На что еще придется раскошелиться владельцам онлайн-касс

Осталось чуть больше двух недель до 1 июля 2019 года. Именно с этой даты в кассовых чеках, выдаваемых представителям организаций и ИП, должны появиться новые реквизиты. А это означает, что у ККТ надо обновить прошивки.
Однако обновления стоят денег. И этим очень недовольны участники Красного уголка бухгалтера.
«Нам счёт выставили на 3500 р.Когда это кончится», — сетует Елена.
И ведь недавно уже платили за перепрошивки:
«Уже платили 2500, что бы ндс с 18 на 20 поменять», — напоминает Екатерина.
Но траты — это еще полбеды, у некоторых владельцев ККТ другая проблема — производители некоторых моделей просто еще новую прошивку не сделали. На это жалуются владельцы Атол 30ф и МодульКасс.
Впрочем, некоторые предприниматели решили вопрос радикально:
«Вот эти ККМ были последней каплей в моем решении закрыть свое ИП. Моих денег они больше не увидят», — заявил Валерий. ,
И он, увы, не одинок.
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