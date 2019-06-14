«Ночной бухгалтер». Компании будут перечислять друг другу деньги по-новому

Краткий пятничный обзор главного за сегодня.

Что СБП нам готовит

Система быстрых платежей Центробанка скоро заработает между юридическими лицами.

Это подтвердили источники в нескольких крупных банках.

В банках считают, что основными пользователями системы будет малый и средний бизнес. Банкиры рекламируют СБП как быструю и простую.

Но эксперты оценивают перспективу не так радужно. Ведь у организации может быть несколько телефонных номеров.

Что онлайн-кассы нам готовят

Новые траты, конечно же.

1 июля в чеках должны появиться новые реквизиты.

А это означает, что у ККТ надо обновить прошивки.

На это снова придется раскошелиться.

Что «бумажный НДС» нам готовит

Рассказываем про это все, что вы не знали или боялись спросить.

Вокруг «бумажного НДС» ходит очень много мифов.

Что смена адреса нам готовит

Хотите сменить адрес, ждите множественных и непонятных отказов от налоговой.

Какие лайхфаки помогут переломить упрямство регистраторов?

Автор статьи утверждает: «Вы можете выполнять все регистрационные действия, которые положено делать по закону со 100% качеством, но при этом налоговая будет раз за разом отказывать вам в регистрации изменений».

Что еще другие новости нам готовят

— ЦБ снизил ключевую ставку. Последний раз такое было в марте 2018 года.

— Могут ввести новый вид социального страхования. В комментах опасения, что это приведет к новым поборам с работодателей.

Ваша пятничная редакция