Бывший госслужащий: трудности при приеме на работу

Прием на работу бывшего государственного (муниципального) служащего сопровождается определенными трудностями правового и организационного характера. Это обусловлено реализацией антикоррупционных мер, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее – Закон № 273-ФЗ).

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), пунктами 4, 5 статьи 12 Закона № 273-ФЗ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

В новом номере разберем порядок уведомления, ответственность за невыполнение требований антикоррупционного законодательства, а также наиболее часто встречающиеся вопросы.

Минтруд разъяснил, что не все бывшие государственные (муниципальные) служащие обязаны сообщать предыдущему работодателю о трудоустройстве, а только те, которые указаны:

в разделе I или разделе II перечня, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (далее – Перечень);

в перечне должностей, определенном руководителем государственного органа в соответствии с разделом III Перечня;

в перечне должностей государственной гражданской службы субъектов РФ и муниципальной службы, утвержденном руководителями органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (п. 4 Указа Президента РФ от 27.07.2010 № 925).

Указанные списки достаточно объемны и трудны для восприятия. Поэтому советуем узнать у сотрудника, в каком госоргане он работал, зайти на официальный сайт этого органа и в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, можно узнать, относилась ли замещаемая должность к той, которая требует соблюдение особого порядка при приеме сотрудника на работу.

Таким образом, если новый сотрудник состоял на государственной либо муниципальной службе менее двух лет и должность, им замещаемая, была указана в Перечне, то работодатель должен уведомить соответствующий орган о заключении трудового договора.

Обязанность уведомить бывшего нанимателя возложена и на самого работника.

Помимо заключения трудового договора, возможно заключение гражданско-правового договора. При заключении гражданско-правового договора уведомление требуется в тех случаях, когда одновременно соблюдаются два условия:

договор предусматривает оказание гражданином услуг или выполнение работ для организации;

вознаграждение по этому договору превышает 100 000 рублей в месяц.

Уведомление

Итак, работодатель обязан в десятидневный срок с момента заключения трудового (гражданско-правового) договора уведомить бывшего нанимателя.

Правила сообщения работодателем о заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29(далее – Правила).

Согласно пункту 2 Правил работодатель обязан уведомить нанимателя на последнем месте работы бывшего служащего в письменной форме.

В соответствии с пунктом 3 Правил уведомление должно быть подготовлено на бланке организации, подписано руководителем или иным уполномоченным лицом, заверено печатью (при наличии).

Пункт 5 Правил предусматривает содержание такого уведомления:

фамилия, имя, отчество бывшего служащего;

дата и место его рождения;

наименование занимаемой должности по последнему месту работы в точном соответствии с указанным в трудовой книжке.

В случае заключения трудового договора указываются:

наименование организации-работодателя (полное и сокращенное);

дата и номер приказа о приеме на работу;

дата заключения трудового договора и срок его действия;

название должности по штатному расписанию, а также перечень должностных обязанностей по новому месту работы.

В случае заключения гражданско-правового договора указываются:

дата и номер гражданско-правового договора;

срок действия (сроки начала и окончания работ или оказания услуг);

предмет договора (с описание работы или услуги и ее результата);

размер вознаграждения по договору.

Уведомление направляется в адрес государственного (муниципального) органа, бывшего места работы сотрудника, в течение 10 дней с момента заключения договора.

Уведомление рассматривается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению бывших госслужащих.

Важно! Дальнейшая работа нового сотрудника возможна только с согласия такой комиссии.

Деятельность комиссий регулируется Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821.

По итогам рассмотрения заявления служащего о даче согласия на работу в коммерческой (некоммерческой) структуре комиссия конкретного государственного органа принимает одно из двух решений:

дача согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации;

отказ в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации.

Решение комиссии оформляется соответствующим протоколом и является обязательным для коммерческих структур.

Копия протокола в трехдневный срок с момента проведения заседания комиссии предоставляется самому служащему и по решению комиссии может быть предоставлена новому работодателю.

Если комиссия отказала бывшему служащему в работе в данной должности, работодатель должен расторгнуть с ним трудовой договор и уволить в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 83 ТК РФ. Однако после увольнения тот же работодатель может принять его на работу на другую должность, работа по которой будет разрешена комиссией.

Согласно части 3 статьи 12 Закона № 273-ФЗ несоблюдение вышеперечисленных требований при трудоустройстве бывшего государственного или муниципального служащего может привести к прекращению трудового договора.

В случае неуведомления работником нового работодателя трудовой договор с ним должен быть расторгнут, а работник - уволен (абзац 5 части 1 статьи 84 ТК РФ). Увольнение производится по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ.

Ответственность за невыполнение обязанности уведомлять бывшего нанимателя

Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает ответственность за привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом № 273-ФЗ.

Под нарушением требований здесь понимается именно отсутствие уведомления бывшего нанимателя.

Как разъясняет Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 28.11.2017 № 46, несоблюдение работодателем части 4 статьи 12 Закона № 273-ФЗ в отношении бывшего служащего образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного именно этой статьей КоАП РФ, причем независимо от того, входили ли в должностные обязанности служащего функции государственного, муниципального (административного) управления организацией, заключившей с ним трудовой договор, а также вне зависимости от размера предусмотренной этим договором заработной платы

К административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ подлежат привлечению должностные лица организации, занимающие должность руководителя или уполномоченные на подписание трудового договора со стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, когда обязанность по направлению соответствующего сообщения возложена на иное должностное лицо данной организации.

Санкция статьи предусматривается ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.

Вопросы уведомления бывшего нанимателя и административной ответственности

Верховный суд Российской Федерации в своем Постановлении от 28.11.2017 № 46, Обзоре судебной практики за четвертый квартал 2012 года, Обзоре судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 КоАП РФ, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 обобщили наиболее часто встречающие спорные моменты при уведомлении бывшего нанимателя:

если работник не сообщил будущему работодателю о несении им ранее государственной или муниципальной службы, при этом указанные сведения отсутствовали в трудовой книжке, документах воинского учета, анкете, заполняемой гражданином при трудоустройстве, работодатель освобождается от административной ответственности;

обязанность направлять уведомления сохраняется в течение двух лет после увольнения гражданина с государственной (муниципальной) службы независимо от его последнего места работы и количества заключенных им за этот период трудовых договоров. Данная обязанность сохраняется в том числе при заключении трудового договора по совместительству;

если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим государственный (муниципальный) орган, в котором данное лицо проходило службу, реорганизован или упразднен, сообщение следует направлять в орган, который осуществляет функции реорганизованного (упраздненного);

предусмотренный десятидневный срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим нужно исчислять со дня, следующего за днем заключения договора с указанным лицом либо его фактического допущения к работе;

не является нарушением несообщение о переводе бывшего служащего на другую должность или на другую работу в пределах одной организации, а также о заключении с ним трудового договора о внутреннем совместительстве.

Бывший государственный служащий может оказаться отличным специалистом в какой-либо области, обладать знаниями, необходимыми для организации, поэтому несколько усложненный (по сравнению с «обычным») порядок приема на работу бывшего госслужащего не должен стать непреодолимым препятствием при получении высококвалифицированных кадров.

По материалам журнала «Наша бухгалтерия»