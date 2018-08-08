«Ночной бухгалтер». Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу

Сегодня «НБ» только с хорошими новостями.

Про проверки

С 6 сентября новые правила налоговых проверок.

Рассказали на своем канале в Яндекс.Дзен про положительный для налогоплательщиков закон № 302-ФЗ.

Изменения по камералкам, встречкам, актам проверок и истребованию документов.

Посмотрите пять новшеств в проверках.

Про штрафы

Штрафа за просрочку уплаты НДФЛ не будет для работодателей, сдавших правильный 6-НДФЛ.

Законопроект внесло Правительство, значит, у поправок все шансы быть принятыми уже в осеннюю сессию.

Про пенсионный возраст

Центризбирком планирует признать законными вопросы, которые предложили сразу три инициативные группы для референдума про пенсионную реформу.

Что это за вопросы?

Где подвох, пока непонятно.

Но раз «НБ» сегодня позитивный, давайте порадуемся хоть такому.

Про зарплаты

Эксперты говорят, что зарплаты россиян увеличатся на 4-6% в ближайшие месяцы.

Откуда такой позитив в цифрах?

Про помощь коллег

Если нужно что-то спросить по рабочим вопросам, welcome в «КУБ».

Это сообщество бухгалтеров, где сейчас почти 6600 участников.

Ответы в «Красном уголке бухгалтера» дают бесплатно и быстро.

На этой неделе в группе больше всего обсуждали, как объяснить ИФНС выбор контрагента, что делать с воинским учетом, нужна ли облачная 1С.

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