Проверьте ваши льготы по имущественным налогам

Налоговики приступили к рассылке налоговых уведомлений физлицам на уплату имущественных налогов за 2017 год.

Что делать, если в полученном уведомлении вы обнаружили неверную информацию, мы рассказывали здесь.

Что делать, если льгота не отражена в уведомлении?

Льготы ИП

Применение УСН, ПСН, ЕНВД индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физлиц (только в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности).

Исключением являются объекты, включенные в Перечень объектов недвижимого имущества (например, административно-деловые центры, торговые центры (комплексы) и помещения в них, нежилые помещения — офисы, рестораны, магазины).

Если объект недвижимости предпринимателя включен в Перечень, то владельцу направляется налоговое уведомление на уплату налога на имущество физлиц.

Расчет имущественных налогов проводится налоговыми органами исходя из налоговых ставок, налоговых льгот и налоговой базы, определяемых на региональном и муниципальном уровне.

Если объект, на который начислен налог, не поименован в Перечне, в уведомлении этот объект фигурирует, возможно вы забыли представить в налоговый орган заявление на применение льготы.

Льготы пенсионерам

Налоговый орган не вправе представить льготу по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физлиц только лишь на основании сведений о возрасте.

Льготы носят заявительный характер, вследствие чего в ИФНС необходимо представить заявление налогоплательщика по установленной форме, в котором указано основание для предоставления льготы.

Подать заявление

Заявление о предоставлении льготы без посещения инспекции можно представить:

Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

Письменно — направив письмо в инспекцию по месту нахождения объекта;

Через МФЦ, с которым налоговая заключила соглашение о возможности оказания соответствующей услуги.

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.

Инспекция, в которую представлено заявление о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам, проверяет отсутствие оснований, препятствующих в рассмотрении заявления по существу.

К таким основаниям относятся:

— представление документов в нечитаемом виде и (или) с несоблюдением требований к их оформлению (заполнению);

— непредставление документов, подтверждающих полномочия лица действовать в качестве представителя налогоплательщика, если заявление представляется представителем налогоплательщика;

— представление документов, содержащих недостоверные сведения (например, используемый в документах ИНН не соответствует имеющимся у налогового органа сведениям в отношении налогоплательщика).

Если налогоплательщик не согласен с отказом в рассмотрении его заявления, он может обжаловать в установленном порядке такой отказ вышестоящему должностному лицу налогового органа или в судебном порядке.

Льгота и ставка налога

Может так произойти, что примененная льгота не повлияла на ставку по налогу на имущество

Подобная ситуация может возникнуть, если налог на недвижимое имущество исчисляется исходя из суммарной инвентаризационной стоимости, при которой налоговая ставка определяется по сумме инвентаризационной стоимости всех объектов на территории муниципального образования (города, села, поселка, деревни и пр.).

Для того, чтобы наглядно понять как происходит начисление налога исходя из инвентаризационной стоимости при наличии льгот, разберем пример:

Условия: У пенсионерки Петровой в собственности две квартиры и жилой дом в городе Заозерске. Инвентаризационная стоимость первой квартиры — 340 000 руб. Инвентаризационная стоимость второй — 270 000 руб. Инвентаризационная стоимость жилого дома — 650 000 руб. Заозерской городской думой ставки по налогу на имущество физлиц определены исходя из суммарной инвентаризационной стоимости — при превышении порога 1 млн. рублей применяется самая высокая ставка — 1,02%. Определяем ставку: 340 000 270 000 650 000 = 1 260 000 руб. Таким образом, суммарная инвентаризационная стоимость превышает 1 миллион рублей, при начислении налога применяется максимальная ставка 1,02% Исчисляем налог: Льгота в виде освобождения от налога применяется к одному объекту каждого вида. Если объектов одного вида несколько — по умолчанию льгота применяется к объекту с наибольшей исчисленной суммой. Таким образом, получается следующий расчёт: квартира 1: 340000*1,02% = 3468 — 3468 (применена льгота) = 0 руб. квартира 2: 270000*1,02% = 2754 руб. жилой дом 1: 650000*1,02% = 6630 — 6630 (применена льгота) = 0 руб. Итого к уплате — 2754 руб.

Вычет по налогу на имущество

Вычет по налогу на имущество, исчисленному исходя из кадастровой стоимости, применяется в отношении следующих объектов налогообложения:

комнаты, части квартиры (налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 10 кв.м общей площади комнаты, части квартиры);

квартиры, части жилого дома (налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 20 кв.м общей площади квартиры, части жилого дома);

жилого дома (налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 50 кв.м общей площади жилого дома);

единого недвижимого комплекса (в состав которого входит хотя бы один жилой дом — налоговая база уменьшается на один миллион рублей).

Налоговые вычеты применяются без заявления налогоплательщика на основании имеющейся у налогового органа информации о характеристиках объекта налогообложения.