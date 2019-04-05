Можно ли принять на работу сотрудника без военного билета

Прием на работу без военного билета — это нарушение закона. Трудовым кодексом предусмотрено обязательное предоставление документов о воинском учете при устройстве на работу. Если вы хотите проверить, примут ли на работу без военного билета, и откажетесь предоставить такой документ, то ваш работодатель будет обязан сообщить об этом в комиссариат. Более того, с февраля 2019 года у работодателей появились новые обязанности — они будут обязаны вручать работникам, не состоящим на воинском учете, направления в военкоматы, а также уведомлять соответствующие органы о лицах, не вставших на учет. Тем ИП и юрлицам, кто откажется работать по новым правилам, уже грозят штрафы.

Кадровики часто сталкиваются с ситуацией, когда прошедший отбор соискатель при оформлении на работу сообщает, что какие-либо документы воинского учета у него отсутствуют. Можно ли принять на работу без военного билета в 2019 году, влияет ли военный билет при устройстве на работу?

Потенциальных кандидатов также волнуют вопросы: берут ли на работу без военного билета, можно ли устроиться на работу без военного билета после 27 лет, а после 50? Сейчас объясним все нюансы.

Что говорит закон: обязателен ли военный билет при приеме на работу

При принятии решения о приеме на работу претендента без соответствующих документов (если нет военного билета при приеме на работу) юридическое лицо обязано руководствоваться следующими источниками права:

Трудовой кодекс РФ. ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Положение о воинском учете, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719. Приказ министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663». Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 5.27, 21.4).

Важно! Документами воинского учета являются: Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на службу, так называемое приписное свидетельство, или, кратко, приписной, выдается гражданам РФ, первоначально поставленным на воинский учет, под личную подпись. Военный билет выдается всем мужчинам, а также другим военнообязанным лицам: пребывающим в запасе, прошедшим альтернативную гражданскую службу, женщинам, имеющим военно-учетные специальности (связь, медицина и т. п.).

Не обязаны состоять на воинском учете граждане, постоянно проживающие за пределами РФ.

В паспортах граждан РФ производятся отметки об их отношении к воинской обязанности по образцам, установленным МО РФ.

Если у работника нет военного билета, что делать? Правовой анализ указанных источников права и существующей практики показывает, что в настоящее время существуют противоположные по своей сути позиции о том, нужен ли военный билет для устройства на работу.

Работодателю придется докладывать обо всех гражданах, принятых на работу и подлежащих учету в военкомате, и принимать необходимые меры к постановке их на учет. В случае трудоустройства без военного билета, если сотрудник не хочет самостоятельно становиться на учет, работодатель также обязан сообщить об этом факте в военкомат. Помимо этого, в обязанности работодателя входят ответы на соответствующие запросы военкоматов, которые нужно давать в течение двух недель.

Подробнее о том, как организовать на предприятии систему воинского учета

В соответствии с редакцией Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, которая вступила в силу с 17.02.2019, граждане обязаны состоять на воинском учете по месту жительства, по месту пребывания или по месту их фактического проживания (поправки внесены Федеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ). То есть неважно, есть у гражданина регистрация или ее нет, он обязан обратиться в местный военкомат и встать на учет, если он переехал в другой регион и проживает там более 3 месяцев.

Кроме того, поправки предусматривают новые обязанности для работодателей. В частности, если кадровик обнаружит отсутствие военного билета при приеме на работу, то он должен:

направить в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о выявлении граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять;

вручить гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять, направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет в соответствии с абз. 1 и 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Представители Минобороны РФ в Письме от 01.03.2019 № 315/4/1023 уточнили, что форму направления граждан в военный комиссариат для постановки на воинский учет можно взять из совместного Приказа министра обороны РФ, МВД РФ и ФМС России от 10.09.2007 № 366/789/197 (Приложение № 3). Выглядит эта форма следующим образом:

Оборотная сторона

Напомним, что ответственное лицо работодателя, не предоставившего в военкомат сведения о приеме на работу военнообязанных граждан, может быть привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ. Штраф по ней составляет от 300 до 1000 рублей.

Отказ в заключении контракта

Перечень обязательных документов при приеме на работу

Поскольку военный билет обязателен при приеме на работу, то если соискатель не хочет предоставлять этот документ, наниматель имеет право отказаться от заключения трудового договора. Судебная практика подтверждает право такой позиции на существование. Оснований для привлечения юридического лица к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, при этом не имеется.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 ТК РФ, военнообязанные и лица, подлежащие призыву, при трудоустройстве обязаны предъявить документы воинского учета. А в соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК РФ, наниматель должен соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.

Отсутствие у работодателя соответствующих документов о сотрудниках потенциально может быть классифицировано как нарушение им требований трудового законодательства. Юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Поэтому если у сотрудника нет военного билета, что делать — руководитель организации должен решить самостоятельно: отказаться от специалиста или принять его.

Оформление на работу без военного билета

Часто кадровики спрашивают: если у сотрудника нет военного билета, можем ли принять на работу такого человека? Ээто не запрещено. Если вы знаете, что нет военного билета, это не повод отказать в приеме на работу. Но при заключении трудового договора работодателю следует:

Объяснить, нужен ли военный билет для работы конкретному работнику, и почему. Получить в день приема письменное объяснение от соискателя, по каким причинам он не предоставил документы воинского учета. Возможно, он просто не знал, требуется ли военный билет при устройстве на работу или еще не оформил его, если, например, получил гражданство РФ недавно. Также не исключено, что у человека имеется временный военный билет для устройства на работу, который выдают взамен обычного документа, если последний утрачен, испорчен, нуждается в замене по иным причинам. Сообщить кандидату о том, что сведения о трудоустройстве без соответствующих документов будут переданы в военкомат. Проинформировать военкомат о заключении трудового договора с гражданином, не имеющим соответствующих документов.

Исходя из действующего законодательства и судебной практики, однозначного ответа на вопрос, можно ли принимать на работу без военного билета (2019), не существует. Во многом это зависит от состояния воинского учета в организации и позиции конкретного работодателя по вопросу: обязательно ли нужен военный билет для устройства на работу.

Кого запрещено брать на работу без военного билета

В некоторых случаях вопрос, можно ли принять на работу мужчину без военного билета, не стоит. Потому что, в соответствии с ст. 65 Трудовым кодексом РФ, военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, при заключении трудового договора должны предъявить работодателю документы воинского учета.

К таким категориям граждан относятся:

лица, входящие в группу военнообязанных. Призывной возраст — 18-27 лет. Возникает вопрос: нужен ли военный билет при устройстве на работу после 27 лет;

соискатели мужского пола от 27 лет. Призывной возраст прошел, но гражданин может быть призван в случае необходимости. Нужен ли военный билет при приеме на работу после 27 лет? Да;

резерв. Это граждане в возрасте от 50-65 лет, имеющие звание, предполагающее нахождение в резерве. Нужен ли военный билет при устройстве на работу после 50 лет? Да, для военного контингента.

Если организация не сообщит в военный комиссариат о приеме на работу сотрудника призывного возраста, не предъявившего военный билет, то она нарушит законодательство (статья 1 ТК РФ). В этом случае может быть наложен штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей или приостановлена деятельность организации на срок до 90 суток.

Какие страницы военного билета надо посмотреть

Вот перечень сведений, на которые необходимо обратить внимание в военном билете:

запись комиссии призыва;

отметки о службе и демобилизации;

сведения о присвоенном звании, наградах и т. д.;

отметка о запасе и военных сборах;

антропометрические данные;

отметки о постановке на учет и снятии с него;

серия и номер военного билета, № в/части, где проходила служба.

Отметим, что если организация ведет личные дела на своих работников, то информация или копии документов, которые там находятся, не должны быть избыточными. Иными словами, если копия военного билета нужна именно для работы отдела кадров по какой-либо причине, то хранить копию надо. Если эти сведения нужны исключительно при приеме на работу, то информации в личной карточке Т-2 будет достаточно.