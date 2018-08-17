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Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

ФНС выпустила письмо № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018, в котором рассказала, как пользователям ККТ избежать ответственности за непробитый чек. В письме описывается алгоритм для форматов фискальных документов версий 1.05 и 1.1.

Чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы

Налоговики пояснили, как исправить ошибки при осуществлении расчетов и привели примеры таких исправлений.

Неприменение ККТ (формат 1.1)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1 штуку на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

В целях освобождения от административной ответственности пользователь ККТ пробивает в уже открытой смене 01 августа 2018 года в 13 часов 13 минут кассовый чек коррекции.

Формирование кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1:

1) Продажа 20.07.2018 товара без выдачи чека

2) Формирование 01.08.2018 пользователем кассового чека коррекции.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек коррекции

 

Код формы ФД

31

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

8

8

1012

Дата, время

01.08.18 13:13

01.08.18 13:13

1038

Номер смены

35

35

1054

Признак расчета

1

приход

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1173

Тип коррекции

0

(рекомендовано)

самостоятельная операция

(рекомендовано)

1174

1177

Описание коррекции

Неприменение ККТ (рекомендовано)

Неприменение ККТ (рекомендовано)

1178

Дата совершения корректируемого расчета

20.07.18

20.07.18

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

2

ставка НДС 10% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

1031

Сумма по чеку наличными

3211.00

3211.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

0.00

0.00

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

291.91

291.91

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

1040

Номер ФД

122

122

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

(Рекомендован)

Неприменение ККТ (форматы 1.0 и 1.05)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером 1 штуку на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

В целях освобождения от административной ответственности пользователь ККТ пробивает в уже открытой смене 01 августа 2018 года в 13 часов 13 минут кассовый чек коррекции и направляет в налоговый орган сообщение о допущенном нарушении и его исправлении.

Формирование кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.05 и 1.0

1) Продажа 20.07.2018 товара без выдачи чека

2) Формирование 01.08.2018 пользователем кассового чека коррекции.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма2

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек коррекции

+

 

Код формы ФД

31

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

9

9

+

1012

Дата, время

01.08.18 13:13

01.08.18 13:13

+

1038

Номер смены

35

35

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1173

Тип коррекции

0

(рекомендовано)

самостоятельная операция

(рекомендовано)

Может присутствовать

1174

1177

Описание коррекции

Неприменение ККТ (рекомендовано)

Неприменение ККТ (рекомендовано)

Может присутствовать

1178

Дата совершения корректируемого расчета

20.07.18

20.07.18

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

 

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

 

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

 

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

 

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

 

1199

Ставка НДС

2

ставка НДС 10% 

 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

 

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

3211.00

3211.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

0.00

0.00

 

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

291.91

291.91

 

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

 

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

 

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

 

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

 

1040

Номер ФД

122

122

 

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

 

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

 

 

ФПС

формируется автоматически

 

 

1196

QR-код

 

(Рекомендован)

 

Ошибка в ставке НДС (формат 1.1)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

 

Код формы ФД

3

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

8

8

1012

Дата, время

20.07.18 12:55

20.07.18 12:55

1038

Номер смены

35

35

1054

Признак расчета

1

приход

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

1031

Сумма по чеку наличными

3211.00

3211.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

489.81

489.81

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС3

 

www.nalog.ru

1040

Номер ФД

122

122

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

3144062149

3144062149

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

формируется автоматически

2) Формирование пользователем кассового чека коррекции, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек коррекции

 

Код формы ФД

31

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

9

9

1012

Дата, время

21.07.18 11:56

21.07.18 11:56

1038

Номер смены

36

36

1054

Признак расчета

2

возврат прихода

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1173

Тип коррекции

0

(рекомендовано)

самостоятельная операция

(рекомендовано)

1174

1177

Описание коррекции

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

1178

Дата совершения корректируемого расчета

20.07.18

20.07.18

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

1031

Сумма по чеку наличными

3211.00

3211.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

489.81

489.81

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

1040

Номер ФД

131

131

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

(Рекомендован)

3) Формирование пользователем кассового чека коррекции, содержащего правильные фискальные данные.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек коррекции

 

Код формы ФД

31

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

10

10

1012

Дата, время

21.07.18 11:58

21.07.18 11:58

1038

Номер смены

36

36

1054

Признак расчета

1

приход

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1173

Тип коррекции

0

(рекомендовано)

самостоятельная операция

(рекомендовано)

1174

1177

Описание коррекции

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

1178

Дата совершения корректируемого расчета

20.07.18

20.07.18

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

2

ставка НДС 10% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

1031

Сумма по чеку наличными

3211.00

3211.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

0.00

0.00

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

291.91

291.91

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

1040

Номер ФД

132

132

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

(Рекомендован)

Ошибка в ставке НДС (версии 1.0 и 1.05)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием
ФФД 1.05 и 1.0

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

8

8

+

1012

Дата, время

20.07.18 12:55

20.07.18 12:55

+

1038

Номер смены

35

35

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

Может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

Может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

+

1023

Количество предмета расчета

1

 

1

+

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

3211.00

3211.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

489.81

489.81

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

+

1040

Номер ФД

122

122

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

3144062149

3144062149

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

 

формируется автоматически

+

2) Формирование пользователем кассового чека, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

9

9

+

1012

Дата, время

21.07.18 11:56

21.07.18 11:56

+

1038

Номер смены

36

36

+

1054

Признак расчета

2

возврат прихода

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

Может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

Может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

+

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

+

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

0.00

0.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

3211.00

3211.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

489.81

489.81

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

+

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

Может присутствовать

1040

Номер ФД

131

131

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

 

формируется автоматически

+

3) Формирование пользователем кассового чека, содержащего правильные фискальные данные.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя3

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя3

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

10

10

+

1012

Дата, время

21.07.18 11:58

21.07.18 11:58

+

1038

Номер смены

36

36

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1009

Адрес расчетов3

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов3

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

Может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

Может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

+

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

+

1199

Ставка НДС

2

ставка НДС 10% 

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3211.00

3211.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3211.00

3211.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

0.00

0.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

3211.00

3211.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

0.00

0.00

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

291.91

291.91

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

 

Адрес сайта ФНС3

 

www.nalog.ru

+

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

Может присутствовать

1040

Номер ФД

132

132

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

 

формируется автоматически

+

Ошибка в цене товара и ставке НДС (версия 1.1)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физлицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена 3511 руб. и ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием ФФД 1.1

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

 

Код формы ФД

3

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

8

8

1012

Дата, время

20.07.18 12:55

20.07.18 12:55

1038

Номер смены

35

35

1054

Признак расчета

1

приход

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3511.00

3511.00

1031

Сумма по чеку наличными

3511.00

3511.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

535.58

535.58

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС3

 

www.nalog.ru

1040

Номер ФД

122

122

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

3144062149

3144062149

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

формируется автоматически

2) Формирование пользователем кассового чека коррекции, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек коррекции

 

Код формы ФД

31

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя3

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя3

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

9

9

1012

Дата, время

21.07.18 11:56

21.07.18 11:56

1038

Номер смены

36

36

1054

Признак расчета

2

возврат прихода

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1173

Тип коррекции

0

(рекомендовано)

самостоятельная операция

(рекомендовано)

1174

1177

Описание коррекции

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

1178

Дата совершения корректируемого расчета

20.07.18

20.07.18

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3511.00

3511.00

1031

Сумма по чеку наличными

3511.00

3511.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

535.58

535.58

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

1040

Номер ФД

131

131

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

(Рекомендован)

3) Формирование пользователем кассового чека коррекции, содержащего правильные фискальные данные.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек коррекции

 

Код формы ФД

31

 

1209

Номер версии ФФД

3

 

 

 

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

1042

Номер чека за смену

10

10

1012

Дата, время

21.07.18 11:58

21.07.18 11:58

1038

Номер смены

36

36

1054

Признак расчета

1

приход

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

1173

Тип коррекции

0

(рекомендовано)

самостоятельная операция

(рекомендовано)

1174

1177

Описание коррекции

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано)

1178

Дата совершения корректируемого расчета

20.07.18

20.07.18

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

1187

Место расчетов

 

9 этаж

1059

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР

(рекомендовано)

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

1199

Ставка НДС

2

ставка НДС 10% 

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3511.00

3511.00

1031

Сумма по чеку наличными

3511.00

3511.00

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

0.00

0.00

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

319.18

319.18

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

1040

Номер ФД

132

132

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

 

ФПС

формируется автоматически

 

1196

QR-код

 

(Рекомендован)

Ошибка в цене товара и ставке НДС (версии 1.0 и 1.05)

ООО «Ромашка» на ОСНО (ИНН 1234567891) использует ККТ с регномером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра ФН 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается торговлей и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.

Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными денежными средствами.

При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена товара в размере 3511 руб. ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.

При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

Формирование кассового чека и кассового чека коррекции с использованием
ФФД 1.05 и 1.0

1) Продажа 20.07.2018 товара и выдача кассового чека

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

8

8

+

1012

Дата, время

20.07.18 12:55

20.07.18 12:55

+

1038

Номер смены

35

35

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

Может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

Может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

+

1023

Количество предмета расчета

1

 

1

+

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3511.00

3511.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

3511.00

3511.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

535.58

535.58

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

+

1040

Номер ФД

122

122

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

3144062149

3144062149

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

 

формируется автоматически

+

2) Формирование пользователем кассового чека, позволяющего идентифицировать расчет в отношении которого применяется корректировка, и содержащего те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма2

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

9

9

+

1012

Дата, время

21.07.18 11:56

21.07.18 11:56

+

1038

Номер смены

36

36

+

1054

Признак расчета

2

возврат прихода

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

Может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

Может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

+

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

+

1199

Ставка НДС

1

ставка НДС 18% 

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3511.00

3511.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

0.00

0.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

3511.00

3511.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

535.58

535.58

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

+

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

Может присутствовать

1040

Номер ФД

131

131

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

 

формируется автоматически

+

3) Формирование пользователем кассового чека, содержащего правильные фискальные данные.

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма2

 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в

ФФД 1.0

1000

Наименование документа

 

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

2

 

 

 

Может присутствовать

1048

Наименование пользователя

 

ООО «Ромашка»

(обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891

(обязательно)

+

1042

Номер чека за смену

10

10

+

1012

Дата, время

21.07.18 11:58

21.07.18 11:58

+

1038

Номер смены

36

36

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0)

(обязательно)

 

 

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012

(рекомендовано)

 

Может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456   

1234567890123456   

+

1009

Адрес расчетов

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23

+

1187

Место расчетов

 

9 этаж

Может присутствовать

1059

1212

Признак предмета расчета

1

(рекомендовано)

ТОВАР

(рекомендовано)

Может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

Детская игрушка Мусоровоз «Товар 1» с большим контейнером

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука

(рекомендовано)

Штука

(рекомендовано)

Может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

+

1023

 

Количество предмета расчета

1

 

1

+

1199

Ставка НДС

2

ставка НДС 10% 

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

3511.00

3511.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

3511.00

3511.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

0.00

0.00

+

1081

Сумма по чеку электронными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

Может присутствовать

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

Может присутствовать

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

3511.00

3511.00

Может присутствовать

1102

Сумма НДС чека по ставке 18%

0.00

0.00

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

319.18

319.18

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

 

Адрес сайта ФНС

 

www.nalog.ru

+

1192

Дополнительный реквизит чека (БСО)

3144062149

3144062149

Может присутствовать

1040

Номер ФД

132

132

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

формируется автоматически

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

 

формируется автоматически

+

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  • Инна Коснова, обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Источник: «Клерк». Все статьи источника
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