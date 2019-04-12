Трудинспекторы перешли от слов к делу. Начались штрафы за СОУТ

Про штрафы за спецоценку в теории и на практике.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ специальная оценка условий труда проводится у всех работодателей.

Для вновь образованных работодателем рабочих мест срок проведения СОУТ составляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее место образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то срок завершения специальной оценки условий труда — декабрь 2019 года.

Штрафы — теория

КоАП предусматривает штрафные санкции за нарушения проведения СОУТ. Работодатели призаконодательства о СОУТ подвергаются следующим штрафам согласно п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ:

1. Должностные лица и ИП — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

2. Юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет за собой гораздо более серьезные последствия:

1. Для должностных лиц — штраф от 30 до 40 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

2. Для ИП — штраф от 30 до 40 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

3. Для юрлиц — штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Вместе с тем Минтруд совместно с Рострудом в 2019 году обещали реализацию механизма предупреждения нарушений обязательных требований законодательства о специальной оценке условий труда в отношении малого бизнеса.

Суть данного механизма контроля заключается в направлении работодателю предостережения о недопустимости нарушения работодателем требований охраны труда. В предостережении устанавливается срок устранения возможного нарушения. И только в случае неисполнения работодателем данного предостережения включается механизм административного рассмотрения правонарушения, с последующим наложением на работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи 5.27.1 КоАП.

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответственному работодателю устранить нарушение без наложения на него штрафов, пояснял Минтруд.

Роструд уточнил, что штрафовать предприятия с рабочими местами, которые действуют больше года и по которым нет информации о проведении СОУТ в системе ФГИС СОУТ, начнут с 2020 года в автоматическом режиме.

До этого времени штраф грозит только предприятиям, которые инспекция труда в 2019 году проверит по плану или вне плана.

Роструд готовит проекты НПА, которые будут регулировать, как инспекция будет привлекать предприятия в автоматическом режиме.

Штрафы — практика

Однако гладко было на бумаге... Работодатели стали получать из Трудинспекций уведомления о нарушениях.

Причем первыми под раздачу попали те, кто СОУТ провел. Дело в том, что 31.12.2018 для всех заканчивался срок действия результатов ранее проведенной аттестации рабочих мест.

Между тем многие работодатели аттестацию рабочих мест не проводили, и проведением СОУТ озаботились только тогда, когда началась массовая кампания, связанная с окончанием действия аттестации.

Компании, которые провели СОУТ в последние дни прошедшего года, успокоились, считая, что успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но не тут-то было...

При сдаче декларации в ГИТ их поджидал неприятный сюрприз. В некоторой степени декларация сыграла роль явки с повинной. При приеме декларации трудиснпекторы вручили им повестки о необходимости дать пояснения в связи с нарушением сроков проведения спецоценки.

Например, одна из участниц группы «Красный уголок бухгалтера» рассказала о подобной проблеме. Компания была создана в сентябре 2017, в декабре 2018 провели СОУТ, но ГИТ утверждает, что имеет место просрочка, так как отсчитывает 12 месяцев с даты регистрации компании, не вдаваясь в подробности фактического создания рабочих мест.

На практике трудинспекторы уже начали интересоваться работодателями, которые вовремя не провели спецоценку условий труда.

Вот такое письмо, в частности, пришло в одну из петербургских компаний.

Добавим, что на сайте региональных Трудинспекций стали появляться сообщения о штрафах за СОУТ. Например, накануне ГИТ Псковской области сообщила о нарушении в компании — работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда.

СОУТ и ПФР

Штрафами за СОУТ грозятся не только трудинспекторы, но и «пенсионщики». Бухгалтерам стали приходить грозные письма из ПФР , в которых сообщается о возможных расхождениях данных, содержащихся в ГИС СОУТ с фактическими данными по СОУТ, содержащимися в отчете. Например, в системе у каменщика указан класс 2, не дающий права на досрочную пенсию, а фактически в карте СОУТ указан класс 3.1, а это уже гарантирует право на досрочную пенсию.

В этой связи ПФР просит работодателей до 1 июня 2019 сдать все документы по СОУТ в ПФР. Причем это должны быть как бумажные копии, заверенные печатью, так и электронные сканы.