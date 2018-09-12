«Ночной бухгалтер». У кого нет шансов на проверку или какие диалоги ведет налоговая

Сегодня в «НБ» немного философствований от главы ФНС, успокоения про контроль за счетами «физиков» и разговоров о том, как живется главбухам в Москве.

Все, что вы не знали о налоговой

Михаил Мишустин выступил на Восточном экономическом форуме, а мы собрали семь главных его цитат оттуда.

Главное:

налоговая рада, что компании «идут навстречу»;

взаимодействие с налогоплательщиками служба старается делать «бесконтактным, быстрым, удобным»;

если вы добросовестный налогоплательщик — «нет шансов попасть под проверку»;

на проверку налоговая выходит, когда «другие механизмы диалога не работают».

Кто не согласен — welcome в комментарии.

Налоговики не советуют «бросать» ООО

Почему не стоит «бросать» фирму, если она стала не нужна, объяснили налоговики.

Да, инспекция через какое-то время сама и бесплатно исключит фирму из ЕГРЮЛ.

Но возможны неприятные последствия.

Узнайте, какие.

Опять про «физиков»

Стоит ли физическим лицам опасаться начисления налогов на суммы, полученные на банковские счета?

Практики, близкие к внутренней кухне налоговиков, рассказывают, где страшилки, а где правда.

Где главбухи получают 90 тыс

С таким вопросом к нам на форум обратилась бухгалтер из провинции.

Она хочет переехать в столицу и интересуется, реально ли получать под 100 тысяч.

Коллеги сошлись, что даже в Москве тяжело найти работу с таким «ценником».

Но есть варианты получать и больше 150 тыс руб. в месяц.

Ваша раскиданная про всей России редакция