Договоры ГПХ: налоги и взносы в 2019 году

Помимо традиционного трудового договора, организация может оформить взаимоотношения со своим сотрудником или с наемным лицом в форме договора гражданско-правового характера (ГПХ), который имеет свои особенности налогообложения, уплаты страховых взносов и отражения в отчетности.

НДФЛ

Отличительной чертой договора ГПХ является то, что оформленные таким образом трудовые и правовые взаимоотношения организации с физическим лицом регулирует не Трудовой кодекс РФ, а Гражданский, более того, сотрудник, работающий по ГПХ, не является штатным сотрудником организации. Согласно ст.420 ГК РФ договор ГПХ — это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Сутью договора является выполнение определенных объемов работ, услуг, за которые физическое лицо, после сдачи результатов своей работы, получает доход (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Вот тут и возникают вопросы, исчислять НДФЛ и каким образом, и является ли вознаграждение по договору ГПХ объектом обложения страховыми взносами?

Вознаграждение, выплачиваемое физическим лицам по договорам ГПХ признается объектом обложения НДФЛ согласно пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ. Организация-заказчик выступает в качестве налогового агента, а значит по общим правилам должна исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог с доходов физлица (п. 2 ст. 226 НК РФ). Но тут важно учесть нюанс, что обязанностей налогового агента по НДФЛ не возникает по доходам, которые получает ИП, — платить НДФЛ самостоятельно будет предприниматель (п. 1, 2 ст. 227 НК РФ). Но как подтвердить, что вознаграждение по договору ГПХ выплачено предпринимателю, НК РФ не поясняет. Тем не менее, опираясь на письма Минфина от 07.03.2014 № 03-04-06/10185, от 10.10.2011 № 03-04-06/3-259, от 21.03.2011 № 03-04-06/3-52, от 01.02.2011 № 03-04-06/3-14, 07.05.2007 № 03-04-06-01/139, избежать претензий со стороны контролирующих органов возможно, запросив у ИП документы (копии), подтверждающие его статус.

Согласноп. 1 ст. 224 НК РФ доходы, выплачиваемые по договору ГПХ облагаются НДФЛ по ставке 13%, помимо этого, физическое лицо вправе воспользоваться стандартными налоговыми вычетами. Но согласно письму Минфина РФ от 29 октября 2014 г. № 03-04-05/54901 предоставление вычетов возможно только за на период действия договора ГПХ.

Как налоговый агент организация обязана в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставить сведения в налоговый орган по форме 2-НДФЛпо физлицам, которые получали в течение года вознаграждения по договорам ГПХ и ежеквартально нарастающим итогом за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год расчет по форме 6-НДФЛ, утвержденного приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

В форме 2-НДФЛ доход в виде вознаграждения по договору ГПХ отражается по коду дохода 2010 (за исключением авторских вознаграждений), это указано в Приложении № 1 к приказу ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.

Что касается самого вида дохода, то датой его фактического получения является день выплаты этого дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ и письму Минфина РФ от 22.02.2018 № 03-04-06/11533. Например, если вознаграждение по ГПХ начислено 25 марта 2019 г., а выплачено 5 апреля 2019 г., то доход отразится в разделе 1 и 2 формы 6-НДФЛ за полугодие 2019 г.

Таким образом, в разделе 2 6-НДФЛ доход в виде вознаграждения по договору ГПХ отразится в строке 100 (датафактического получения дохода) — день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (ст. 223 НК РФ), по строке 110 (дата удержания налога) — день фактической выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ и п. 7 ст. 226.1 НК РФ), по строке 120 (срок перечисления налога ) — не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо ФНС РФ от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@).

Страховые взносы

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, выплаты по договорам ГПХ попадают по обложение страховыми взносами.

Однако, согласно той же статье НК РФ, организациям нужно учесть при исчислении взносов, что доход, получаемый по договору ГПХ, облагается только взносамина обязательное пенсионное и медицинское страхование. Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний начисляются, только если это предусмотрено самим договором ГПХ (абз. 4 ст. 5 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). А вот страховые взносы на обязательное социальное страхование по нетрудоспособности и материнству не начисляются вовсе (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ).

Исходя из того, что выплаты по договорам ГПХ признаются объектом обложения взносами, организация обязана подать в налоговую инспекцию Расчет по страховым взносам не позднее 30 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (приказ ФНС РФ от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@).

При заполнении отчетности по взносам важно учитывать, что сначала необходимо определить состав застрахованных, а затем их доходы, являющиеся объектом обложения взносами, об этом сказано в письме ФНС от 08.08.2017 №ГД-4-11/15569@.

Для Приложения 2 Расчета по страховым взносам, в котором приводится расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, застрахованными являются лишь сотрудники, принятые по трудовым договорам. Поэтому сотрудники, работающие по договорам ГПХ, не являются застрахованными лицами, и суммы их выплат по договорам ГПХ не включаются в это Приложение совсем. Например, сотрудник работает только по договору ГПХ — в Расчет в Приложение 2 он не попадает. Но если он работает и по договору ГПХ, и по трудовому договору в одной организации, то сотрудник является застрахованным лицом в системе социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (из-за наличия трудового договора), а это значит, что вознаграждение по договору подряда отражаются в Приложении 2 по обеим строкам 020 (суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в пп. 1 и 2 ст. 420 НК РФ) и 030 (суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со ст. 422 НК РФ).

4-ФСС

Что касается отражения в отчете 4-ФСС, утвержденном Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 (ред. от 07.06.2017), то вознаграждения, начисленные по договору гражданско-правового характера, только тогда облагаются взносами «на травматизм», когда соответствующее условие есть в самом договоре (п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ). Если договор ГПХ предусматривает начисление взносов «на травматизм», то сумму такого вознаграждения нужно указать в графе 1 таблицы 1. Если в договоре не прописана обязанность страхователя уплачивать взносы «на травматизм», то сумма вознаграждения не отражается ни в одной из граф таблицы 1 отчетности.

Сведения персонифицированного учета

В форме СЗВ-СТАЖ организация также обязана отчитаться по лицам, с которыми заключены договоры ГПХ, так как в данном случае они являются застрахованными в системе ОПС (Постановление Правления ПФР от 6 декабря 2018 г. № 507п). Но тут есть важно учесть: СЗВ-СТАЖ представляется только при условии заключения договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, причем срок действия договора ГПХ никаким образом не влияет на обязанность представления сведений в ПФР, будь то договор, заключенный на год или один день — сведения по физическому лицу должны быть представлены в фонд.

Данные о периоде работы, отражаемые в графах 6 и 7 Раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ, заполняются на основании договора гражданско-правового характера следующим образом: в графе 6 указывается дата начала работ, указанная в договоре, если таковую не обозначали, то следует указать дату подписания договора. В графе 7 отразите дату подписания акта выполненных работ (оказания услуг).

Помимо этого, необходимо заполнить графу 11 «Дополнительные сведения» в отчете. В ней указывается один из двух кодов: «ДОГОВОР» или «НЕОПЛДОГ». Код «ДОГОВОР» указывается, если оплата по договору произведена в отчетном периоде, если оплата за работу по договору отсутствует, указывается код «НЕОПЛДОГ» (Постановление Правления Пенсионного фонда России от 6 декабря 2018 г. № 507п). В том же Постановлении указанные коды прописаны в таблице «Классификаторы параметров, используемых при заполнении сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета».

При необходимости отражения периодов работы по нескольким договорам ГПХ по конкретному застрахованному лицу или в случаях, когда договор ГПХ заключается с работником организации, каждый из периодов указывается отдельной строкой. Исключением из этого правила будет являться ситуация, когда при выполнении работ (оказании услуг) по нескольким договорам сроки исполнения будут находиться в одном временном интервале, при этом оплата по всем этим договорам будет осуществлена в одном отчетном периоде.

В отдельных строках будет отражена информация и по тем договорамгражданско-правового договора, периоды начала и окончания которых совпадают, но оплата по таким договорам осуществлена в разные отчетные периоды. При этом графы «Фамилия», «Имя», «Отчество», «СНИЛС» заполняются только один раз.

Касаемо отчетности по форме СЗВ-М, которая утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п,то в отношении застрахованных лиц, работающих по гражданско-правовымдоговорам, сведенияпредставляются при условии начисления страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые по таким договорам (письмо ПФР от 13.07.2016 № ЛЧ-08-26/9856).

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», апрель 2019.