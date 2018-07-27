Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет

Росфинмониторинг, наконец, подробно рассказал, кто и зачем должен регистрироваться в личном кабинете на его сайте.

Кто должен сообщать

Антиотмывочный закон 115-ФЗ в ряде случаев предписывает идентифицировать клиентов и в случае подозрений на легализацию ими доходов, сообщать в Росфинмониторинг.

В соответствии со ст.7.1 закона 115-ФЗ это требование распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Таким образом, организации и ИП, осуществляющие вышеуказанную деятельность, обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Такие разъяснения даются в Информационном письма Росфинмониторинга № 54 от 19.07.2018.

Личный кабинет

Необходимо ли лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, подключаться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?

Да, сообщается в письме службы.

В силу положений пункта 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ при наличии у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции клиентов осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг.

Порядок передачи такой информации утвержден Постановлением Правительства от 16.02.2005 № 82.

Формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные особенности представления информации, а также информационно-телекоммуникационные сети, подлежащие использованию для передачи информации в электронной форме, регламентируется Инструкцией, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.

Согласно пункту 2.8 Инструкции представление формализованных электронных сообщений (ФЭС) осуществляется лицами с использованием Личного кабинета.

Учитывая изложенное, лицам, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

Арбитражный управляющий

Необходимо ли арбитражному управляющему подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, если он оказывает юридические услуги юридическим и физическим лицам в процедурах банкротства?

Арбитражный управляющей, оказывающий юридические услуги юридическим и физическим лицам в рамках процедуры банкротства, не является субъектом статьи 7.1 закона № 115-ФЗ и на него не распространяются требования антиотмывочного законодательства.

Вместе с тем арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью.

В случае осуществления арбитражным управляющим иной предпринимательской деятельности, в частности, предпринимательской деятельности, поименованной в статье 7.1 закона N 115-ФЗ, на него распространяются обязанности по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе по подключению к Личному кабинету как лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Регистраторы

Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации юрлиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 закона № 115-ФЗ? Необходимо ли им подключиться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга? Да, сообщается в письме.

Согласно положениям статьи 7.1 закона № 115-ФЗ отдельные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юруслуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки по созданию организаций, обеспечению их деятельности или управлению ими, а также по купле-продаже организаций.

Согласно положениям ГК, юрлица и ИП приобретают правоспособность (считаются созданными) после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Учитывая изложенное, деятельность по оказанию услуг по госрегистрации юрлиц (ИП) относится к деятельности лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

В случае, если лицо осуществляет указанную деятельность, на него распространяются обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, предусмотренные статьей 7.1 закона № 115-ФЗ, а также по подключению к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

Обеспечение деятельности

Что включает в себя закрепленное в ст. 7.1 закона № 115-ФЗ словосочетание «обеспечение их деятельности», и является ли договор на оказание бухгалтерских или юридических услуг обеспечением такой деятельности?

Обеспечение деятельности общества (предприятия) может включать юридическое, бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, которые требуют специальных профессиональных знаний.

Юридическое обеспечение деятельности являет собой правовое сопровождение деятельности общества, например, организация деятельности общества, разработка и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и составление договоров и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и гражданского права, деловая переписка и т.д.

Бухгалтерское обеспечение деятельности являет собой профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение деятельности общества, в частности, организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработка первичных документов, оформление документов, сдача отчетности и др.

Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности может получать общество, в штате которого есть юрист/бухгалтер, или же если таковой отсутствует, в том числе и на основании заключенного договора на оказание юридических и/или бухгалтерских услуг.

При этом субъектом исполнения статьи 7.1 закона № 115-ФЗ является организация или ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги на основании заключенного договора на оказание соответствующих услуг.

Правила внутреннего контроля

Распространяется ли на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обязанность по разработке правил внутреннего контроля, а также назначению специального должностного лица?

В соответствии со статьей 3 закона № 115-ФЗ организация внутреннего контроля — это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

Организации и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обязаны разработать правила внутреннего контроля, а также назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, утверждены Постановлением Правительства от 29.05.2014 № 492.

Штат бухфирм

Обязан ли ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, нанимать отдельного сотрудника на должность специального должностного лица?

Необязательно, сообщается в письме.

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, вправе как самостоятельно исполнять функции специального должностного лица, так и возложить указанные обязанности на работника (при наличии), при условии соблюдения требований по прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Передача информации

Необходимо ли лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ?

Нет, ответил Росфинмониторинг.

Положения подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ на субъектов статьи 7.1 указанного Федерального закона не распространяются.

Напомним,3 в пп.7 п.1 ст.7 закона 115-ФЗ идет речь об обязанности не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

С другими рекомендациями Росфинмониторинга по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, модно ознакомиться на сайте ведомства.

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