«Ночной бухгалтер». У кого нет шансов на проверку или какие диалоги ведет налоговая

Сегодня в «НБ» немного философствований от главы ФНС, успокоения про контроль за счетами «физиков» и разговоров о том, как живется главбухам в Москве.
Все, что вы не знали о налоговой
Михаил Мишустин выступил на Восточном экономическом форуме, а мы собрали семь главных его цитат оттуда.
Главное:
- налоговая рада, что компании «идут навстречу»;
- взаимодействие с налогоплательщиками служба старается делать «бесконтактным, быстрым, удобным»;
- если вы добросовестный налогоплательщик — «нет шансов попасть под проверку»;
- на проверку налоговая выходит, когда «другие механизмы диалога не работают».
Кто не согласен — welcome в комментарии.
Налоговики не советуют «бросать» ООО
Почему не стоит «бросать» фирму, если она стала не нужна, объяснили налоговики.
Да, инспекция через какое-то время сама и бесплатно исключит фирму из ЕГРЮЛ.
Но возможны неприятные последствия.
Опять про «физиков»
Стоит ли физическим лицам опасаться начисления налогов на суммы, полученные на банковские счета?
Практики, близкие к внутренней кухне налоговиков, рассказывают, где страшилки, а где правда.
Где главбухи получают 90 тыс
С таким вопросом к нам на форум обратилась бухгалтер из провинции.
Она хочет переехать в столицу и интересуется, реально ли получать под 100 тысяч.
Коллеги сошлись, что даже в Москве тяжело найти работу с таким «ценником».
Но есть варианты получать и больше 150 тыс руб. в месяц.
Ваша раскиданная про всей России редакция
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