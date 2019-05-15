«Ночной бухгалтер». Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры

Когда от «цифры» одни проблемы.
Страшно за свои квартиры
Чтобы вы не думали, что мы любим писать только про сбой в налоговой, сегодня у нас про другой цифровой факап.
Тема очень невеселая: люди потеряли квартиру, как сами считают, из-за неслаженной работы МФЦ и Россреестра.
Неожиданно на очередной платежке за квартиру оказалась чужая фамилия.
Собственник поехал в Росреестр, где ему объяснили, что он сам и продал эту квартиру полгода назад: «А у нас теперь все в электронном виде и вы подписали сделку электронной подписью, полученной через личный кабинет на госуслугах».
Правда ли, что электронные услуги государства потворствуют мошенникам, предстоит разбираться полиции.
В Росреестре советуют всем подать заявление о том, что сделки с имуществом могут производиться только при персональном участии владельца. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Росреестра или обратиться в любой МФЦ.
Электронные документы — это вообще законно?
21 мая сервис Synerdocs проведёт бесплатный онлайн-семинар. Вы узнаете всё и даже больше о юридической значимости электронных документов:
- Для чего она бухгалтеру?
- Насколько законна простая электронная подпись?
- При каких условиях суды принимают электронные документы?
- Какие поправки федерального законодательства в части ЭДО ожидаются?
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Липовые ЭЦП становятся все большей проблемой. Электронные подписи, которые кому ни попадя раздают в удостоверяющих центрах, приводят к разбирательствам с НДС.
Про ставки налоговых поборов
Об успехах налоговой говорили в «КУБе». Тут приписали долг в 20 тысяч, тут вычет сняли на 100 — с миру по нитке, налоговикам на премию наберется, считают бухгалтеры.
А эксперт Михаил Жуховицкий рассказывает: система «сборов» (мы не про те, что в НК) с налогоплательщиков поставлена на поток. Почти весь крупный и средний бизнес сидит на абонентской плате в налоговой. Спорить с налоговиками бесполезно. Или откупаться по их ставке, или платить, но в разы меньше приближенному к налоговой консультанту.
Инструкции для бухгалтеров и ИП
— Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера.
Ваша планирующая всем составом подать заявления в Росреестр редакция