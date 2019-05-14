Не позднее 20 мая сдайте уведомление о контролируемых сделках: что изменилось

Все про новшества 2019 года.

По какой форме

Уведомления о контролируемых сделках представляйте по новой форме. Вместе с формой утвержден и новый формат, а также порядок заполнения уведомления.

Форма приведена в приказе ФНС от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@.

В каком виде

Можно отчитаться на бумаге или электронно.

Когда и куда

В инспекцию по месту своего нахождения или жительства не позднее 20 мая.

О сделках за 2018 год

С 1 января 2019 действует новая редакция ст. 105.14 НК в отношении контролируемых сделок вне зависимости от даты заключения соответствующего договора.

Все про изменения, которые действуют в отношении контролируемых сделок в этом году, читайте в статье.

В отношении сделок, которые совершены в 2018 году, действуют старые критерии.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-3-13/7636@ от 25.10.2018.

Уточненки

Если в сданной форме обнаружены неточности, сдайте уточненку.

Если это сделать до того, как компания узнает, что инспекция установила неполноту отражения сведений, штрафа не будет.

Штраф

За нарушение срока представления уведомления о контролируемых сделках или подачу документа, содержащего недостоверные сведения, выпишут штраф 5000 рублей (ст. 129.4 НК РФ).

Выездная проверка

Не сдали уведомление о контролируемых сделках? Ждите выездную проверку.

Об этом предупреждает ФНС.

Если сумма доходов (расходов) по незаявленным сделкам является существенной, то это может послужить риск-фактором при проведении предпроверочного анализа для принятия решения о проведении проверки.