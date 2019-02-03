Рейтинг чиновничьих перлов: от «макарошек» до уборки снега в мешки

Если еще в начале прошлого года главным чиновничьим перлом было «Денег нет, но вы держитесь» от Дмитрия Медведева, то с середины 2018 «золотые» высказывания должностные лица выдают почти ежедневно. Перечислим самые резонансные, тем более, что некоторые авторы поплатились за них своими должностями.

1. Первой ласточкой стала министр занятости, труда и миграции Саратовской области, Наталья Соколова. При обсуждении повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и что «макарошки стоят всегда одинаково».

Проверить, можно ли без вреда для здоровья питаться месяц на такую сумму, чиновница отказалась, сославшись на статус министра, которого она, впрочем, почти сразу лишилась.

2. Второй в нашем списке, но не по величине скандала, вызванного её изречением, выступает олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике, Ольга Глацких. Девушка после завершения спортивной карьеры нашла себя в работе с молодежью, став руководителем Департамента молодежной политики Свердловской области.

На одной из встреч чиновница посоветовала молодым людям не рассчитывать на государственную поддержку в своих начинаниях, заявив:

«Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать».

После блестящего показательного выступления Глацких улетела в отпуск в теплые края. Потом вернулась к занимаемой должности, но через некоторое время под пристальным вниманием общественности написала заявление на увольнение по собственному желанию.

К слову сказать, сама Глацких не посчитала, что ей государство ничего не должно. Распродав свое недвижимое имущество, она встала в очередь на получение квартиры за счет средств бюджета и только после скандала федерального масштаба её исключили из списка на получение жилья.

3. Повод, по которому было сделано следующее высказывание, показывает, что государство все-таки заинтересовано в появлении нового поколения и даже согласно поддержать материально женщин, решивших родить ребенка, но только в возрасте до 30 лет.

«Мы с вами четко должны понимать, что после 30 лет женщина понимает, ей деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить»,

— так объяснила причину ограничения по возрасту для получателей выплат спикер Новгородской областной думы, Елена Писарева.

Новгородская областная дума приняла закон, предполагающий выплату 100 тысяч рублей женщинам, родившим первенца до 29 лет включительно. Эти деньги разрешается использовать на улучшение жилищных условий после достижения ребенком 1,5 лет.

4. Подхватила тему ненужности денег Екатерина Четошникова, начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Она упрекнула молодых педагогов за нежелание работать за 9 тыс. рублей в месяц:

«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне всё и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всём. Наша задача — работать с молодёжью в этом вопросе».

5. Следующий перл уже на другую тему — о весомости вложений россиян в бюджет.

На заседании, посвященном восстановлению исторического центра Королёва, с участием местных жителей глава СПЧ прокомментировала предложение взять деньги на решение проблем района из бюджета:

«Вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?».

Объясняя свои слова, Юденич рассказала, что фраза была вырвана из контекста и искажена.

6.Заключает наш список распоряжение, поражающее своей абсурдностью.

В 20-ти градусный мороз, когда из-за погодных условий занятия в школах Саратова были отменены, чиновники районного отдела образования города решили задействовать педагогов в уборке снега. Учителям было поручено собирать снег и зачем-то упаковывать его в мешки.

После опубликования видео этой уборки разгорелся скандал. Начальница районного отдела образования Надежда Минаева была уволена, а её заместителю и директору школы, учителя которой участвовали в уборке объявили выговор.