Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

ФНС выпустила письмо № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018, в котором рассказала, как пользователям ККТ избежать ответственности за непробитый чек. В письме описывается алгоритм для форматов фискальных документов версий 1.05 и 1.1.

Налоговики пояснили, как исправить ошибки при осуществлении расчетов и привели примеры таких исправлений.

Неприменение ККТ (формат 1.1)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1 штуку на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

В целях освобождения от административной ответственности пользователь ККТ пробивает в уже открытой смене 01 августа 2018 года в 13 часов 13 минут кассовый чек коррекции.

Формирование кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1:

1) Продажа 20.07.2018 товара без выдачи чека

2) Формирование 01.08.2018 пользователем кассового чека коррекции.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек коррекции Код формы ФД 31 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 8 8 1012 Дата, время 01.08.18 13:13 01.08.18 13:13 1038 Номер смены 35 35 1054 Признак расчета 1 приход 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1173 Тип коррекции 0 (рекомендовано) самостоятельная операция (рекомендовано) 1174 1177 Описание коррекции Неприменение ККТ (рекомендовано) Неприменение ККТ (рекомендовано) 1178 Дата совершения корректируемого расчета 20.07.18 20.07.18 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 2 ставка НДС 10% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 1031 Сумма по чеку наличными 3211.00 3211.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 0.00 0.00 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 291.91 291.91 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru 1040 Номер ФД 122 122 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически ФПС формируется автоматически 1196 QR-код (Рекомендован)

Неприменение ККТ (форматы 1.0 и 1.05)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1 штуку на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

В целях освобождения от административной ответственности пользователь ККТ пробивает в уже открытой смене 01 августа 2018 года в 13 часов 13 минут кассовый чек коррекции и направляет в налоговый орган сообщение о допущенном нарушении и его исправлении.

Формирование кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.05 и 1.0

1) Продажа 20.07.2018 товара без выдачи чека

2) Формирование 01.08.2018 пользователем кассового чека коррекции.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма2 Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек коррекции + Код формы ФД 31 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 9 9 + 1012 Дата, время 01.08.18 13:13 01.08.18 13:13 + 1038 Номер смены 35 35 + 1054 Признак расчета 1 приход + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1173 Тип коррекции 0 (рекомендовано) самостоятельная операция (рекомендовано) Может присутствовать 1174 1177 Описание коррекции Неприменение ККТ (рекомендовано) Неприменение ККТ (рекомендовано) Может присутствовать 1178 Дата совершения корректируемого расчета 20.07.18 20.07.18 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 2 ставка НДС 10% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 3211.00 3211.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 0.00 0.00 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 291.91 291.91 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1040 Номер ФД 122 122 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически ФПС формируется автоматически 1196 QR-код (Рекомендован)

Ошибка в ставке НДС (формат 1.1)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек Код формы ФД 3 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 8 8 1012 Дата, время 20.07.18 12:55 20.07.18 12:55 1038 Номер смены 35 35 1054 Признак расчета 1 приход 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 1031 Сумма по чеку наличными 3211.00 3211.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 489.81 489.81 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС3 www.nalog.ru 1040 Номер ФД 122 122 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД 3144062149 3144062149 ФПС формируется автоматически 1196 QR-код формируется автоматически

2) Формирование пользователем кассового чека коррекции, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек коррекции Код формы ФД 31 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 9 9 1012 Дата, время 21.07.18 11:56 21.07.18 11:56 1038 Номер смены 36 36 1054 Признак расчета 2 возврат прихода 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1173 Тип коррекции 0 (рекомендовано) самостоятельная операция (рекомендовано) 1174 1177 Описание коррекции Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) 1178 Дата совершения корректируемого расчета 20.07.18 20.07.18 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 1031 Сумма по чеку наличными 3211.00 3211.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 489.81 489.81 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 1040 Номер ФД 131 131 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически ФПС формируется автоматически 1196 QR-код (Рекомендован)

3) Формирование пользователем кассового чека коррекции, содержащего правильные фискальные данные.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек коррекции Код формы ФД 31 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 10 10 1012 Дата, время 21.07.18 11:58 21.07.18 11:58 1038 Номер смены 36 36 1054 Признак расчета 1 приход 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1173 Тип коррекции 0 (рекомендовано) самостоятельная операция (рекомендовано) 1174 1177 Описание коррекции Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) 1178 Дата совершения корректируемого расчета 20.07.18 20.07.18 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 2 ставка НДС 10% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 1031 Сумма по чеку наличными 3211.00 3211.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 0.00 0.00 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 291.91 291.91 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 1040 Номер ФД 132 132 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически ФПС формируется автоматически 1196 QR-код (Рекомендован)

Ошибка в ставке НДС (версии 1.0 и 1.05)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием

ФФД 1.05 и 1.0

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 8 8 + 1012 Дата, время 20.07.18 12:55 20.07.18 12:55 + 1038 Номер смены 35 35 + 1054 Признак расчета 1 приход + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) Может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) Может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 3211.00 3211.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 489.81 489.81 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru + 1040 Номер ФД 122 122 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД 3144062149 3144062149 + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

2) Формирование пользователем кассового чека, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 9 9 + 1012 Дата, время 21.07.18 11:56 21.07.18 11:56 + 1038 Номер смены 36 36 + 1054 Признак расчета 2 возврат прихода + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) Может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) Может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 0.00 0.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 3211.00 3211.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 489.81 489.81 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru + 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 Может присутствовать 1040 Номер ФД 131 131 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

3) Формирование пользователем кассового чека, содержащего правильные фискальные данные.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя3 ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя3 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 10 10 + 1012 Дата, время 21.07.18 11:58 21.07.18 11:58 + 1038 Номер смены 36 36 + 1054 Признак расчета 1 приход + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов3 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов3 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) Может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) Может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 2 ставка НДС 10% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3211.00 3211.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3211.00 3211.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 0.00 0.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 3211.00 3211.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 0.00 0.00 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 291.91 291.91 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС3 www.nalog.ru + 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 Может присутствовать 1040 Номер ФД 132 132 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

Ошибка в цене товара и ставке НДС (версия 1.1)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена 3511 руб. и ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек Код формы ФД 3 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 8 8 1012 Дата, время 20.07.18 12:55 20.07.18 12:55 1038 Номер смены 35 35 1054 Признак расчета 1 приход 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3511.00 3511.00 1031 Сумма по чеку наличными 3511.00 3511.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 535.58 535.58 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС3 www.nalog.ru 1040 Номер ФД 122 122 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД 3144062149 3144062149 ФПС формируется автоматически 1196 QR-код формируется автоматически

2) Формирование пользователем кассового чека коррекции, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек коррекции Код формы ФД 31 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя3 ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя3 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 9 9 1012 Дата, время 21.07.18 11:56 21.07.18 11:56 1038 Номер смены 36 36 1054 Признак расчета 2 возврат прихода 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1173 Тип коррекции 0 (рекомендовано) самостоятельная операция (рекомендовано) 1174 1177 Описание коррекции Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) 1178 Дата совершения корректируемого расчета 20.07.18 20.07.18 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3511.00 3511.00 1031 Сумма по чеку наличными 3511.00 3511.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 535.58 535.58 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 1040 Номер ФД 131 131 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически ФПС формируется автоматически 1196 QR-код (Рекомендован)

3) Формирование пользователем кассового чека коррекции, содержащего правильные фискальные данные.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма 1000 Наименование документа кассовый чек коррекции Код формы ФД 31 1209 Номер версии ФФД 3 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) 1042 Номер чека за смену 10 10 1012 Дата, время 21.07.18 11:58 21.07.18 11:58 1038 Номер смены 36 36 1054 Признак расчета 1 приход 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 1173 Тип коррекции 0 (рекомендовано) самостоятельная операция (рекомендовано) 1174 1177 Описание коррекции Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) 1178 Дата совершения корректируемого расчета 20.07.18 20.07.18 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 1187 Место расчетов 9 этаж 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 1023 Количество предмета расчета 1 1 1199 Ставка НДС 2 ставка НДС 10% 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3511.00 3511.00 1031 Сумма по чеку наличными 3511.00 3511.00 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 0.00 0.00 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 319.18 319.18 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 1040 Номер ФД 132 132 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически ФПС формируется автоматически 1196 QR-код (Рекомендован)

Ошибка в цене товара и ставке НДС (версии 1.0 и 1.05)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными денежными средствами.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена товара в размере 3511 руб. ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием

ФФД 1.05 и 1.0

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

ТЭГ Название Тэга Электронная форма Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 8 8 + 1012 Дата, время 20.07.18 12:55 20.07.18 12:55 + 1038 Номер смены 35 35 + 1054 Признак расчета 1 приход + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) Может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) Может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3511.00 3511.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 3511.00 3511.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 535.58 535.58 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru + 1040 Номер ФД 122 122 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД 3144062149 3144062149 + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

2) Формирование пользователем кассового чека, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма2 Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 9 9 + 1012 Дата, время 21.07.18 11:56 21.07.18 11:56 + 1038 Номер смены 36 36 + 1054 Признак расчета 2 возврат прихода + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) Может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) Может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 1 ставка НДС 18% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3511.00 3511.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 0.00 0.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 3511.00 3511.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 535.58 535.58 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru + 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 Может присутствовать 1040 Номер ФД 131 131 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

3) Формирование пользователем кассового чека, содержащего правильные фискальные данные.

ТЭГ Название Тэга Электронная форма2 Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 2 Может присутствовать 1048 Наименование пользователя ООО «Ромашка» (обязательно) + 1018 ИНН пользователя 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 10 10 + 1012 Дата, время 21.07.18 11:58 21.07.18 11:58 + 1038 Номер смены 36 36 + 1054 Признак расчета 1 приход + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) Может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 + 1187 Место расчетов 9 этаж Может присутствовать 1059 1212 Признак предмета расчета 1 (рекомендовано) ТОВАР (рекомендовано) Может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) Может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 2 ставка НДС 10% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 3511.00 3511.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 3511.00 3511.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 0.00 0.00 + 1081 Сумма по чеку электронными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 Может присутствовать 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 Может присутствовать 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 3511.00 3511.00 Может присутствовать 1102 Сумма НДС чека по ставке 18% 0.00 0.00 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 319.18 319.18 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 0.00 0.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru + 1192 Дополнительный реквизит чека (БСО) 3144062149 3144062149 Может присутствовать 1040 Номер ФД 132 132 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

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