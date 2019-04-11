В отпуск в выходной? Нельзя! Новое требование 2019 года

Отпуск — такое приятное слово! А как сделать так, чтобы оформление работнику ежегодного отпуска не стало для компании головной болью?

С точки зрения трудового законодательства кадровику в данной ситуации необходимо соблюсти определенные правила: разработать и утвердить график отпусков, уведомить работника под роспись о дате начала отпуска не менее чем за две недели — не путать с приказом о предоставлении отпуска (письмо Роструда от 30.07.2014 г. № 1693-6-1 ), издать соответствующий приказ, выплатить отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Вроде бы ничего сложного, но даже эти положения закона выполняются далеко не всегда.

И вот с 2019 года новое требование: нельзя предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работнику в выходные дни (Письмо Минтруда РФ от 07.12.2018 г. № 14-2/ООГ-9754).

Что это означает на практике?

По большому счету — ничего нового. Работник вполне может уйти в отпуск в выходной день или выходным днем закончить отпуск.

Запрет введен лишь на ситуации, когда работники отправляются «отдохнуть» исключительно на субботу и воскресенье. Ведь в этом случае фактически происходит замена одного вида отдыха (законных выходных) на другой (ежегодный отпуск). При выявлении данного нарушения работодателя ждет предупреждение или штраф: для должностных лиц он составит от 1 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей (ст.5.27 КоАП РФ).

Однако, обратите внимание, в вышеназванном письме Минтруда говорится о недопустимости предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска исключительно в выходные дни и ничего не говорится о праздничных днях. Означает ли это, что на праздничные дни действие письма Минтруда не распространяется?

Вопрос становится еще более актуальным в связи с тем, что не за горами майские праздники, причем в этом году в мае россиян ждет самый продолжительный майский отдых в истории! Согласно постановлению Правительства РФ от 01.10.2018 г. № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» выходными днями в мае являются 1-5 мая, 9-12 мая.

По аналогии полагаем, что предоставление отпуска работникам исключительно на период праздничных дней также противоречит трудовому законодательству и не рекомендуем практиковать данный подход. Это действительно нарушает права работников на законный отдых, а обнаружение подобных приказов проверяющими органами может вызвать их негативную реакцию, и, соответственно, штрафные санкции. Ведь праздничные дни — это законные выходные работника.

Несмотря на то, что мнение Минтруда России, конечно, не является разъяснением и нормативным правовым актом, не стоит пренебрегать таким мнением. Это может дорого обойтись компании: в настоящее время ГИТ имеет право штрафовать за каждое отдельное выявленное нарушение Трудового кодекса, пусть даже аналогичное, но совершенное в разное время, а не накладывать штраф за все нарушения по совокупности (Постановление ВС РФ от 15.08.2014 № 60-АД14-16, решение Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 24.05.2016 г. по делу № 12-15/2016).

Как показывает практика, ошибки в ведении кадрового учета можно найти практически в любой организации. Ведь мало кто из руководителей действительно озабочен вопросом: правильно ли оформляется кадровая документация. Иногда совершенно искренне считая, что уж в «этих-то бумажках» ничего сложного нет! Там все в порядке!

К сожалению, это далеко не всегда так... и выясняется данный факт только при возникновении трудового спора с работником или в ходе проверки инспекцией по труду.

Не ждите, когда «придут к Вам»!