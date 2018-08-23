Ошибки в СЗВ-М, за которые придется заплатить штраф

Даже за самостоятельно исправленные ошибки в СЗВ-М ПФР часто штрафует организации.

За что точно привлекут организацию?

1. Организация не представляла сведения по форме СЗВ-М в течение нескольких месяцев.

Организации следует представить сведения по форме СЗВ-М за все месяцы непредставления таких сведений (за каждый период — месяц) за каждое застрахованное лицо.

При этом отсутствие согласно позиции ПФР выраженной в письме ПФР от 06.05.2016 N 08-22/6356 — «факта начисления выплат и иных вознаграждений за отчетный период не является основанием для непредставления отчетности по форме СЗВ-М».

И как следствие, организации следует представить сведения по форме СЗВ-М за все месяцы непредставления таких сведений за каждое застрахованное лицо.

Согласно ч. 3 ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ финансовые санкции в размере 500 руб. применяются в отношении каждого застрахованного лица по каждому месяцу, за который нарушен срок сдачи сведений по форме СЗВ-М.

Пенсионным законодательством не предусмотрено освобождение от ответственности в случае нарушения страхователем требований п. 2.2 ст. 11 Федерального закона N 27-ФЗ.

2. Физическое лицо проходит в организации обязательные бесплатные общественно полезные работы. Организация указала сведения о таком физическом лице в форме СЗВ-М. Считается ли указание такого работника ошибкой, влекущей наложение штрафа?

Если физическое лицо проходит в организации обязательные бесплатные общественно полезные работы, то сведения о нем не подлежат указанию в форме СЗВ-М.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.13 КоАП обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей.

Вид обязательных работ и перечень организаций определяются органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Согласно ч. 2 и 4 ст. 32.13 КоАП РФ — судебные приставы-исполнители ведут учет лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, разъясняют таким лицам порядок и условия отбывания обязательных работ, согласовывают с органами местного самоуправления перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, контролируют поведение таких лиц, ведут суммарный учет отработанного ими времени.

При этом согласно ч. 11 ст. 32.13 КоАП РФ на администрацию организации, в которой лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывает обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением этим лицом определенных для него работ, уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве отработанных часов или об уклонении лица, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, от отбывания обязательных работ.

В соответствии с ч. 5 ст. 32.13 КоАП РФ лица, которым назначено наказание в виде обязательных работ, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых отбывают обязательные работы, добросовестно работать на определяемых для них объектах в течение установленного судом срока обязательных работ, ставить в известность судебного пристава-исполнителя об изменении места жительства, а также являться по его вызову.

Под работающими гражданами понимаются лица, указанные в ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», к которым относятся работающие по трудовому договору.

А также в п. 4 самой формы СЗВ-М сказано, что следует указывать данные о застрахованных лицах — работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые договоры.

Однако физическое лицо, направленное в организацию для прохождения обязательных общественно полезных работ, не является штатным работником организации, в которую оно направлено, и не состоит с работодателем в трудовых отношениях, ему не выплачивается заработная плата, то есть привлечение гражданина к прохождению обязательных бесплатных общественно полезных работ не образует трудовых отношений.

Таким образом, сведения о физическом лице, направленном в организацию для прохождения обязательных бесплатных общественно полезных работ, не подлежат указанию в отчете по форме СЗВ-М.

В рассматриваемой ситуации работодателю необходимо заполнить форму СЗВ-М с кодом «отмн» (отменяющая форма) на физическое лицо, сведения о котором необходимо удалить из исходных данных, загруженных в базу ПФР.

По нашему мнению, подача отменяющей формы позднее установленного срока представления сведений по форме СЗВ-М может повлечь штраф.

3. С несовершеннолетним работником (15 лет) заключен трудовой договор для выполнения легкого труда на два месяца в период каникул.

Согласно ч. 1, 3 ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы.

Под работающими гражданами понимаются лица, указанные в ст. 7 Федерального закона N 167-ФЗ, к которым относятся работающие по трудовому договору.

Исходя из вопроса с несовершеннолетним заключен трудовой договор на два месяца. Законодательно не установлено исключений для несовершеннолетних работников.

Статьей 17 Закона N 27-ФЗ за несвоевременное представление либо представление работодателем неполных и (или) недостоверных сведений в том числе по форме СЗВ-М предусмотрена ответственность в виде финансовых санкций в сумме 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.

Таким образом, сведения о несовершеннолетнем работнике, с которым заключен трудовой договор для выполнения легкого труда на два месяца в период каникул, подлежат обязательному включению в отчет по форме СЗВ-М за эти два месяца. Работодателю может быть предъявлен штраф в размере 500 руб.

4. Представление СЗВ-М на единственного участника, если с ним договор не заключался.

СЗВ-М на учредителя необходимо представлять, если участник работает в организации на основании трудового договора или по гражданско-правовому договору, а также если единственный участник является директором организации без оформления договора. Отсутствие факта начисления в его пользу выплат за отчетный период не является основанием для непредставления отчетности по форме СЗВ-М.

В соответствии п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ застрахованными признаются лица, работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг.

Таким образом, если участник является работником организации на основании трудового договора (в том числе если единственный участник является директором), работает в организации по гражданско-правовому договору, то он является застрахованным лицом и о нем работодатель обязан подавать сведения по форме СЗВ-М.

При этом необходимо учесть, что, по мнению Роструда в выраженное в письме от 06.03.2013 N 177-6-1, на отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется. Единственный участник общества в данной ситуации должен своим решением возложить на себя функции единоличного исполнительного органа — генерального директора. Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.

Таким образом, из буквального толкования следует, что единственный участник осуществляет деятельность в должности директора без заключения договора и форму СЗВ-М на него организация сдавать не обязана.

Но, согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В соответствии со ст. 16 ТК РФ — трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Согласно письму ПФР от 13.07.2016 N ЛЧ-08-26/9856, если физические лица (в том числе руководитель организации, в случае когда он является ее единственным учредителем) состоят с данной организацией в трудовых отношениях, такие лица в целях Закона N 167-ФЗ относятся к работающим лицам.

Следовательно, согласно письму Минтруда России от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846 СЗВ-М, на учредителя необходимо представлять даже в случае, если единственный участник является директором организации без заключения договора.

При этом отсутствие факта начисления в пользу вышеуказанных лиц (работающих на основании договора или без него) выплат и иных вознаграждений за отчетный период не является основанием для непредставления в отношении этих лиц отчетности по форме СЗВ-М (письма ПФР от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581, от 06.05.2016 N 08-22/6356).

5. Ошибка в номере отчетного периода.

Данная ситуация была рассмотрена в Определении ВС от 22.01.2018 N 301-КГ17-20650.

Организация в установленный срок представила в Пенсионный фонд форму СЗВ-М. Однако после истечения срока подачи сведений была обнаружена ошибка: в поле для номера отчетного периода вместо «08» (август) указано «07» (июль). Организация представила форму СЗВ-М с верным номером отчетного периода. Так как срок для представления отчета уже прошел, ПФ РФ оштрафовал организацию за несвоевременное представление формы СЗВ-М.

В связи с тем, что организация не исполнила в установленный срок заявленное ПФ РФ требование по уплате штрафа, фонд обратился в суд. Частично удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции признал правомерным привлечение организации к ответственности, посчитав при этом возможным уменьшить размер штрафа. При определении размера штрафа суд принял во внимание правовую позицию, выраженную в Постановлении КС РФ от 19.01.2016 N 2-П.

В большинстве случаев суды существенно снижают сумму штрафа, опираясь на позицию КС РФ.

При обращении в суд можно указать и на иные обстоятельства, помешавшие вовремя сдать отчет (выход из строя компьютера, болезнь бухгалтера).

Организация, в свою очередь, не согласившись с таким решением суда, обратилась в апелляционную инстанцию, которая в дальнейшем отменила решение суда первой инстанции и отказала в удовлетворении требования ПФ РФ.

Апелляционный суд исходил из того, что организацией были представлены достоверные сведения по форме СЗВ-М за август 2016 года в установленный срок, в связи с чем оснований для ее привлечения к ответственности у ПФ РФ не имелось.

В кассационной жалобе ПФ РФ просил отменить постановление суда апелляционной инстанции как незаконное и необоснованное, ссылаясь на несоответствие изложенных в нем выводов обстоятельствам дела.

Однако Верховный Суд не нашел оснований для пересмотра судебного акта в кассационном порядке.

Следует обратить внимание на ряд моментов, отмеченных судом апелляционной инстанции, которые повлияли на исход дела:

— ПФ РФ ранее были получены сведения за июль;

— первоначально представленный отчет с ошибкой в поле для номера отчетного периода был обозначен как «исхд»;

— организация представляла возражения на акт проверки с пояснениями, почему исправила ошибку.

В такой ситуации контролеры имели возможность идентифицировать своевременно представленные сведения по форме СЗВ-М с номером отчетного периода «07» как отчет за август. Следовательно, основания для штрафа отсутствовали.

Отметим, что Определение от 22.01.2018 N 301-КГ17-20650 является не единственным решением, в котором суд не считает нужным начислять штраф за то, что организация перепутали месяц в поле «Отчетный период». К таким выводам, в частности, пришли арбитры в постановлениях АС ПО от 11.12.2017 N Ф06-27663/2017 по делу N А65-15614/2017, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2017 N 08АП-11145/2017 по делу N А81-3334/2017.

6. Представление дополняющих сведений.

Бывает так, что после своевременного представления отчета у организации появилась необходимость направить в ПФ РФ дополняющую форму СЗВ-М еще на некоторых сотрудников. В ряде решений суды признали за организацией право дополнять и уточнять сведения о застрахованных лицах.

Обратимся к Постановлению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2017 по делу N А54-3773/2017. Арбитры согласились с выводом суда первой инстанции о том, что оспариваемое организацией решение ПФ РФ о наложении штрафа не соответствует действующему законодательству, а также нарушает права и законные интересы организации.

В рассматриваемом решение, по мнению фонда, двухнедельный срок может применяться только в случае представления недостоверных сведений и не может быть применим к правонарушению, выраженному в представлении неполных сведений. Особо было отмечено, что в числе лиц, сведения за которых поданы в дополняющей форме СЗВ-М, имелись три пенсионера, получающих страховую пенсию по старости, как следствие, несвоевременное представление индивидуальных сведений по форме СЗВ-М может повлечь перерасходование бюджетных средств.

Таким образом, исправления и корректировки сведений вносятся в форму в особом порядке при выявлении страхователем ошибки в ранее представленных сведениях в отношении застрахованного лица.

Судьи отметили, что организация до момента обнаружения фондом несоответствия между представленными индивидуальными сведениями и данными по результатам проверки и, соответственно, до вынесения оспариваемого решения передала необходимые корректирующие сведения. При этом представление корректирующих сведений позже установленного срока не образует состава вмененного обществу правонарушения (представление сведений, являющихся неполными и (или) содержащими недостоверные сведения).

Итак, установив изложенные обстоятельства, суд сделал верный вывод, что первоначально своевременно представленные страхователем сведения персонифицированного учета, содержащие недочеты, впоследствии самостоятельно исправленные обществом, не могут расцениваться как неполные сведения, поскольку они скорректированы в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичная позиция изложена в Определении ВАС РФ от 11.02.2013 N ВАС-1010/13 по делу N А76-7462/2012, Постановлении АС ДВО от 10.04.2017 по делу N А16-1601/2016.

Следует отметить, что с учетом положений новой Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 21.12.2016 N 766н, а также того, что с 01.01.2017 ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ определен порядок применения финансовых санкций за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений индивидуального (персонифицированного) учета, доказать право дополнять и уточнять сведения о застрахованных лицах по истечении срока будет сложней. Однако на сегодняшний день уже есть решения, в которых арбитры руководствуются нормами действующих документов.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 N 09АП-68324/2017 по делу N А40-179114/2017 суд отметил, что согласно п. 39 новой Инструкции страхователь вправе при выявлении ошибки в ранее представленных индивидуальных сведениях в отношении застрахованного лица до момента обнаружения ошибки территориальным органом ПФ РФ самостоятельно представить уточненные (исправленные) сведения о данном застрахованном лице за отчетный период, в котором эти сведения уточняются, и финансовые санкции к такому страхователю не применяются.

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