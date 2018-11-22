«Ночной бухгалтер». Какие декларации отменят

Что-то мы устали от новостей о том, как налоговая всех нас из-под земли достанет.

Решили сделать позитивный «НБ». На дворе ноябрь, хочется хороших новостей.

Вот, нашли: декларации по транспортному и земельному налогам отменят.

И срок оформления загранпаспорта будет сокращен.

Еще ми-ми-ми от Минфина: налог для самозанятых — это, оказывается, масштабная налоговая льгота.

Мы искали еще позитива, но пришлось снять розовые очки.

Для москвичей две новости:

— изменили льготы по налогу на имущество;

— московский бизнес до сих пор ждет решения властей о ставке налога на имущество.

В рубрике «Отобрать и поделить» сегодня про то, какие банковские вклады государство может забрать себе.

Покажите шефу статью про субсидиарку: «Генеральный директор — это звучит... опасно».

Вместе почитайте стих про самозанятых от Шнура:

Вова в курсе, знает Дима,

Бог Отец и Бога Сын.

Все законы проводимы,

Сквозь фемидовы весы.

Сомневаешься ты аль,

Скепсис, это как манера?

Есть святая вертикаль,

В чудеса ещё есть вера!

Вот свидетельство о чуде!

Как козла мы и быка,

По-закону враз принУдим,

Дать немного молока!

Ваша ноябрьская редакция