловно многое могут рассказать о вашей личности, но история браузера может рассказать о ней намного больше. Помните, что в полночь 19 июля волшебство закончится и наступит последний день сдачи декларации по ЕНВД. На этой неделе Ракам потребуется играть в команде, причем играть они будут очень умело. Это позволит достичь новых успехов в ваших начинаниях, однако победу придется поделить поровну между всеми участниками.

Лев

Львы, не стоит так убиваться и нервничать в отчетный период, вам все равно за это не доплатят. А вообще, в вашем тихом омуте на этой неделе и леща можно выхватить. Настает время, чтобы проверить своих коллег на прочность. Многие факты всплывут на поверхность. Что-то вас неимоверно порадует, что-то немного огорчит, но в этом нет ничего страшного – вы все равно добьётесь наивысших результатов. Знаете, как за последний год расширилась сфера применения электронных подписей , и что изменится в ближайшее время?

Дева

Для Девы будет весьма кстати народная примета: «Летом в лесу комары - лучшее противозачаточное средство». Соскучились по мороженному из детства? Звезды считают, что миф об очень вкусном советском пломбире держится только на том факте, что единственным конкурирующим продуктом для сравнения вкуса в те времена были лишь сосульки. Эта неделя для Дев будет спокойной, если акцентировать внимание исключительно на карьере. Самое время решать все фундаментальные вопросы, в противном случае, если сделать это позже, вы можете столкнуться с неожиданными трудностями.

Весы

Для Весов первый закон пляжа (если вы накрыли кошелек и телефон полотенцем, то их никто не украдет) работать не будет. Отказывайте себе во всем, кроме удовольствия и своевременной сдачи отчетности, а когда удовольствий больше не останется, просто выходите замуж. Хватит ждать, просто выбросьте все силы на достижение максимального результата, так вы получите возможность для дальнейшего развития. Совместительство и совмещение: в чем разница? Ответы на частые вопросы, в которых путаются бухгалтеры и кадровики в этой статье

Скорпион

В свете последних реформ Скорпионы будут думать, что правительство все может только повышать, ан нет, оно призывной возраст понизить может. А пока, Звезды советуют думать, как сфотографироваться в огороде так, чтобы другие бухгалтера подумали, что вы на пляже. Не стоит обращаться за советом к родным и близким, если вы окажетесь в непростой ситуации, стоит перетерпеть и просто реализовать задуманное чуточку позже.

Стрелец

Компьютер вкрадчиво и тихо уговорит Стрельцов не спать. Вы будете очень плохо относиться к окружающим просто за то, что они вас окружили. Звезды снарядят вас новыми идеями! Не теряйте свой шанс! У вас существенно повысится работоспособность, появится уверенность в своих силах, возникнет огромное желание бороться и достигать задуманного. 3 июля опубликован закон с поправками в 54-ФЗ. Подробный разбор изменений – в этом материале.

Козерог

Козероги, даже не пытайтесь давить на совесть начальства. Совесть не орган – болеть не может. Если вам все же повезло, и вы проведете будущую неделю в отпуске, то Звезды рекомендуют поехать в Кисловодск на воды, а не к бабушке в деревню на углеводы. Существует риск нанести своему имиджу неимоверный урон. Будьте осторожнее в высказываниях и поддержке мнений посторонних людей. Ваша жизнь во многом будет зависеть от удачи, которая будет на вашей стороне.

Водолей

Водолеи, постарайтесь не злословить. Молчание – единственная вещь из золота, не признаваемая женским полом. Водолеи так сильно любят своих детей, что могут посоветовать им учиться на филологическом факультете, чтобы они всю жизнь с ними жили. Если вы сможете грамотно управлять финансовыми потоками, то сможете продвинуться по карьерной лестнице и получить много преимуществ перед конкурентами.

Рыбы

Рыбам на этой неделе показана морская диета: горячая вареная кукуруза, медовая пахлава, холодное пиво, креветка на костре и вино домашнее на розлив. Ни для кого не секрет, что все больше современных бухгалтеров открывают для себя вторую бутылку вина. Но лучше удивите печень – выпейте воды. Звезды рекомендуют привнести хоть какие-то изменения в ваше рабочее место, ведь творчество – это ваш конек, и тогда вы сможете трудиться с большей эффективностью.