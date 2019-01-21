Взносы и пособия в 2019 году

Минтруд, подводя итоги года, опубликовал краткий обзор, посвященный социальному страхованию.
Взнос 2,9 % и пособия из ФСССтраховой тариф на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляют в 2018 и 2019 годах 2,9 %.
С 1 января 2019 года максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан повысится до 26 152,30 руб. за месяц.Рост связан с увеличением размера предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы.
Так, предельная база для начисления страховых взносов в ФСС в 2016 году составляла 718 тыс. рублей в год, в 2017 году — 755 тыс. рублей в год, в 2018 году — 815 тыс. рублей в год.
В связи с ежегодным увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов увеличивается и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, исчисляемого из заработка застрахованного лица, облагаемого страховыми взносами. Так, в 2018 году максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляла 24 502,98 руб., в 2019 году составит 26 152,30 руб.
Кроме того, увеличатся пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. В 2019 году максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 65 416,60 руб. в среднем за месяц.
Взносы в ФСС от 0,2 % до 8,5 %В 2018 году в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний действовали 32 страховых тарифа (от 0,2 % до 8,5 %), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. Также действовала льгота по уплате страховых взносов по травматизму в размере 60 % от размера страховых тарифов для общественных общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им организаций, а также для всех других работодателей с выплат в пользу работников, являющихся инвалидами.
Аналогичные тарифы будут действовать и в 2019 году.С 1 февраля 2018 года произведена индексация на 2,5 % ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2018 года составил 74 097,66 руб.
В 2019 году ежемесячная страховая выплата подлежит индексации один раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за 2018 год. Коэффициент индексации будет определен Правительством.
Взносы на ОПСВ 2018 году тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков составлял 22 % в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов и 10 % сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Федеральными законами от 03.08.2018 № 303-ФЗ и № 306-ФЗ с 1 января 2019 года на бессрочный период установлен аналогичный тариф страховых взносов на ОПС.Таким образом, тариф страховых взносов поддерживается на приемлемом для субъектов экономической деятельности уровне страховой нагрузки, что предусмотрено Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы РФ, отмечает Минтруд.