10 советов, как провести Skype-собеседование

Технологии приходят в нашу жизнь и меняют ее к лучшему. Мы стали тратить меньше времени на оплату коммунальных платежей, покупку билетов на самолет, бронирование отелей и билетов в театр. Теперь мы бережнее относимся к своему времени и оптимизируем наши бизнес-процессы.

Более трепетно к своему времени стали относиться и кандидаты. Ведь очень часто они не доходят до собеседований именно потому, что боятся потратить свое время на неинтересное предложение. По этой же причине технологии дистанционных интервью, позволяющие провести первичный отсев, становятся все популярнее и HR-ов. И умение организовать и провести онлайн-собеседование сейчас является очень важным навыком менеджера по персоналу.

В этой статье вы найдете 10 ключевых советов по организации дистанционного интервью:

1. Начните с методической и организационной подготовки.

Определитесь с целями и задачами skype-собеседования, с целевыми группами сотрудников, кому такой метод подходит, а кому — нет. Помните, что не ко всем сотрудникам должны предъявляться требования по владению современными техническими коммуникативными средствами. Продумайте весь процесс и всех возможных участников. Например, это могут быть руководители структурных подразделений, супервайзеры и тимлиды. Пропишите инструкции для всех участников собеседования (и кандидатов, и коллег). Обязательно продумайте форму фиксации результатов.

2. Подготовьтесь технически.

Вложитесь в хорошее оборудование. Вам потребуется веб-камера и гарнитура (наушники и микрофон). Заведите корпоративную учетную запись, запишите пароль. Это позволит разным сотрудникам использовать один аккаунт. Не проводите собеседование с личного аккаунта, берегите свои границы. Проверьте технику заранее. Потренируйтесь работать с программой. Изучите ее дополнительные возможности. Имейте под рукой телефон технической поддержки.

3. Определитесь с местом, где вы будете проводить собеседование.

Помещение должно быть достаточно светлым и тихим. Постарайтесь, чтобы кандидат не увидел и не услышал ничего лишнего. Создайте нужный антураж, например, поместите в кадр корпоративную символику. Кандидат должен убедиться, что вы — надежная компания, и вам можно доверять.

4. Не забудьте привести себя в порядок.

Вы — лицо компании. Выберете удачный наклон камеры, посмотрите, чтобы макияж был ярким, но не вульгарным. Если у вас не достаточно опыта общения по skype, то потренируйтесь на знакомых.

5. Составьте план собеседования.

Помните про основные этапы: установка контакта, ориентировка, интервью по резюме, интервью по компетенциям, продажа вакансии, ответы на вопросы кандидата, обсуждение дальнейших шагов. Основной слоган: «Все как в жизни». Контролируйте процесс, ведите кандидата за собой.

6. Подготовьте презентацию.

Скайп позволяет демонстрировать видео, фото и презентации. Подготовьте все презентационные материалы про компанию заранее. У вас есть отличный шанс произвести неизгладимое впечатление и сформировать у кандидата позитивный образ компании. Помните, мы все воюем за таланты.

7. Подготовьте документы, которые можно выслать кандидату.

Это могут быть тестовые задания и кейсы, если в них есть необходимость.

8. Наблюдайте за невербальными сигналами.

Помните, что лучше не будет. Если человек демонстрирует какое-либо поведение на собеседовании, то это максимум, на что он способен. Обращайте внимание на невербалику кандидата: как он держит контакт глаз, как реагирует на сложные вопросы. Как и на очных собеседованиях, люди могут врать. Если вас что-то насторожило, задавайте уточняющие вопросы.

9. Будьте готовы к неожиданностям.

Техника всегда может подвести, поэтому имейте в запасе «план Б». Например, проведите первичное интервью по телефону. Если произошел сбой, надо проанализировать причину и устранить ее. Разовый сбой еще не повод отказываться от такого удобного инструмента.

10. Ищите новые форматы.

Технологии не стоят на месте, и сейчас появляется много новых способов коммуникации: мессенджеры, социальные сети.

Осваивайте новое и держите руку на пульсе!