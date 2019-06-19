«Ночной бухгалтер». Кто и зачем хочет залезть в ваши рабочие чаты

Эксперты по трудовому праву считают, что пора прописать в Трудовом кодексе правила рабочей переписки в мессенджерах.

Кто хочет добить Телеграм

Нам рассказали случай: в рабочем чате начальник отдела обозвал сотрудницу, она пожаловалась в кадры. Там решили, что обидчика надо увольнять, но не смогли: оснований нет. Спор пришлось урегулировать по правилам Гражданского кодекса.

Поэтому юристы считают, что пора создавать в компаниях локальные акты про мессенджеры.

Посмотрите, что они советуют там прописать.

Про отпуска

— Все, что нужно знать работодателю про ежегодные отпуска, — в большом обзоре.

— Министерство по делам Северного Кавказа (да, такое тоже есть) считает, что частный сектор тоже должен брать курортный сбор.

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Про акты сверки

Составление актов сверки расчетов стала настолько рутинной операцией, что бухгалтеры перестали задумываться о последствиях.

Узнайте, когда бухгалтеру опасно подписывать акт сверки расчетов с контрагентом.

Про пособия

Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся.

Пособия повысят до уровня прожиточного минимума, но дадут его не всем.

Основные опасения в комментах о том, что пособие могут повесить на работодателя.

Ваша только за здравые предложения редакция