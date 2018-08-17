Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

ФНС выпустила письмо № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018, в котором рассказала, как пользователям ККТ избежать ответственности за непробитый чек. В письме описывается алгоритм для форматов фискальных документов версий 1.05 и 1.1.
Чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы
Налоговики пояснили, как исправить ошибки при осуществлении расчетов и привели примеры таких исправлений.
Неприменение ККТ (формат 1.1)
ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1 штуку на сумму 3211 рублей.
Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.
При продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
В целях освобождения от административной ответственности пользователь ККТ пробивает в уже открытой смене 01 августа 2018 года в 13 часов 13 минут кассовый чек коррекции.
Формирование кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1:
1) Продажа 20.07.2018 товара без выдачи чека
2) Формирование 01.08.2018 пользователем кассового чека коррекции.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек коррекции
Код формы ФД
31
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
8
8
1012
Дата, время
01.08.18 13:13
01.08.18 13:13
1038
Номер смены
35
35
1054
Признак расчета
1
приход
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1173
Тип коррекции
0
(рекомендовано)
самостоятельная операция
(рекомендовано)
1174
1177
Описание коррекции
Неприменение ККТ (рекомендовано)
Неприменение ККТ (рекомендовано)
1178
Дата совершения корректируемого расчета
20.07.18
20.07.18
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
2
ставка НДС 10%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
1031
Сумма по чеку наличными
3211.00
3211.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
0.00
0.00
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
291.91
291.91
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
1040
Номер ФД
122
122
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
(Рекомендован)
Неприменение ККТ (форматы 1.0 и 1.05)
ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1 штуку на сумму 3211 рублей.
Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.
При продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
В целях освобождения от административной ответственности пользователь ККТ пробивает в уже открытой смене 01 августа 2018 года в 13 часов 13 минут кассовый чек коррекции и направляет в налоговый орган сообщение о допущенном нарушении и его исправлении.
Формирование кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.05 и 1.0
1) Продажа 20.07.2018 товара без выдачи чека
2) Формирование 01.08.2018 пользователем кассового чека коррекции.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма2
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек коррекции
+
Код формы ФД
31
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
9
9
+
1012
Дата, время
01.08.18 13:13
01.08.18 13:13
+
1038
Номер смены
35
35
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1173
Тип коррекции
0
(рекомендовано)
самостоятельная операция
(рекомендовано)
Может присутствовать
1174
1177
Описание коррекции
Неприменение ККТ (рекомендовано)
Неприменение ККТ (рекомендовано)
Может присутствовать
1178
Дата совершения корректируемого расчета
20.07.18
20.07.18
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
2
ставка НДС 10%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
3211.00
3211.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
0.00
0.00
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
291.91
291.91
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1040
Номер ФД
122
122
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
(Рекомендован)
Ошибка в ставке НДС (формат 1.1)
ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.
Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.
При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.
Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1
1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек
Код формы ФД
3
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
8
8
1012
Дата, время
20.07.18 12:55
20.07.18 12:55
1038
Номер смены
35
35
1054
Признак расчета
1
приход
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
1031
Сумма по чеку наличными
3211.00
3211.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
489.81
489.81
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС3
www.nalog.ru
1040
Номер ФД
122
122
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
3144062149
3144062149
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
формируется автоматически
2) Формирование пользователем кассового чека коррекции, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек коррекции
Код формы ФД
31
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
9
9
1012
Дата, время
21.07.18 11:56
21.07.18 11:56
1038
Номер смены
36
36
1054
Признак расчета
2
возврат прихода
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1173
Тип коррекции
0
(рекомендовано)
самостоятельная операция
(рекомендовано)
1174
1177
Описание коррекции
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
1178
Дата совершения корректируемого расчета
20.07.18
20.07.18
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
1031
Сумма по чеку наличными
3211.00
3211.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
489.81
489.81
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
1040
Номер ФД
131
131
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
(Рекомендован)
3) Формирование пользователем кассового чека коррекции, содержащего правильные фискальные данные.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек коррекции
Код формы ФД
31
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
10
10
1012
Дата, время
21.07.18 11:58
21.07.18 11:58
1038
Номер смены
36
36
1054
Признак расчета
1
приход
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1173
Тип коррекции
0
(рекомендовано)
самостоятельная операция
(рекомендовано)
1174
1177
Описание коррекции
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
1178
Дата совершения корректируемого расчета
20.07.18
20.07.18
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
2
ставка НДС 10%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
1031
Сумма по чеку наличными
3211.00
3211.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
0.00
0.00
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
291.91
291.91
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
1040
Номер ФД
132
132
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
(Рекомендован)
Ошибка в ставке НДС (версии 1.0 и 1.05)
ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.
Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.
При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.
Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием
ФФД 1.05 и 1.0
1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
8
8
+
1012
Дата, время
20.07.18 12:55
20.07.18 12:55
+
1038
Номер смены
35
35
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
Может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
Может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
3211.00
3211.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
489.81
489.81
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
+
1040
Номер ФД
122
122
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
3144062149
3144062149
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
2) Формирование пользователем кассового чека, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
9
9
+
1012
Дата, время
21.07.18 11:56
21.07.18 11:56
+
1038
Номер смены
36
36
+
1054
Признак расчета
2
возврат прихода
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
Может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
Может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
0.00
0.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
3211.00
3211.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
489.81
489.81
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
+
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
Может присутствовать
1040
Номер ФД
131
131
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
3) Формирование пользователем кассового чека, содержащего правильные фискальные данные.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя3
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя3
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
10
10
+
1012
Дата, время
21.07.18 11:58
21.07.18 11:58
+
1038
Номер смены
36
36
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов3
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов3
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
Может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
Может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
2
ставка НДС 10%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3211.00
3211.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3211.00
3211.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
0.00
0.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
3211.00
3211.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
0.00
0.00
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
291.91
291.91
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС3
www.nalog.ru
+
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
Может присутствовать
1040
Номер ФД
132
132
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
Ошибка в цене товара и ставке НДС (версия 1.1)
ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.
Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.
При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена 3511 руб. и ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.
Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1
1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек
Код формы ФД
3
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
8
8
1012
Дата, время
20.07.18 12:55
20.07.18 12:55
1038
Номер смены
35
35
1054
Признак расчета
1
приход
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3511.00
3511.00
1031
Сумма по чеку наличными
3511.00
3511.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
535.58
535.58
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС3
www.nalog.ru
1040
Номер ФД
122
122
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
3144062149
3144062149
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
формируется автоматически
2) Формирование пользователем кассового чека коррекции, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек коррекции
Код формы ФД
31
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя3
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя3
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
9
9
1012
Дата, время
21.07.18 11:56
21.07.18 11:56
1038
Номер смены
36
36
1054
Признак расчета
2
возврат прихода
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1173
Тип коррекции
0
(рекомендовано)
самостоятельная операция
(рекомендовано)
1174
1177
Описание коррекции
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
1178
Дата совершения корректируемого расчета
20.07.18
20.07.18
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3511.00
3511.00
1031
Сумма по чеку наличными
3511.00
3511.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
535.58
535.58
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
1040
Номер ФД
131
131
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
(Рекомендован)
3) Формирование пользователем кассового чека коррекции, содержащего правильные фискальные данные.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
1000
Наименование документа
кассовый чек коррекции
Код формы ФД
31
1209
Номер версии ФФД
3
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
1042
Номер чека за смену
10
10
1012
Дата, время
21.07.18 11:58
21.07.18 11:58
1038
Номер смены
36
36
1054
Признак расчета
1
приход
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
1173
Тип коррекции
0
(рекомендовано)
самостоятельная операция
(рекомендовано)
1174
1177
Описание коррекции
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)
1178
Дата совершения корректируемого расчета
20.07.18
20.07.18
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
1187
Место расчетов
9 этаж
1059
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР
(рекомендовано)
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
1023
Количество предмета расчета
1
1
1199
Ставка НДС
2
ставка НДС 10%
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3511.00
3511.00
1031
Сумма по чеку наличными
3511.00
3511.00
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
0.00
0.00
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
319.18
319.18
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
1040
Номер ФД
132
132
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
ФПС
формируется автоматически
1196
QR-код
(Рекомендован)
Ошибка в цене товара и ставке НДС (версии 1.0 и 1.05)
ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.
Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными денежными средствами.
При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена товара в размере 3511 руб. ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.
Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием
ФФД 1.05 и 1.0
1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
8
8
+
1012
Дата, время
20.07.18 12:55
20.07.18 12:55
+
1038
Номер смены
35
35
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
Может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
Может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3511.00
3511.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
3511.00
3511.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
535.58
535.58
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
+
1040
Номер ФД
122
122
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
3144062149
3144062149
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
2) Формирование пользователем кассового чека, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма2
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
9
9
+
1012
Дата, время
21.07.18 11:56
21.07.18 11:56
+
1038
Номер смены
36
36
+
1054
Признак расчета
2
возврат прихода
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
Может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
Может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
1
ставка НДС 18%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3511.00
3511.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
0.00
0.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
3511.00
3511.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
535.58
535.58
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
+
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
Может присутствовать
1040
Номер ФД
131
131
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
3) Формирование пользователем кассового чека, содержащего правильные фискальные данные.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма2
Печатная форма
Обязательность наличия тега в
ФФД 1.0
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
2
Может присутствовать
1048
Наименование пользователя
ООО «Ромашка»
(обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891
(обязательно)
+
1042
Номер чека за смену
10
10
+
1012
Дата, время
21.07.18 11:58
21.07.18 11:58
+
1038
Номер смены
36
36
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0)
(обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012
(рекомендовано)
Может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
Может присутствовать
1059
1212
Признак предмета расчета
1
(рекомендовано)
ТОВАР
(рекомендовано)
Может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука
(рекомендовано)
Штука
(рекомендовано)
Может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
2
ставка НДС 10%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
3511.00
3511.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
3511.00
3511.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
0.00
0.00
+
1081
Сумма по чеку электронными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
Может присутствовать
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
Может присутствовать
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
3511.00
3511.00
Может присутствовать
1102
Сумма НДС чека по ставке 18%
0.00
0.00
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
319.18
319.18
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
+
1192
Дополнительный реквизит чека (БСО)
3144062149
3144062149
Может присутствовать
1040
Номер ФД
132
132
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
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