Неустойка, моральный вред, ущерб по решению суда: что из этого облагается НДФЛ

По решению суда застройщик выплатил дольщику неустойку, возмещение морального вреда, возмещение судебных расходов и возмещение реального ущерба.

Минфин в письме № 03-04-05/44154 от 27.06.2018 разъяснил, какие из этих выплат облагаются НДФЛ, а какие – не облагаются.

Неустойка и штраф

В соответствии со статьей 330 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, - в частности, в случае просрочки исполнения.

В связи с этим сумма неустойки, выплаченная застройщиком участнику долевого строительства в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и сумма штрафа, выплачиваемая организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», отвечают признакам экономической выгоды и являются его доходом, подлежащим обложению НДФЛ.

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 НК.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанных штрафа и неустойки, выплачиваемых организацией по решению суда, в статье 217 НК не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

Указанная позиция нашла подтверждение в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС 21.10.15, в пункте 7 которого указано, что предусмотренные законодательством о защите прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации потерь (реального ущерба) потребителя. Поскольку выплата сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды у потребителя, они включаются в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 НК вне зависимости от того, что получение данных сумм обусловлено нарушением прав физлица.

Моральный вред

Согласно положениям статей 151 и 1101 ГК обязанность возмещения морального вреда и его размер определяются судом.

В соответствии со статьей 151 ГК, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Таким образом, сумма возмещения морального вреда, выплачиваемая физлицу на основании решения суда в соответствии со статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», не подлежит обложению НДФЛ.

Судебные расходы

Согласно пункту 61 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде возмещенных налогоплательщику на основании решения суда судебных расходов, предусмотренных гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством, законодательством об административном судопроизводстве, понесенных налогоплательщиком при рассмотрении дела в суде.

Таким образом, доходы в виде сумм возмещения налогоплательщику судебных расходов, произведенного на основании решения суда, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц при соблюдении условий, установленных пунктом 61 статьи 217 НК.

Убытки

В соответствии со статьей 15 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

К возмещаемому реальному ущербу, причиненному организацией-застройщиком налогоплательщику, относятся, в частности, суммы фактических затрат на наем жилого помещения за период нарушения срока передачи объекта долевого строительства.

Возмещение такого реального ущерба на основании решения суда не образует экономическую выгоду налогоплательщика и, соответственно, не является его доходом.

Удержание НДФЛ

Пунктом 1 статьи 226 НК установлено, что российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, подлежащие налогообложению, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в соответствии со статьей 224 НК, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 НК.

Указанные организации признаются налоговыми агентами и обязаны исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов, в частности, статьей 226 НК.

Следует учитывать, что судом в резолютивной части решения может быть указана сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физлица, и сумма, которую необходимо удержать в качестве налога и перечислить в бюджет.

В этом случае в соответствии с пунктом 4 статьи 226 НК налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Если при вынесении решения суды не производят разделения сумм, причитающихся физлицу и подлежащих удержанию с физлица, организация - налоговый агент при выплате физлицу по решению суда дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не имеет возможности удержать у налогоплательщика налог с указанного дохода.

При этом налоговый агент обязан в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

В соответствии с пунктом 6 статьи 228 НК налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном, в частности, пунктом 5 статьи 226 НК, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

При этом согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК при получении доходов в денежной форме дата фактического получения налогоплательщиком дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.