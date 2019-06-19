«Ночной бухгалтер». Кто и зачем хочет залезть в ваши рабочие чаты

Эксперты по трудовому праву считают, что пора прописать в Трудовом кодексе правила рабочей переписки в мессенджерах.
Кто хочет добить Телеграм
Нам рассказали случай: в рабочем чате начальник отдела обозвал сотрудницу, она пожаловалась в кадры. Там решили, что обидчика надо увольнять, но не смогли: оснований нет. Спор пришлось урегулировать по правилам Гражданского кодекса.
Поэтому юристы считают, что пора создавать в компаниях локальные акты про мессенджеры.
Посмотрите, что они советуют там прописать.
Про отпуска
— Все, что нужно знать работодателю про ежегодные отпуска, — в большом обзоре.
— Министерство по делам Северного Кавказа (да, такое тоже есть) считает, что частный сектор тоже должен брать курортный сбор.
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Про акты сверки
Составление актов сверки расчетов стала настолько рутинной операцией, что бухгалтеры перестали задумываться о последствиях.
Узнайте, когда бухгалтеру опасно подписывать акт сверки расчетов с контрагентом.
Про пособия
Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся.
Пособия повысят до уровня прожиточного минимума, но дадут его не всем.
Основные опасения в комментах о том, что пособие могут повесить на работодателя.
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