«Ночной бухгалтер». Греф, танцы, слоны

Пятничная картина дня.
Это энергичный танец!
Придя в Сбербанк десять лет назад, Герман Греф обещал «научить слона танцевать». В интервью «Коммерсантъ» он прокомментировал это свое обещание.
По его словам, некорректно давать оценки своим обещаниям. Он отметил, что то, что было в момент прихода его команды, и то, что происходит сейчас, несравнимо.
Кроме того, Греф заявил: «Там уже не только слон, но и много слонят. Насколько он гармонично пляшет, нужно спрашивать у наших клиентов».
Никогда не задумывались о гармоничности танцев слонят в банках, если честно...
Войны вокруг эквайринга
Из-за высоких ставок на эквайринг могут подорожать товары.
Если стоимость эквайринга не снизится, то поднимутся не только цены, замедлится и распространение безналичных платежей.
Такие мысли донесли в письме Ассоциации банков России ритейлеры и интернет-продавцы.
Греф, кстати, считает, что понижать тарифы уже некуда. Иначе банки снимут с себя затраты на софт, аппараты и обслуживание. А бизнесу это выйдет еще дороже.
26 мая очередной тираж «Столото».
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Мы за конструктивный диалог
Есть продолжение истории о том, что бухгалтеров, подписавших письмо Мишустину, вызывают в налоговые.
Оказалось, все достаточно конструктивно. В УФНС расспросили, какие проблемы у бизнеса и какие пути решения видят налогоплательщики.
Желаем, чтобы все походы в налоговую заканчивались именно так.
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