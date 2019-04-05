Придумки дилетантов: эмоциональный интеллект в бизнесе

Когда нам впервые довелось услышать это словосочетание — эмоциональный интеллект, мы подумали, что человек оговорился. Потом стали слышать его все чаще, потом появились книги, тренинги, специалисты...

Конечно, в условиях всеобщего интернета в поле массового сознания вбрасывается множество «интеллектуального барахла»: плохо простроенных, якобы инновационных идей, создателями которых являются практически всегда либо недостаточного грамотные люди, либо те, кто нашел для себя такой способ выделиться. Как сказал кто-то из современных исследователей: «Сегодня в науке все больше занимаются ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ известных фактов и феноменов, а не открытием новых».

Вот и с эмоциональным интеллектом приключилась такая же история. Любому профессионалу в области психологии известно, что есть две, принципиально различающиеся и очень сложные сферы человеческой психики — когнитивная (познавательная ) и эмоциональная (чувственная).

К первой относятся восприятие, мышление и память. Именно эти психические функции отвечают за то, чтобы человек мог познавать мир, анализировать его, делать выводы, накапливать опыт. Наука психология, давно и долго изучая когнитивные процессы, уже вполне немало там открыла.

Что же касается эмоциональной сферы, то тут все сложнее. Эмпатия (умение сопереживать, чувствовать других людей) и деценетрация ( умение вставать на точку зрения других, не подменяя своей позицией позицию партнера по общению) — два ключевых механизма эмоциональной сферы, стоящие на простой чувственной основе — способности чувствовать мир. Все три — и есть наша эмоциональная сфера, но изучена она крайне мало, да и сделать это пока возможно весьма ограниченными, имеющимися в распоряжении человечества методами.

Возвращаясь к эмоциональному интеллекту: кто-то ввел этот термин, совместив несовместимое. Интеллект — рациональное начало, даже интуицию считают психологи формой мыслительной деятельности. А вот что касается всей эмоциональной сферы, то тут речь идет о начале иррациональном, а потому говорить о рациональном иррациональном — нонсенс само по себе.

Однако, что это все значит для бизнеса? А значит то, что если бы человечество уже умело создавать переживание (а именно это и есть эмоция), то роботы могли бы стать людьми. Возможно, когда-нибудь это и произойдет. Но точно не сегодня и не завтра.

И не случайно столь распространенный тест Майерс-Бриггс так редко нам дает тип NF — мотиваторов. Мы практически не встречаемся с ним в бизнес-организациях. Зачастую даже директора по персоналу не имеют выраженную F-ную составляющую.

Понятно, что бизнес, как деятельность, до недавнего времени больше аппелировал к рациональным инструментам — счетности, аналитичности, умению планировать. И эти инструменты вполне стали достоянием бизнес-среды.

Однако с изменением мира вокруг и обращением все большего внимания к человеку, бизнес тоже стал разворачиваться в эту сторону. И неважно через клиента или через сотрудника это происходит. Важно, что потребовалось умение понимать других, слышать других, уметь разговаривать с другими.

То, что составляет понятие клиент-центрированности, содержит в себе много этого. А уж об управлении людьми, о собственно менеджменте — и говорить нечего. Здесь без этого никуда.

Но вот беда. В росийских компаниях мы сегодня видим, что думать, организовывать и добиваться результатов в предметной деятельности могут многие. А вот работать с людьми — единицы. Менеджеры бизнеса, которые, казалось бы, должны использовать ресурс собственной эмоциональной сферы для простраивания «дорожки» к сотруднику, делать этого не могут.

А все потому, что научить людей думать или запоминать, анализировать или планировать в какой-то степени можно, а вот учить людей чувствовать других — практически нет.

Это — как с умением петь, рисовать или танцевать. Кому-то дается от природы, остальные могут лучше или хуже научиться это исполнять, но очевидно, что качество танцоров будет совершенное разное. Ведь одно дело путем профессионального развитая совершенствовать природные данные, и совсем другое — учиться сложным материям с нуля .

А понимание человека и есть самая наисложнейшая материя.

Поэтому не случайно, что работу с топами компании часто поручают экспертам по управлению человеческим капиталом и психологии бизнеса, квалификация которых больше соответствует уровню сложности эмоциональной и когнитивной сферы тех, кому придется решать задачи стратегического уровня.