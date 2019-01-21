Взносы и пособия в 2019 году

Минтруд, подводя итоги года, опубликовал краткий обзор, посвященный социальному страхованию.

Взнос 2,9 % и пособия из ФСС

Страховой тариф на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляют в 2018 и 2019 годах 2,9 %.

С 1 января 2019 года максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан повысится до 26 152,30 руб. за месяц.

Рост связан с увеличением размера предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы.

Так, предельная база для начисления страховых взносов в ФСС в 2016 году составляла 718 тыс. рублей в год, в 2017 году — 755 тыс. рублей в год, в 2018 году — 815 тыс. рублей в год.

В связи с ежегодным увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов увеличивается и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, исчисляемого из заработка застрахованного лица, облагаемого страховыми взносами. Так, в 2018 году максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляла 24 502,98 руб., в 2019 году составит 26 152,30 руб.

Кроме того, увеличатся пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. В 2019 году максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 65 416,60 руб. в среднем за месяц.

Взносы в ФСС от 0,2 % до 8,5 %

В 2018 году в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний действовали 32 страховых тарифа (от 0,2 % до 8,5 %), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. Также действовала льгота по уплате страховых взносов по травматизму в размере 60 % от размера страховых тарифов для общественных общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им организаций, а также для всех других работодателей с выплат в пользу работников, являющихся инвалидами.

Аналогичные тарифы будут действовать и в 2019 году.

С 1 февраля 2018 года произведена индексация на 2,5 % ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2018 года составил

В 2019 году ежемесячная страховая выплата подлежит индексации один раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за 2018 год. Коэффициент индексации будет определен Правительством.

Взносы на ОПС

В 2018 году тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков составлял 22 % в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов и 10 % сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Федеральными законами от 03.08.2018 № 303-ФЗ и № 306-ФЗ с 1 января 2019 года на бессрочный период установлен аналогичный тариф страховых взносов на ОПС.

Таким образом, тариф страховых взносов поддерживаетсястраховой нагрузки, что предусмотрено Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы РФ, отмечает Минтруд.