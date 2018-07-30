Над чем смеются бухгалтеры

Звезды советуют не ждать, и впадать в осеннюю депрессию уже сейчас. Но мы против. Поэтому смешиваем шутки и бухгалтерский гороскоп с 30 июля по 5 августа 2018 года.

Овен Овнам следует бороться с ленью. Знайте, ее никто не похитит! Но есть выход! Аллергия на работу зачастую лечится путем увеличения дозы зарплаты. Овны могут столкнуться с влиянием форс-мажорных обстоятельств, успехи в бухгалтерской среде к ним придут только после череды неудач. Из трудностей вы извлечете уроки, которыми с огромным удовольствием поделитесь с коллегами. Однако, понимание того, что о личном опыте иногда лучше вовсе не рассказывать, придет к вам слишком поздно. Как снизить конфликтность в бухгалтерском коллективе, расскажет Овнам следует бороться с ленью. Знайте, ее никто не похитит! Но есть выход! Аллергия на работу зачастую лечится путем увеличения дозы зарплаты. Овны могут столкнуться с влиянием форс-мажорных обстоятельств, успехи в бухгалтерской среде к ним придут только после череды неудач. Из трудностей вы извлечете уроки, которыми с огромным удовольствием поделитесь с коллегами. Однако, понимание того, что о личном опыте иногда лучше вовсе не рассказывать, придет к вам слишком поздно. Как снизить конфликтность в бухгалтерском коллективе, расскажет эта статья

Телец Тельцам рекомендовано не общаться с хмурыми людьми, ведь именно они по утрам несут самые звонкие мусорные пакеты. Съешьте лучше мороженное, охладитесь. И не жалуйтесь на шефа. Он – красивый мужчина хороших правил и примерного поведения, ведь никто не видел его пьяным более четырех раз в неделю. Работа будет важна для вас, даже если она не приносит денег – а она рано или поздно начинает их приносить. Проблемы могут возникать из-за того, что вы пренебрегаете формальностями, часто толкуете российское законодательство поверхностно. Тельцам рекомендовано не общаться с хмурыми людьми, ведь именно они по утрам несут самые звонкие мусорные пакеты. Съешьте лучше мороженное, охладитесь. И не жалуйтесь на шефа. Он – красивый мужчина хороших правил и примерного поведения, ведь никто не видел его пьяным более четырех раз в неделю. Работа будет важна для вас, даже если она не приносит денег – а она рано или поздно начинает их приносить. Проблемы могут возникать из-за того, что вы пренебрегаете формальностями, часто толкуете российское законодательство поверхностно.

Близнецы Близнецы убедятся, что люди, которые весь год усиленно худели, сидели на строгой диете и посещали регулярно спортзал, почему-то не ходят на пляж. Успеха в делах на этой неделе вы несомненно добьетесь, благодаря своему незаурядному уму. Кроме того, в вас есть еще два полезных качества, за которые стоит благодарить Звезды: вы отличаетесь ответственным подходом ко всему и редкой самодисциплиной. Близнецы убедятся, что люди, которые весь год усиленно худели, сидели на строгой диете и посещали регулярно спортзал, почему-то не ходят на пляж. Успеха в делах на этой неделе вы несомненно добьетесь, благодаря своему незаурядному уму. Кроме того, в вас есть еще два полезных качества, за которые стоит благодарить Звезды: вы отличаетесь ответственным подходом ко всему и редкой самодисциплиной.

Рак Раки настолько устанут в последний день отчетного периода, что усталость в них устанет уставать от того, что они устали. Если зеленый чай с мятой не утолит все ваши печали, открывайте полусладкое. Вами будет двигать стремление к власти, а не к прибыли, именно поэтому Раки могут оставить успешное дело ради государственной должности. Ваша деловая интуиция будет очень сильна, именно поэтому дела лучше не откладывать на потом. Раки настолько устанут в последний день отчетного периода, что усталость в них устанет уставать от того, что они устали. Если зеленый чай с мятой не утолит все ваши печали, открывайте полусладкое. Вами будет двигать стремление к власти, а не к прибыли, именно поэтому Раки могут оставить успешное дело ради государственной должности. Ваша деловая интуиция будет очень сильна, именно поэтому дела лучше не откладывать на потом.

Лев Многих Львов на этой неделе зачастую ожидает плохое утро – это когда отмечали день рождения всей толпой, а на работу с утра только вам. Ложась спать, не забывайте, глядя в смартфон сказать: «Спокойной ночи, товарищи налоговые инспекторы». Вам же не трудно, а им приятно. Вам не сложно будет завоевать авторитет начальника, но этим вы не удовлетворите свое самолюбие: будет хотеться искренней привязанности, и ради нее вы можете пойти на обман, который, к сожалению, будет разоблачен. Многих Львов на этой неделе зачастую ожидает плохое утро – это когда отмечали день рождения всей толпой, а на работу с утра только вам. Ложась спать, не забывайте, глядя в смартфон сказать: «Спокойной ночи, товарищи налоговые инспекторы». Вам же не трудно, а им приятно. Вам не сложно будет завоевать авторитет начальника, но этим вы не удовлетворите свое самолюбие: будет хотеться искренней привязанности, и ради нее вы можете пойти на обман, который, к сожалению, будет разоблачен.

Дева Девы не будут понимать, что им больше нужно в жизни: нежные теплые чувства или пистолет, ведь для их начальника хороший сотрудник - это не тот, кто отлично выполняет свою работу, а тот, кто не брезгует убрать мусор в том месте, где работает. Поскольку Девы склонны недооценивать важность соблюдения законов, им стоит научиться осторожности, а также больше внимания уделять юридическим тонкостям. Знаете, сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы Девы не будут понимать, что им больше нужно в жизни: нежные теплые чувства или пистолет, ведь для их начальника хороший сотрудник - это не тот, кто отлично выполняет свою работу, а тот, кто не брезгует убрать мусор в том месте, где работает. Поскольку Девы склонны недооценивать важность соблюдения законов, им стоит научиться осторожности, а также больше внимания уделять юридическим тонкостям. Знаете, сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию

Весы Весы считают себя одними из самых верных бухгалтеров! А по факту – просто ленивые. Им так нравится лежать, пока где-то свирепствует работа! Вы серьезно относитесь ко всему, чем занимаетесь – иногда настолько, что это связывает вам руки. Многие дела кажутся вам неинтересными, незначительными, и вы даже не задумываетесь о том, что они бы могли стать ступеньками к большому успеху. Соскучились по бреду от налоговой? Вам Весы считают себя одними из самых верных бухгалтеров! А по факту – просто ленивые. Им так нравится лежать, пока где-то свирепствует работа! Вы серьезно относитесь ко всему, чем занимаетесь – иногда настолько, что это связывает вам руки. Многие дела кажутся вам неинтересными, незначительными, и вы даже не задумываетесь о том, что они бы могли стать ступеньками к большому успеху. Соскучились по бреду от налоговой? Вам сюда

Скорпион Звезды решили раскрыть для Скорпионов два секрета успеха: 1. Начать. 2. Довести все до конца. Причиной неудач Скорпионов может стать непоколебимая уверенность в том, что все ваши идеи — однозначно гениальны и не нуждаются в пересмотре или доработке. Возможно, в определенный момент, вы забудете о благоразумии, рискнете даже тогда, когда будете понимать, что вероятность успеха минимальна, а опасность очень серьезна. Есть риск потерять уже заработанные деньги, пытаясь их преумножить. Звезды решили раскрыть для Скорпионов два секрета успеха: 1. Начать. 2. Довести все до конца. Причиной неудач Скорпионов может стать непоколебимая уверенность в том, что все ваши идеи — однозначно гениальны и не нуждаются в пересмотре или доработке. Возможно, в определенный момент, вы забудете о благоразумии, рискнете даже тогда, когда будете понимать, что вероятность успеха минимальна, а опасность очень серьезна. Есть риск потерять уже заработанные деньги, пытаясь их преумножить.

Стрелец Стрельцам перед отпуском с работы придется уходить боком. По-другому улыбка в дверь не пролезет. Вы готовы стремиться к независимости во всем — и в делах, и в семье, и в компании друзей. Открытие собственного дела представляется очень привлекательным для вас на этой неделе. Больше всего вам понравится стартовый этап — развитие бизнеса. И это только начало! Труд Стрельцам перед отпуском с работы придется уходить боком. По-другому улыбка в дверь не пролезет. Вы готовы стремиться к независимости во всем — и в делах, и в семье, и в компании друзей. Открытие собственного дела представляется очень привлекательным для вас на этой неделе. Больше всего вам понравится стартовый этап — развитие бизнеса. И это только начало! Труд иностранных работников жестко контролируется. Узнайте, как не заполучить проблемы с налоговиками и трудовыми инспекторами.

Козерог Козероги будут просить всех вокруг прекратить путешествовать, а то им так больно открывать Инстаграм. Не стоит обращать внимания на высказывания вашего начальника. Он просто человек с низкой речевой ответственностью. Вам не стоит работать в сферах, где ситуация быстро меняется и любые события требуют незамедлительной реакции. Малый бизнес – не самая подходящая сфера для представителей знака, а вот в государственных предприятиях вы будете очень успешным бухгалтером, поскольку будете чувствовать себя уверенно, гораздо меньше бояться рисковать и предпринимать решительные действия. Вы будете весьма ответственно относиться к любым обязанностям, стараться во всем и всегда соблюдать законодательство. Козероги будут просить всех вокруг прекратить путешествовать, а то им так больно открывать Инстаграм. Не стоит обращать внимания на высказывания вашего начальника. Он просто человек с низкой речевой ответственностью. Вам не стоит работать в сферах, где ситуация быстро меняется и любые события требуют незамедлительной реакции. Малый бизнес – не самая подходящая сфера для представителей знака, а вот в государственных предприятиях вы будете очень успешным бухгалтером, поскольку будете чувствовать себя уверенно, гораздо меньше бояться рисковать и предпринимать решительные действия. Вы будете весьма ответственно относиться к любым обязанностям, стараться во всем и всегда соблюдать законодательство.

Водолей Звезды понимают, что так не должно быть, что сезон черешни длится всего пару месяцев, а какая-то ерунда с вами происходит весь год, но ничего не могут с этим поделать. Водолеи, знайте, что в конце-концов все пройдет, но сейчас вам это не поможет. Ведь, чтобы выйти из зоны комфорта, вам нужно сначала попасть в зону комфорта, а у вас денег нет. Водолеям самое время стать хорошим руководителем. Вы будете предъявлять к своим подчиненным высокие требования, не экономить на зарплате тем, кто этого действительно заслуживает, оценивать по достоинству усилия других людей. А к лентяям представители этого знака будут безжалостны, поэтому могут нажить себе врагов. Звезды понимают, что так не должно быть, что сезон черешни длится всего пару месяцев, а какая-то ерунда с вами происходит весь год, но ничего не могут с этим поделать. Водолеи, знайте, что в конце-концов все пройдет, но сейчас вам это не поможет. Ведь, чтобы выйти из зоны комфорта, вам нужно сначала попасть в зону комфорта, а у вас денег нет. Водолеям самое время стать хорошим руководителем. Вы будете предъявлять к своим подчиненным высокие требования, не экономить на зарплате тем, кто этого действительно заслуживает, оценивать по достоинству усилия других людей. А к лентяям представители этого знака будут безжалостны, поэтому могут нажить себе врагов.

Рыбы Есть только два дня в году, когда Рыбы не могут ничего сделать. Один день называется – вчера, второй – завтра. Рыбы думают, что любят все живое. Но на кемпинге ночью все живое будет лезть к вам в палатку и хотеть жить с вами долго и счастливо, но вы почему-то этому не особо порадуетесь. Вы будете уметь мыслить стратегически и даже сумеете преуспеть на работе, если вам дадут спокойно оценить реальное положение вещей. Но есть риск допустить ошибки в своих расчетах, за которые потом вашему шефе придется дорого платить. Есть только два дня в году, когда Рыбы не могут ничего сделать. Один день называется – вчера, второй – завтра. Рыбы думают, что любят все живое. Но на кемпинге ночью все живое будет лезть к вам в палатку и хотеть жить с вами долго и счастливо, но вы почему-то этому не особо порадуетесь. Вы будете уметь мыслить стратегически и даже сумеете преуспеть на работе, если вам дадут спокойно оценить реальное положение вещей. Но есть риск допустить ошибки в своих расчетах, за которые потом вашему шефе придется дорого платить.

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