Когда бухгалтеру опасно подписывать акт сверки расчетов с контрагентом

Практически каждый бухгалтер по роду своей деятельности неоднократно составлял Акты сверки расчетов с бюджетом, поставщиками или покупателями. Это настолько рутинная операция, что многие делают ее почти в автоматическом режиме. Главное ведь получить Акт сверки и, желательно, заверенный печатью контрагента.

В своей практике я часто видел Акты сверки, подписанные с обеих сторон только работниками бухгалтерии, в лучшем случае, главным бухгалтером.

Но ведь Акт сверки взаиморасчетов, подписанный работником, действующим без доверенности, не принимается в качестве основания для прерывания срока исковой давности.

Так, например, если в акте сверки взаиморасчетов стоит только подпись главного бухгалтера, то такой документ может быть признан недействительным, при условии, что это лицо не было уполномочено руководителем на такие действия. В этом случае акт сверки рассматривается как технический документ бухгалтерского характера, он не является правоустанавливающим документом, порождающим права и обязанности сторон, а лишь подтверждает размер долга на определенную дату и не свидетельствует о признании ответчиком долга и в случае спора в суде довольно сложно, а порой невозможно взыскать долг с контрагента.

Показательным является Постановление АС Московского округа от 8 февраля 2019 г. по делу N А40-41986/18.

ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ГУП «Дирекция гаражного строительства» о взыскании суммы задолженности в размере 9 590 719,49 руб., процентов в размере 2 961 902,55 руб.

Суды отказали ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» в удовлетворении его требований.

В этом деле есть одна особенность, услуги оказаны в 2014 году, а исковое заявление подано в суд 27.02.2018, т.е. с пропуском трехгодичного срока, но у истца имелся Акт сверки, подписанный в сентябре 2015 году, и он полагал, что Акт сверки свидетельствует о прерывании срока исковой давности. Но отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды по заявлению ответчика применили срок исковой давности.

Основные выводы суда

В соответствии с частью 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу статьи 203 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться:

признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа ) ; акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

В данном случае, суды, отклоняя доводы истца о том, что подписание сторонами Акта сверки взаимных расчетов прерывает течение срока исковой давности, пришли к выводу, что акт сверки подписан со стороны общества неуполномоченным лицом — главным бухгалтером без подтверждения соответствующих полномочий, таким образом, подписание этого акта не повлекло перерыва течения срока исковой давности.

Доказательств того, что главный бухгалтер имел полномочия по признанию задолженности, в материалы дела не представлено.

Таким образом, подписание главным бухгалтером юридического лица Акта сверки взаимных расчетов не относится к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, перечисленным в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», при отсутствии у него доверенности на совершение данных действий.

Из-за ошибки бухгалтера принявшего неверно оформленный Акт сверки с контрагентом, предприятие потеряло сумму задолженности в размере 9 590 719,49 руб. и проценты в размере 2 961 902,55 руб.

Вывод

Если Акт сверки или иные документы от контрагента подписаны иными лицами кроме руководителя, надо требовать от контрагента документы, подтверждающие полномочия лица на подписание этих документов.