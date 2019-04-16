Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.

115-ФЗ

Антиотмывочный закон № 115-ФЗ, среди прочего, определяет роль лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

С 18 марта 2019 года вступили в силу поправки в 115-ФЗ, которые уточняют и конкретизируют обязанности указанных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. С этой целью данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ.

О нюансах этих поправок, наделяющих бухгалтеров новыми обязанностями, рассказал Минфин в информационном письме № ИС-учет-17 от 12.04.2019.

Обязанности бухгалтеров

Ряд требований в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ распространяются на бухгалтеров в случаях,

Бухгалтеры обязаны:

1) идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте;

2) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3) организовывать внутренний контроль;

4) фиксировать и хранить информацию;

5) исполнять требования, установленные подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении приема на обслуживание и обслуживание публичных должностных лиц;

6) уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что контролируемые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

Заморозка денег и имущества клиентов

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества применяются бухгалтером при осуществлении контролируемых операцийсо дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физлица в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения на сайте РФМ решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физлицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

Исключение составляют случаи, установленные пунктами 2.4 и 2.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества бухгалтер обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.

Применение бухгалтером мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности бухгалтера.

Обслуживание публичных должностных лиц

Бухгалтер при осуществлении контролируемых операций обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физлиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание,

Под публичными должностными лицами понимаются:

лица, замещающие (занимающие):

государственные должности РФ,

должности членов Совета директоров ЦБ,

должности федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,

должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

иностранные публичные должностные лица,

должностные лица публичных международных организаций.

Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

В случае, если финансовым операциям клиента — публичного должностного лица РФ бухгалтер присваивает высокую степень (уровень) риска совершения в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, бухгалтер обязан:

а) принять на обслуживание такое лицо только на основании письменного решения руководителя либо его заместителя или руководителя обособленного подразделения, которому руководителем либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

б) принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества такого публичного должностного лица;

в) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении информацию о таких публичных должностных лицах, находящихся на обслуживании у бухгалтера;

г) уделить повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым такими публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.

В отношении иностранного публичного должностного лица бухгалтер обязан:

а) принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения его денежных средств или иного имущества;

б) уделить повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым такими лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.

В случае, если финансовым операциям клиента — должностного лица публичной международной организации бухгалтер присваивает высокую степень (уровень) риска совершения в целях ОД/ФТ, бухгалтер обязан принять меры, установленные для публичных должностных лиц РФ.