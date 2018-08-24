Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

ФНС выпустила еще одно письмо № АС-4-20/15707 от 14.08.2018 с разъяснениями относительно применения онлайн-касс при выплатах физлицам.

Отметим, что некоторые разъяснения вызывают недоумение. По мнению налоговиков, выходит, что если вы приобрели у физлица услугу за наличные, то ККТ не нужен, а вот если вы приобрели товар – то ККТ нужен. Почему? На этот вопрос в письме ответа нет. Просто потому что потому…

«Расчеты» – что это?

В соответствии с нормами Федерального закона № 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение)денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или БСО на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или БСО в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты).

Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона № 54-ФЗ ККТ применяется, в частности , лицом, которое оказывает услуги, и которое формирует и передает (направляет) кассовый чек клиенту.

ГПХ

При заключении организацией или ИП договора ГПХ с физлицом на оказываемые им в пользу такой организации (ИП) услуги и последующей выплате денежных средств физлицу клиентом будет являться сама организация (ИП). В данном случае услуги оказывает физлицо, а ККТ применяется исключительно организациями и ИП.

Учитывая изложенное, при осуществлении организацией или ИП выплаты денежных средств физлицу в рамках обязательств по договору ГПХ, в том числе договору аренды, применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Покупка товара подотчетником

Вместе с тем, в случае если деятельность организации ИП направлена на приобретение товаров у физлиц, в том числе с привлечением подотчетных лиц, и их дальнейшую реализацию, при осуществлении расчетов (выплат денежных средств физлицу за товар) у организации (ИП) возникает обязанность в применении ККТ и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека (бланка строгой отчетности).

То есть если выше ФНС делает вывод о том, что при покупке услуг у физлица клиентом является сама организация, а применять ККТ клиент не должен, то ниже вывод совершенно другой: при покупке у физлица товара именно клиент должен применить ККТ.

Удержания из зарплаты

Надо ли применять ККТ организации или ИП при реализации товара (работы, услуги) посредством удержания денежных средств из заработной платы сотрудников такой организации или ИП? Ответ на этот вопрос также содержится в данном письме ФНС.

В соответствии со статьей 131 ТК выплата зарплаты производится в денежной форме. При этом в соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах. Вместе с тем, доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной месячной заработной платы.



Если часть зарплаты выдается работнику товаром, расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ не возникает и, соответственно, обязанность по применению ККТ в данном случае отсутствует.

Подтверждением оплаты товара для работника может служить расчетный листок, который он должен получить при выплате зарплаты.

Кроме этого, удержание денежных средств из зарплаты сотрудника в счет компенсации затрат, понесенных в связи с трудовой деятельностью, также не образует природы термина «расчеты» в понимании Федерального закона от № 54-ФЗ.



Вместе с тем, погашение сотрудниками задолженности перед организацией за приобретенные товары, работы, услуги в форме удержания организацией из зарплаты сотрудников суммы платежей по обязательству образуют природу термина «расчет» в понимании Федерального закона № 54-ФЗ и, следовательно, требует применения ККТ.

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