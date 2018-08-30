Что делать, если сумма в уведомлении на имущественные налоги кажется вам неправильной

В июле налоговики начали рассылать физлицам налоговые уведомления на уплату имущественных налогов.

На сайте ФНС открыт специальный раздел на эту тему, где в том числе дан ряд разъяснений по вопросу начисления имущественных налогов физлиц.

Объект не ваш

Что делать, если в уведомлении указан объект, который вам уже не принадлежит или даже вообще никогда не принадлежал? В этом случае налоговому органу потребуется уточнение информации в регистрирующем органе.

Для этого от вас необходимо заявление в свободной форме. Укажите, в каком уведомлении (номер и дата) содержится неверная информация и по какому конкретно объекту — с полным адресом, кадастровым номером (или регистрационным номером — если уточняете информацию по авто).

Налога нет

В регионах, где налогообложение недвижимого имущества осуществляется исходя из инвентаризационной стоимости, начислений может не быть у объектов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, так как у них отсутствует налоговая база. Впервые налог владельцам объектов в новостройках будет начислен, за период, когда регион перейдет на систему налогообложения исходя из кадастровой стоимости.

Кроме того, налог может быть не начислен, если в ИФНС не поступили сведения из регистрирующих органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения.

Напомним, у налогоплательщика есть обязанность однократно сообщить о таких случаях.

Неверная налоговая ставка

Если у вас несколько объектов недвижимого имущества, будьте внимательны — возможно в вашем в муниципальном образовании ставки по налогу на имущество физлиц определяются исходя из суммарной инвентаризационной стоимости.

В этом случае вам необходимо сложить налоговую базу всех объектов в пределах одного населенного пункта (города, села, поселка, деревни и пр.) и по этой сумме уточнить в решении органов местного самоуправления размер ставки. Если на объект недвижимого имущества применяется льгота, он также должен учитываться при определении суммы инвентаризационной стоимости всех объектов.

Владельцам легковых автомобилей специального назначения (пикапов, минивэнов и пр.) стоит обратить внимание на информацию ПТС на класс легкового автомобиля — возможно он относится к грузовому транспорту или автобусам. В этом случае должна применяться соответствующая ставка.

Владельцам транспортных средств необходимо обратить внимание, что местом нахождения транспортных средств признается место жительства (место пребывания) физлица (исключение — водные транспортные средства). Соответственно, даже если легковой автомобиль зарегистрирован в другом регионе, налог должен начисляться по ставкам и условиям, которые действуют в регионе места жительства (пребывания).

Если с учётом вышеперечисленного, вы уверены, что ставка применена неверно, сообщите в каком уведомлении (номер и дата) содержится данная ошибка и по какому объекту — с полным адресом, кадастровым номером (или регистрационным номером — если уточняете информацию по транспортному средству)

Налог слишком вырос

Основные причины, по которым сумма налога может значительно увеличиться:

— изменение налоговых ставок и (или) отмена налоговых льгот;

— изменение кадастровой стоимости объектов;

— рост коэффициента к налоговому периоду (налог по кадастровой стоимости);

— рост коэффициента-дефлятора (налог по инвентаризационной стоимости);

— по транспортному налогу применение повышающих коэффициентов на дорогостоящие авто;

— наличие иных оснований.

Изменение налоговых ставок и (или) отмена налоговых льгот

У органов местного самоуправления (таких как городских дум, сельских и поселковых советов) есть право самостоятельно определять ставки и льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу — повышать или понижать ставки, вводить новые и отменять старые налоговые льготы.

Актуальную информацию о действующих ставках и льготах в каждом конкретном муниципальном образовании можно получить с помощью сервиса на официальном сайте ФНС.

Изменение кадастровой стоимости

Кадастровая стоимость может измениться, например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки или изменением характеристик объекта.

Актуальную информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра.

Рост коэффициента к налоговому периоду

Согласно ст. 408 НК, в субъектах РФ, в которых применяется порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости, для объектов, не являющихся административно-деловой и торговой недвижимостью, расчет налога проводится с учетом коэффициента:

0,2 — в первый период применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы;

0,4 — во второй период;

0,6 — в третий период.

Рост коэффициента-дефлятора

В субъектах РФ, в которых не применяется порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости, в качестве налоговой базы используется инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента-дефлятора. Значения коэффициента-дефлятора определяются Минэкономразвития России: на 2016 год — 1,329, на 2017 год — 1,425

Повышающие коэффициенты к дорогостоящим авто

При расчете налога за легковые автомобили средней стоимостью от 3 млн. руб. применяется повышающий коэффициент, согласно Перечню.

Иные основания

Налог может вырасти в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и в других случаях.

У соседа налог меньше

Может статься, что вашему знакомому, владельцу такой же доли или такого же объекта налога начислен в меньшей сумме. Налоговики поясняют, что Налоговое уведомление формируется индивидуально для каждого налогоплательщика и учитывает совокупность факторов. Поэтому, сравнивая величину налогов, нужно внимательно рассмотреть разницу в расчётах налогов.

Основные причины, из-за которых сумма у собственника такого же объекта может отличаться в меньшую сторону:

— наличие льготы,

— различие в налоговой базе,

— различие в налоговых ставках,

— различие в периоде владения,

— наличие переплаты по налогу.

Наличие льготы

У другого собственника может быть применена льгота к этому объекту, из-за этого сумма налога может быть меньше. Также льгота может быть применена не на весь налоговый период.

Различие в налоговой базе

Квартиры с похожим метражом в одном многоквартирном доме могут отличаться по инвентаризационной или кадастровой стоимости из-за конструктивных особенностей. Два соседних земельных участка могут быть оценены с учётом каких-либо особенностей. Два легковых автомобиля одинаковой марки могут иметь разные модификации двигателя.

Различные налоговые базы также могут привести к разным налоговым ставкам, из-за чего сумма налога может быть выше или ниже.

Различие в налоговых ставках

Это самая частая причина разницы в начислениях на один и тот же объект. К примеру, на одну и ту же квартиру могут применяться разные ставки, потому что у одного из собственников ставка определяется исходя из суммарной инвентаризационной стоимости, то есть учитывается стоимость другой недвижимости в его собственности.

Разница может возникнуть из-за места нахождения земельных участков или транспортных средств. Так, граничащие друг с другом земельные участки могут находиться на территории разных муниципальных образований и при равной площади налог на них начисляется по-разному.

Различие в налоговых периодах

Налоги начисляются за каждый месяц владения объектом налогообложения. Разница в периодах владения может привести к разнице в начислениях на один и тот же объект.

Наличие переплаты по налогу

Налог, излишне уплаченный в три предыдущих периода учитывается при исчислении налога на новый период. Таким образом, сумма к уплате получается меньше.