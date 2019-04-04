Чиновников будут мотивировать нематериально. Узнайте, как

Деньги – не главное.Чиновники должны работать в комфортных условиях, качественно питаться и полноценно отдыхать, и почаще слышать от руководства «спасибо» и «молодец».

Минтруд подготовил Методику нематериальной мотивации государственных гражданских служащих.

Как следует из документа, нематериальная мотивация гражданских служащих — это совокупность мер воздействия, направленных на побуждение к эффективному, результативному и добросовестному исполнению должностных обязанностей, не предполагающих денежных и других материальных поощрений.

Чем, кроме денег, рекомендовано стимулировать чиновников к труду — расскажем.

Цели

Актуальность проведения мероприятий по нематериальной мотивации гражданских служащих обусловлена необходимостью достижения следующих целей:

получение позитивных результатов в деятельности госоргана посредством повышения приверженности гражданских служащих ценностям, ориентированным на профессиональное, честное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

обеспечение непрерывной качественной работы подразделений госоргана за счет эффективной и результативной профессиональной деятельности гражданских служащих;

привлечение и удержание компетентных кадров;

повышение привлекательности госоргана на рынке труда и, как следствие, престижа гражданской службы;

повышение удовлетворенности гражданских служащих профессиональной деятельностью, коллективом, госорганом как работодателем.

Реализация положений Методики будет способствовать формированию в госоргане комплексной системы выявления и поддержки перспективных и высокомотивированных гражданских служащих, заинтересованных в качественном выполнении возложенных на них должностных обязанностей, что призвано повысить эффективность госуправления в целом.

Ценности чиновников

В методичке указаны основные ценности, которые должны быть присущи каждому гражданскому служащему:

1) профессионализм и компетентность;

2) честность и беспристрастность.

Приверженность гражданского служащего указанным ценностям поддерживается при условии удовлетворения его мотивов в ходе осуществления профессиональной деятельности.

Условия труда

На поведение чиновника оказывают воздействие различные мотивы, говорится в документе.

В число основных мотивов, влияющих на поведение большинства гражданских служащих, входит потребность в комфортных условиях прохождения гражданской службы, включающих организационно-технические и психофизиологические условия.

Определяющим в данных условиях является служебное место гражданского служащего, которое не должно вызывать у него дискомфорт.

Рабочее место чиновника

Рекомендуется поддерживать в рабочем состоянии оборудование, мебель, обеспечивать чиновников необходимыми канцелярскими принадлежностями, соблюдать нормативы условий трудовой деятельности (освещенности, вентилирования, отопления), организовать места для приема пищи и отдыха во время предоставляемых перерывов в работе.

Кадровая служба госоргана должна принимать от коллектива замечания и предложения по оформлению интерьера госоргана в целом в соответствии с требованиями гигиены, санитарии, эстетики.

Питание чиновника

Питание является необходимой жизненной потребностью и имеет первостепенное значение для сохранения здоровья и, как следствие, повышения работоспособности и интенсивности деятельности гражданских служащих, говорится в документе.

Столовая, оборудованные места для приема пищи должны быть востребованы среди чиновников. Качественное питание, отвечающее потребностям гражданских служащих, является составляющей престижа госоргана как работодателя, проявляющего заботу о гражданских служащих.

Анализ посещаемости гражданскими служащими столовой, их удовлетворенности предоставляемыми услугами также должны учитываться при подготовке руководителю госоргана предложений по созданию благоприятных условий труда.

Психофизические условия

Достижение удовлетворенности мотивов гражданского служащего в комфортных условиях прохождения гражданской службы требует создания и поддержания в коллективе комфортных

Психофизиологические условия характеризуются совокупностью взаимоотношений в коллективе и поддержанием руководством и коллективом благоприятного психоэмоционального состояния чиновника, что способствует его профессиональной самореализации.

Отдых чиновника

Гражданским служащим гарантируется право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков.

Отсутствие отдыха чиновника может неблагоприятно сказаться на реализации задач и функций госоргана в связи со снижением работоспособности гражданского служащего.

Следует учитывать, что системные переработки гражданских служащих не являются способом повышения эффективности профессиональной деятельности, а напротив длительное времяпрепровождение на служебном месте за пределами нормальной продолжительности служебного дня ведет к переутомлению, что может негативно сказаться на качестве выполняемых ими задач.

Руководителем госоргана могут быть инициированы мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в коллективе (ежедневные пятиминутные зарядки — «физкультурные паузы», спартакиады). В случае наличия организационно-технических возможностей в госоргане также могут быть образованы места для занятий спортом.

Коллектив

Для поддержания психофизиологических условий также важным аспектом является создание и поддержание в госоргане, характерными чертами которого является открытость, доверие, честность при выстраивании взаимоотношений в коллективе.

Необходимо отбирать таких кандидатов на замещение должностей гражданской службы, которые разделяют ценности госоргана и обладают профессиональными и личностными качествами, ориентированными на выстраивание отрытых и честных взаимоотношений в коллективе, исключающих межличностные конфликты.

Необходимо сформировать в коллективе такую среду, которая позволит гражданскому служащему раскрывать свой творческий потенциал, ощущать значимость и сопричастность к решению приоритетных задач.

Руководителю госоргана целесообразно выстраивать неформальное взаимодействие с подчиненными и поддерживать дружелюбные, открытые взаимоотношения в коллективе. При этом неформальные взаимоотношения не должны исключать необходимости неукоснительного соблюдения служебной дисциплины, а также признания авторитета служебного положения руководителя госоргана, подкрепляемого личным примером и высокими нравственными качествами указанных лиц.

Благодарность

Значимым для нематериальной мотивации гражданских служащих является публичное выражение руководителем госоргана благодарности за их эффективные результаты профессиональной деятельности.

Руководителю структурного подразделения важно выражать благодарность за результаты профессиональной деятельности подчиненных посредством таких форм благодарности, как слова «спасибо», «молодец».

Несмотря на то, что данные формы похвалы являются повседневными и ожидаемыми, они крайне важны для повышения стремления гражданских служащих своей профессиональной деятельностью способствовать эффективному достижению стоящих перед госорганом целей и задач.

Инициативных чиновников, достигших хороших результатов в деятельности, необходимо поощрять, в том числе для мотивации иных гражданских служащих следовать их примеру.

Основными мероприятиями по признанию результатов профессиональной деятельности, учитывающими многообразие мотивов гражданских служащих, могут являться: