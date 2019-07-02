«Ночной бухгалтер». С 2020 года в ПФР сдаем новую отчётность

Вангуем, что вслед за веселым переездом налоговой на цифровые рельсы, следующим этапом будет адище от ПФР.

Электронные трудовые книжки — уже точно

Правительство одобрило их введение.

Что это значит?

1) Сведения о трудовой деятельности можно будет вести в электронном виде.

Эта информация будет представляться работодателями в информационную систему ПФР.

Данные работник сможет получить по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и на портале госуслуг.

2) С 1 января 2021 года:

Работодатель будет вести трудовые книжки только для тех, кто подаст заявление до конца 2020 года.

Остальным книжки выдадут на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение), сведения будут вестись в электронном виде.

Для тех, кто только начал работать, все сведения — только в электронном виде.

3) Ну, и вишенка на торте — новая отчетность по сведениям о трудовой деятельности.

Сдавать будем с 1 января 2020 года ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.

С 1 января 2021 года такие сведения в случаях приёма или увольнения нужно отправить не позднее дня, следующего за днём издания приказа.

Есть еще изменения.

Про дробление

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• дробление бизнеса в торговле;

• дробление бизнеса в производстве;

• дробление бизнеса в перевозках;

• дробление бизнеса при сдаче в аренду;

• дробление в сфере услуг.

Автор обзора — Иван Кузнецов, руководитель одной из ведущих консалтинговых компаний России «Комплаенс Решения». Его блог на «Клерке».

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Про отчетность

Всех «поздравляем» с началом новой отчетной кампании.

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Ваша вдохновляющая редакция