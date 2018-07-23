12 шуток для бухгалтера: по знакам Зодиака, конечно

Вам не кажется, что ситуация в стране такова, что скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина, а наливать 0,8 или 0,85 л?

Вас ждет гороскоп с 23 по 29 июля 2018 года.

Овен

Овнам будет хотеться поехать на работу и проехать мимо нее километров так 800. Также, не исключено повышение зарплаты в 0,9 раз. Начните осуществление своих идей в бухгалтерии, тогда и окончательная их реализация не заставит себя долго ждать. Попробуйте не сдавать отчетность под влиянием эмоций – такие ваши действия могут привести к серьезным потерям и убыткам. Удачно в течение этой недели можно решать вопросы, связанные с повышением безопасности труда, а также оплатой налогов. Вы знаете, что делать, если налоговики шлют требования , а недоимок нет?

Телец

Тельцам рекомендован оттенок загара «Домашний уют», иначе ваши нервные клетки будут настолько нервные, что обзаведутся своими нервными клетками, чтобы нервничать. Расположение планет в течение этой недели дает Тельцам огромные возможности для продвижения в финансовой области. Постарайтесь в начале недели сделать первый шаг по направлению к увеличению своих доходов. Какие именно меры необходимо предпринять, решать только вам.

Близнецы

Близнецы будут жить и работать достаточно хорошо, однако, не исключено, что их будет посещать мысль, что их начальник пристроился удачнее, чем вы сами. С наведением порядка у вас будет все в порядке, а вот с устранением бардака – полный бардак! Настало время, когда можно пробовать новые методы в работе, перейти на новую бухгалтерскую программу. Психологическая обстановка в коллективе также может сильно повлиять на производительность вашего труда.

Рак

Раки, себя надо любить и хвалить. Не поручайте такое ответственное дело другим людям. Если директор вас спросит, почему вам не нравится ваша работа, Звезды рекомендуют исполнить для него песню Игоря Николаева «Первая причина – это ты!». Успех в течение первой половины этой недели во многом будет зависеть от последовательности ваших действий, не торопитесь, будьте внимательными. Вторая половина недели неплохо подойдет для работников, участвующих в организации промо-акций и рекламных кампаний. А «Клерк» просветит вас, как заменить неиспользованный отпуск компенсацией

Лев

Львы, всем и так вы будете безразличны, ну, а если вы еще и стеснительны, то добро пожаловать отсюда! Но и это к лучшему! Вас ждут с распростертыми объятиями новые горизонты, новое начальство, новая зарплата. Неделя для вас окажется полной перспектив. Вы сможете превзойти себя и получить выгоду от операций на рынке Forex, либо от сделок по продаже акций. Типичным Львам крайне нежелательно участвовать в любых интригах, запутанных ситуациях. В бухгалтерии не стоит доверять первым встречным, будьте начеку при общении и взаимодействии с незнакомыми людьми.

Дева

Девы будут панически бояться спать, ведь поспишь и на работу нужно идти. Главным бухгалтерам стоит обратить внимание не только на резюме принимаемого сотрудника, но и на его умственные данные. Существует риск принять на работу человека просто закончившего «Московский резюмейный институт». Все, что будет запланировано на первую половину недели, будет весьма эффективным. Проявите повышенное внимание при работе с документами. Проверяйте их на наличие ошибок, в противном случае погрешности могут привести к серьезным разногласиям с налоговой инспекцией. Удача ждет тех Дев, кто занят творческой работой. Вы уже в курсе, какие переводы с карты на карту облагаются налогом?

Весы

Весам будет неимоверно хотеться положить лимон не в чай, а в швейцарский банк. Но не все так просто, «Нас не догонишь!» – сказали цены вашей зарплате, и как-то вышло, что парковочное место в час зарабатывает больше, чем вы. Типичным Весам в течение этой недели звезды советуют проявить осторожность при обращении с автомобилем, троллейбусом. Будьте готовы к тому, что некоторые сроки доставки документов могут быть нарушены со стороны контрагентов. В течение этой недели вас могут ждать очень важные деловые переговоры, которые, могут пройти достаточно напряженно.

Скорпион

На вопросы о том, как проходит лето, в каких странах вы успели побывать, Скорпионы ответят: «В Работаленд, Соединенных штатах ванной и туалета, в Кухнястане, Кроватии, Объединенных огородных эмиратах». И купаться вы будете в море… работы! Но и это не плохо. Наличие работы в наше время уже роскошь! Вам нужно просто остановиться, присесть и подумать, а правильно ли вы живёте? В течение первой половины этой недели вам стоит больше внимания уделить творческой составляющей в работе. Это поможет повысить производительность своего труда.

Стрелец

Стрельцы, не экономьте на себе. За вас это уже сделало государство. Понедельник тоже может быть хорошим, если он отпускной. Звезды советуют надевать на этой неделе белье из одного комплекта, это даст вам почувствовать, что хоть что-то в вашей жизни уже сложилось, хоть что-то вы в ней контролируете. Сейчас вы можете наладить взаимоотношения с людьми, которые решают вопросы по кадрам, что в настоящем или будущем может способствовать смене места работы на более выгодное. За счет активной работы в коллективе и при непосредственной поддержке со стороны других людей, вы можете получить неожиданное повышение.

Козерог

Козероги, будут получать удовольствие лишь от того, что их собеседник пишет грамотно и расставляет все знаки препинания. Вы будете заблуждаться: «Шеф изменится!». Шеф будет заблуждаться: «Бухгалтеры никуда не денутся!». Звезды на этой недели не рекомендует вам ссориться с шефом и иными влиятельными людьми. Это время не подходит для решения любых вопросов с чиновниками и представителями власти. Как ни странно, именно выходные могут быть довольно удачным периодом для зарабатывания денег. Тем временем, с каждым годом «популярность» набирает почерковедческая экспертиза подписей на счетах-фактурах и первичных документах.

Водолей

Водолеи, если вы не умеете сами радоваться жизни, то почему она должна радовать вас? Собираясь на шашлыки с коллективом, будьте предусмотрительнее, берите с собой обязательно не только древесный уголь, но и активированный. Сейчас, особенно в конце недели, не стоит приобретать новое оборудование, тем более, если на него вдруг не окажется каких-то сертификатов, документов. В работе этот период обязательно предоставит Водолеям отличные возможности для карьерного роста. В начале недели улучшатся ваши отношения с коллегами, а также с руководителями. Вы можете полагаться на поддержку сотрудников, заинтересованность в работе, а также проявлять свое обаяние. Все эти факторы увеличат ваши шансы на получение новой должности.

Рыбы

Рыбы будут недоумевать, что случилось с их жизнью, т.к. в их пакете с пакетами потихоньку начнут заканчиваться пакеты. Звезды напоминают, что нет ничего плохого, когда умный человек тупит, хуже, когда тупой человек умничает. Но это не про вас, вы не только далеко не дура, вы еще и вблизи не идиотка! В течение этой недели Рыбам необходимо бережнее относиться к своей собственности, а также собственности своего начальника. Попробуйте сделать свое рабочее место более комфортным и удобным, больше внимания уделите его безопасности.