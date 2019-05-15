«Ночной бухгалтер». Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры

Когда от «цифры» одни проблемы.

Страшно за свои квартиры

Чтобы вы не думали, что мы любим писать только про сбой в налоговой, сегодня у нас про другой цифровой факап.

Тема очень невеселая: люди потеряли квартиру, как сами считают, из-за неслаженной работы МФЦ и Россреестра.

Неожиданно на очередной платежке за квартиру оказалась чужая фамилия.

Собственник поехал в Росреестр, где ему объяснили, что он сам и продал эту квартиру полгода назад: «А у нас теперь все в электронном виде и вы подписали сделку электронной подписью, полученной через личный кабинет на госуслугах».

Правда ли, что электронные услуги государства потворствуют мошенникам, предстоит разбираться полиции.

В Росреестре советуют всем подать заявление о том, что сделки с имуществом могут производиться только при персональном участии владельца. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Росреестра или обратиться в любой МФЦ.

Электронные документы — это вообще законно? 21 мая сервис Synerdocs проведёт бесплатный онлайн-семинар. Вы узнаете всё и даже больше о юридической значимости электронных документов: Для чего она бухгалтеру?

Насколько законна простая электронная подпись?

При каких условиях суды принимают электронные документы?

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Липовые ЭЦП становятся все большей проблемой. Электронные подписи, которые кому ни попадя раздают в удостоверяющих центрах, приводят к разбирательствам с НДС.

Про ставки налоговых поборов

Об успехах налоговой говорили в «КУБе». Тут приписали долг в 20 тысяч, тут вычет сняли на 100 — с миру по нитке, налоговикам на премию наберется, считают бухгалтеры.

А эксперт Михаил Жуховицкий рассказывает: система «сборов» (мы не про те, что в НК) с налогоплательщиков поставлена на поток. Почти весь крупный и средний бизнес сидит на абонентской плате в налоговой. Спорить с налоговиками бесполезно. Или откупаться по их ставке, или платить, но в разы меньше приближенному к налоговой консультанту.

Ваша планирующая всем составом подать заявления в Росреестр редакция