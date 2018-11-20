Бывший госслужащий: трудности при приеме на работу

Прием на работу бывшего государственного (муниципального) служащего сопровождается определенными трудностями правового и организационного характера. Это обусловлено реализацией антикоррупционных мер, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее – Закон № 273-ФЗ).
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), пунктами 4, 5 статьи 12 Закона № 273-ФЗ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.
В новом номере разберем порядок уведомления, ответственность за невыполнение требований антикоррупционного законодательства, а также наиболее часто встречающиеся вопросы.
Минтруд разъяснил, что не все бывшие государственные (муниципальные) служащие обязаны сообщать предыдущему работодателю о трудоустройстве, а только те, которые указаны:
- в разделе I или разделе II перечня, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (далее – Перечень);
- в перечне должностей, определенном руководителем государственного органа в соответствии с разделом III Перечня;
- в перечне должностей государственной гражданской службы субъектов РФ и муниципальной службы, утвержденном руководителями органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (п. 4 Указа Президента РФ от 27.07.2010 № 925).
Таким образом, если новый сотрудник состоял на государственной либо муниципальной службе менее двух лет и должность, им замещаемая, была указана в Перечне, то работодатель должен уведомить соответствующий орган о заключении трудового договора.
Обязанность уведомить бывшего нанимателя возложена и на самого работника.
Помимо заключения трудового договора, возможно заключение гражданско-правового договора. При заключении гражданско-правового договора уведомление требуется в тех случаях, когда одновременно соблюдаются два условия:
- договор предусматривает оказание гражданином услуг или выполнение работ для организации;
- вознаграждение по этому договору превышает 100 000 рублей в месяц.
УведомлениеИтак, работодатель обязан в десятидневный срок с момента заключения трудового (гражданско-правового) договора уведомить бывшего нанимателя.
Правила сообщения работодателем о заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29(далее – Правила).
Согласно пункту 2 Правил работодатель обязан уведомить нанимателя на последнем месте работы бывшего служащего в письменной форме.
В соответствии с пунктом 3 Правил уведомление должно быть подготовлено на бланке организации, подписано руководителем или иным уполномоченным лицом, заверено печатью (при наличии).
Пункт 5 Правил предусматривает содержание такого уведомления:
- фамилия, имя, отчество бывшего служащего;
- дата и место его рождения;
- наименование занимаемой должности по последнему месту работы в точном соответствии с указанным в трудовой книжке.
- наименование организации-работодателя (полное и сокращенное);
- дата и номер приказа о приеме на работу;
- дата заключения трудового договора и срок его действия;
- название должности по штатному расписанию, а также перечень должностных обязанностей по новому месту работы.
- дата и номер гражданско-правового договора;
- срок действия (сроки начала и окончания работ или оказания услуг);
- предмет договора (с описание работы или услуги и ее результата);
- размер вознаграждения по договору.
Уведомление рассматривается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению бывших госслужащих.
Важно! Дальнейшая работа нового сотрудника возможна только с согласия такой комиссии.Деятельность комиссий регулируется Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821.
По итогам рассмотрения заявления служащего о даче согласия на работу в коммерческой (некоммерческой) структуре комиссия конкретного государственного органа принимает одно из двух решений:
- дача согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации;
- отказ в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации.
Копия протокола в трехдневный срок с момента проведения заседания комиссии предоставляется самому служащему и по решению комиссии может быть предоставлена новому работодателю.
Если комиссия отказала бывшему служащему в работе в данной должности, работодатель должен расторгнуть с ним трудовой договор и уволить в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 83 ТК РФ. Однако после увольнения тот же работодатель может принять его на работу на другую должность, работа по которой будет разрешена комиссией.
Согласно части 3 статьи 12 Закона № 273-ФЗ несоблюдение вышеперечисленных требований при трудоустройстве бывшего государственного или муниципального служащего может привести к прекращению трудового договора.
В случае неуведомления работником нового работодателя трудовой договор с ним должен быть расторгнут, а работник - уволен (абзац 5 части 1 статьи 84 ТК РФ). Увольнение производится по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ.
Ответственность за невыполнение обязанности уведомлять бывшего нанимателяСтатья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает ответственность за привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом № 273-ФЗ.
Под нарушением требований здесь понимается именно отсутствие уведомления бывшего нанимателя.
Как разъясняет Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 28.11.2017 № 46, несоблюдение работодателем части 4 статьи 12 Закона № 273-ФЗ в отношении бывшего служащего образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного именно этой статьей КоАП РФ, причем независимо от того, входили ли в должностные обязанности служащего функции государственного, муниципального (административного) управления организацией, заключившей с ним трудовой договор, а также вне зависимости от размера предусмотренной этим договором заработной платы
К административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ подлежат привлечению должностные лица организации, занимающие должность руководителя или уполномоченные на подписание трудового договора со стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, когда обязанность по направлению соответствующего сообщения возложена на иное должностное лицо данной организации.
Санкция статьи предусматривается ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
Вопросы уведомления бывшего нанимателя и административной ответственностиВерховный суд Российской Федерации в своем Постановлении от 28.11.2017 № 46, Обзоре судебной практики за четвертый квартал 2012 года, Обзоре судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 КоАП РФ, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 обобщили наиболее часто встречающие спорные моменты при уведомлении бывшего нанимателя:
- если работник не сообщил будущему работодателю о несении им ранее государственной или муниципальной службы, при этом указанные сведения отсутствовали в трудовой книжке, документах воинского учета, анкете, заполняемой гражданином при трудоустройстве, работодатель освобождается от административной ответственности;
- обязанность направлять уведомления сохраняется в течение двух лет после увольнения гражданина с государственной (муниципальной) службы независимо от его последнего места работы и количества заключенных им за этот период трудовых договоров. Данная обязанность сохраняется в том числе при заключении трудового договора по совместительству;
- если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим государственный (муниципальный) орган, в котором данное лицо проходило службу, реорганизован или упразднен, сообщение следует направлять в орган, который осуществляет функции реорганизованного (упраздненного);
- предусмотренный десятидневный срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим нужно исчислять со дня, следующего за днем заключения договора с указанным лицом либо его фактического допущения к работе;
- не является нарушением несообщение о переводе бывшего служащего на другую должность или на другую работу в пределах одной организации, а также о заключении с ним трудового договора о внутреннем совместительстве.