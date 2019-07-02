«Ночной бухгалтер». С 2020 года в ПФР сдаем новую отчётность

Вангуем, что вслед за веселым переездом налоговой на цифровые рельсы, следующим этапом будет адище от ПФР.
Электронные трудовые книжки — уже точно
Правительство одобрило их введение.
Что это значит?
1) Сведения о трудовой деятельности можно будет вести в электронном виде.
Эта информация будет представляться работодателями в информационную систему ПФР.
Данные работник сможет получить по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и на портале госуслуг.
2) С 1 января 2021 года:
- Работодатель будет вести трудовые книжки только для тех, кто подаст заявление до конца 2020 года.
- Остальным книжки выдадут на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение), сведения будут вестись в электронном виде.
- Для тех, кто только начал работать, все сведения — только в электронном виде.
3) Ну, и вишенка на торте — новая отчетность по сведениям о трудовой деятельности.
Сдавать будем с 1 января 2020 года ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.
С 1 января 2021 года такие сведения в случаях приёма или увольнения нужно отправить не позднее дня, следующего за днём издания приказа.
Про дробление
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• дробление бизнеса в торговле;
• дробление бизнеса в производстве;
• дробление бизнеса в перевозках;
• дробление бизнеса при сдаче в аренду;
• дробление в сфере услуг.
Автор обзора — Иван Кузнецов, руководитель одной из ведущих консалтинговых компаний России «Комплаенс Решения». Его блог на «Клерке».
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Про отчетность
Всех «поздравляем» с началом новой отчетной кампании.
Собрали методы ваших коллег, как они летом ищут вдохновения для работы с отчетами.
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