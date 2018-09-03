«Я календарь переверну» – а там бухгалтерский гороскоп на эту неделю

Что мы все про бухгалтерию, вот юмор от оператора телефонной связи: «Звонит гость из ближнего зарубежья. Просит команду для подключения Интернета, менеджер диктует ему: „Звездочка, 000, решетка, зеленая трубка“. Он в ответ: „А звездочке — это фолосатый тошчке?“». Вот и думайте теперь, кому веселее живется! Читаем гороскоп с 3 по 9 сентября 2018 года.

Овен Овны каждое утро будут играть в фантастическомсериале «Доспать за 5 минут». Некоторые Овны будут так сильно не хотеть идти в школу, даже сильнее, когда учились сами. На этой неделе Овнам лучше сосредоточиться на планировании дел и глобальной оценке ситуации, а также, не забудьте поскорее сдать СЗВ-М. Вас ожидают перемены в материальной сфере, в отношениях с коллегами или партнерами. Если вы руководитель, может наметиться новая ответственность. Овны каждое утро будут играть в фантастическомсериале «Доспать за 5 минут». Некоторые Овны будут так сильно не хотеть идти в школу, даже сильнее, когда учились сами. На этой неделе Овнам лучше сосредоточиться на планировании дел и глобальной оценке ситуации, а также, не забудьте поскорее сдать СЗВ-М. Вас ожидают перемены в материальной сфере, в отношениях с коллегами или партнерами. Если вы руководитель, может наметиться новая ответственность.

Телец Единственное море, которое видели большинство Бухгалтеров-Тельцов прошедшим летом — это море работы. Зато высока вероятность, что в награду за труд вы услышите три главных слова: «Вам повысили зарплату!». Звезды молчат уже про четыре главных слова Правительства: «Вам повысили пенсионный возраст...». Они рекомендуют стремиться сделать профессиональную карьеру в неординарных областях. Постарайтесь не мыслить устаревшими штампами — как собственными, так и навязанными посторонними людьми. В то же время лучше не перечеркивать опыт прошлого и не игнорировать здравый смысл. Единственное море, которое видели большинство Бухгалтеров-Тельцов прошедшим летом — это море работы. Зато высока вероятность, что в награду за труд вы услышите три главных слова: «Вам повысили зарплату!». Звезды молчат уже про четыре главных слова Правительства: «Вам повысили пенсионный возраст...». Они рекомендуют стремиться сделать профессиональную карьеру в неординарных областях. Постарайтесь не мыслить устаревшими штампами — как собственными, так и навязанными посторонними людьми. В то же время лучше не перечеркивать опыт прошлого и не игнорировать здравый смысл.

Близнецы Менеджеры-Близнецы, работающие в банках, будут настолько хитры, что смогут убедить грабителей взять деньги в кредит! Жаль только, что лето вы провели лишь взглядом... Без надобности не лечитесь — здоровее будете. Неожиданные события недели сыграют в вашу пользу, и если сейчас смена обстановки доставит вам небольшие неудобства, то в будущем обязательно окажется благоприятной. Самое время для закрепления ваших прав и персональных позиций. Но не спешите: пускай события развиваются постепенно, окончательное формирование нового статуса или других жизненных перемен придется немного отложить. Менеджеры-Близнецы, работающие в банках, будут настолько хитры, что смогут убедить грабителей взять деньги в кредит! Жаль только, что лето вы провели лишь взглядом... Без надобности не лечитесь — здоровее будете. Неожиданные события недели сыграют в вашу пользу, и если сейчас смена обстановки доставит вам небольшие неудобства, то в будущем обязательно окажется благоприятной. Самое время для закрепления ваших прав и персональных позиций. Но не спешите: пускай события развиваются постепенно, окончательное формирование нового статуса или других жизненных перемен придется немного отложить.

Рак Обидел директор? Приклейте дохлую осу на свою ладонь, ударьте директора со всей силы по затылку и прикиньтесь, что спасли его. Раки несомненно любили бы утро, если бы оно было позже. Для вас особенно хорош будет утренний кофе субботы. Ракам неделя предлагает взглянуть на многие вещи с другой стороны. На первый план могут выйти материальные вопросы, связанные с вашим личным бюджетом либо с бюджетом начальства. Обидел директор? Приклейте дохлую осу на свою ладонь, ударьте директора со всей силы по затылку и прикиньтесь, что спасли его. Раки несомненно любили бы утро, если бы оно было позже. Для вас особенно хорош будет утренний кофе субботы. Ракам неделя предлагает взглянуть на многие вещи с другой стороны. На первый план могут выйти материальные вопросы, связанные с вашим личным бюджетом либо с бюджетом начальства.

Лев Лосось — неутомимый, стремительный, преодолевающий десятки тысяч километров, покоряющий водную стихию без отдыха и сна, находящийся в бесконечной борьбе со стихией. Он мечет икру, преодолевает ненастья, и совершенно изможденный, умирает. А ты, Лев, запомни, ты не лосось. Расслабься! Но стоит уточнить планы, связанные с сбережениями, банковским обслуживанием, налогообложением, ипотекой. Если вы в тупике, самое время задуматься о способе оптимизации дел или реструктуризации долга. Лосось — неутомимый, стремительный, преодолевающий десятки тысяч километров, покоряющий водную стихию без отдыха и сна, находящийся в бесконечной борьбе со стихией. Он мечет икру, преодолевает ненастья, и совершенно изможденный, умирает. А ты, Лев, запомни, ты не лосось. Расслабься! Но стоит уточнить планы, связанные с сбережениями, банковским обслуживанием, налогообложением, ипотекой. Если вы в тупике, самое время задуматься о способе оптимизации дел или реструктуризации долга.

Дева О, Звезды, накажите Дев и их друзей огромной зарплатой, чтобы они постоянно мучились и не знали, куда её потратить! Вы будете ненавидеть будильник лишь в двух случаях: когда он звенит, и когда он, зараза, не прозвенел. Девам не стоит оставлять без внимания негативные перемены в поведении главбуха. Дальше будет только хуже. Постарайтесь проявить уважение к привычкам мужа, партнеров, друзей, клиентов. Неделя подходит для пересмотра договоров, обновления совместных планов, но имейте ввиду, что окончательная форма любого подобного соглашения еще не сформирована. О, Звезды, накажите Дев и их друзей огромной зарплатой, чтобы они постоянно мучились и не знали, куда её потратить! Вы будете ненавидеть будильник лишь в двух случаях: когда он звенит, и когда он, зараза, не прозвенел. Девам не стоит оставлять без внимания негативные перемены в поведении главбуха. Дальше будет только хуже. Постарайтесь проявить уважение к привычкам мужа, партнеров, друзей, клиентов. Неделя подходит для пересмотра договоров, обновления совместных планов, но имейте ввиду, что окончательная форма любого подобного соглашения еще не сформирована.

Весы Должностные обязанности Весов на этой неделе: «делать что скажут». Любите выходные, на них можно быстро и без пробок доехать на работу. Тем более, что впереди вас ждут такие выходные, после которых потребуются еще одни выходные. Постарайтесь не терять тех, кто может стать вам другом, с кем возможна игра на равных. Не путайте профессиональные и бытовые интересы, любые махинации заметит начальство или налоговая инспекция. Должностные обязанности Весов на этой неделе: «делать что скажут». Любите выходные, на них можно быстро и без пробок доехать на работу. Тем более, что впереди вас ждут такие выходные, после которых потребуются еще одни выходные. Постарайтесь не терять тех, кто может стать вам другом, с кем возможна игра на равных. Не путайте профессиональные и бытовые интересы, любые махинации заметит начальство или налоговая инспекция.

Скорпион Когда Скорпионам позвонят после собеседования с приглашением на работу, многие из них ответят в стиле работодателя: «Спасибо за ваш интерес, но, к сожалению, вы не прошли конкурс, и выбор был сделан в пользу другого кандидата на должность моего работодателя». Советуем настроиться на прагматичный лад, существует вероятность, что в поле вашего зрения попадет новый офис, новое рабочее место, новая система питания. Когда Скорпионам позвонят после собеседования с приглашением на работу, многие из них ответят в стиле работодателя: «Спасибо за ваш интерес, но, к сожалению, вы не прошли конкурс, и выбор был сделан в пользу другого кандидата на должность моего работодателя». Советуем настроиться на прагматичный лад, существует вероятность, что в поле вашего зрения попадет новый офис, новое рабочее место, новая система питания.

Стрелец Стрельцы, помните, опытный руководитель по звуку клавиатуры может определить, во что играет сотрудник. Вам будет жизненно необходим еще один день между субботой и воскресеньем. А лучше два. Старайтесь не увлекаться мелочами, а охватить «поле боя» целиком. Если вы руководите бухгалтерией, следует подумать о смене помощника. Стрельцам события недели придадут уверенности. Как ответить на требования налоговиков по вычетам НДС? Примеры на разные ситуации описаны Стрельцы, помните, опытный руководитель по звуку клавиатуры может определить, во что играет сотрудник. Вам будет жизненно необходим еще один день между субботой и воскресеньем. А лучше два. Старайтесь не увлекаться мелочами, а охватить «поле боя» целиком. Если вы руководите бухгалтерией, следует подумать о смене помощника. Стрельцам события недели придадут уверенности. Как ответить на требования налоговиков по вычетам НДС? Примеры на разные ситуации описаны тут

Козерог В жизни так Козероги не хотели работать, как не хотят сейчас! Козероги, наконец-то, выберут себе работу по душе, и им не придётся работать ни одного дня в своей жизни. Это не лучшая неделя для новых начинаний, активного общения и интеллектуальной деятельности, но вы сможете совершенно спокойно заняться следующим этапом реализации своих грандиозных планов. Практически ни одна компания сейчас не обходится без В жизни так Козероги не хотели работать, как не хотят сейчас! Козероги, наконец-то, выберут себе работу по душе, и им не придётся работать ни одного дня в своей жизни. Это не лучшая неделя для новых начинаний, активного общения и интеллектуальной деятельности, но вы сможете совершенно спокойно заняться следующим этапом реализации своих грандиозных планов. Практически ни одна компания сейчас не обходится без кредитных и заемных средств . Эксперт дает алгоритм их безошибочного учета.

Водолей Водолеев ожидает облом — проспать, но все равно не выспаться! Ваш начальник будет великодушен — простит подчинённым свои ошибки. А вообще, вас ожидает хорошая неделя — за пять рабочих дней вам захочется уволиться всего три раза. Ваша «идеальная программа» этой недели должна в обязательном порядке включать элементы не только профессиональной деятельности, но и свободного творчества. Давайте вместе проанализируем Водолеев ожидает облом — проспать, но все равно не выспаться! Ваш начальник будет великодушен — простит подчинённым свои ошибки. А вообще, вас ожидает хорошая неделя — за пять рабочих дней вам захочется уволиться всего три раза. Ваша «идеальная программа» этой недели должна в обязательном порядке включать элементы не только профессиональной деятельности, но и свободного творчества. Давайте вместе проанализируем основные положения статьи 54.1 НК РФ с учетом разъяснений ФНС России и рассмотрим, как складывается судебная практика по применению этой статьи.