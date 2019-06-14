На что еще придется раскошелиться владельцам онлайн-касс

Осталось чуть больше двух недель до 1 июля 2019 года. Именно с этой даты в кассовых чеках, выдаваемых представителям организаций и ИП, должны появиться новые реквизиты. А это означает, что у ККТ надо обновить прошивки.

Однако обновления стоят денег. И этим очень недовольны участники Красного уголка бухгалтера.

«Нам счёт выставили на 3500 р.Когда это кончится», — сетует Елена.

И ведь недавно уже платили за перепрошивки:

«Уже платили 2500, что бы ндс с 18 на 20 поменять», — напоминает Екатерина.

Но траты — это еще полбеды, у некоторых владельцев ККТ другая проблема — производители некоторых моделей просто еще новую прошивку не сделали. На это жалуются владельцы Атол 30ф и МодульКасс.

Впрочем, некоторые предприниматели решили вопрос радикально:

«Вот эти ККМ были последней каплей в моем решении закрыть свое ИП. Моих денег они больше не увидят», — заявил Валерий. ,

И он, увы, не одинок.