Перечислять ли пособия за счет ФСС только на карту «Мир»?

С 1 мая большинство пособий за счет ФСС подлежат перечислению только на карту национальной платежной системы «Мир». Так говорит ФСС. Разбираемся.

Какие пособия

Нововведения касаются пособий, которые будут оформлены с наступлением указанной даты, а также пособий, которые были назначены получателям до 1 мая 2019 года и первая выплата которых будет произведена в период с 1 мая 2019 года.

Новый порядок предусмотрен Постановлением Правительства от 11.04.2019 № 419.

Перечислению на расчетный счет в банке, прикрепленный к карте «Мир», подлежат следующие виды пособий:

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие гражданам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

-единовременное пособие при рождении ребенка;

-ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

-пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Перечисление пособий, выплата которых началась до 1 мая 2019 года, на банковские карты иных платежных систем допускается в переходный период, который продлится до 1 июля 2020 года.

В регионах, где действует пилотный проект, ФСС требует в заявлениях, которые работодатели направляют в фонд, указывать реквизиты карты «Мир».

Только бюджет?

А как быть бизнесу в других регионов, где действует зачетная система?

Дело в том, что на «Мир» переводятся только выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. Формируя платежку на перечисление пособия сотрудницам, работодатель-коммерсант распоряжается своими деньгами, а не бюджетными.

Между тем в ФСС рассылают работодателям из непилотных регионов письма о необходимости перехода на «Мир» при выплате пособий.

В частности, такое письмо из филиала московского отделения ФСС получила участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Участники обсуждения отмечают, что при нынешних формулировках в законодательстве никто не сможет обязать коммерческие фирмы переводить сотрудников на «Мир».

Речь идет о бюджетных деньгах, то есть пособиях, выплачиваемых бюджетными организациями или в виде прямых выплат из ФСС по пилотному проекту.

Это касается только бюджетных денег. То есть пособий, выплачиваемых бюджетными организациями или прямые выплаты из ФСС по пилотному проекту. Кто может заставить коммерческое предприятие?

upd и кто может наделить коммерческое предприятие правами заставить ФЛ открывать счет в определенном коммерческом банке (если на то пошло) — пишет Елена

Или бизнес тоже?

Впрочем, существует мнение, что на коммерческие фирмы использование «Мира» тоже распространяется.

Так, в частности, на сайте ФСС размещено интервью с руководителем Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Татьяной Лотоцкой, которая отмечает, что перечислять пособия на карты «Мир» должны все работодатели. Ни для кого нет исключений.

«Правила распространяются как на бюджетные, так и коммерческие организации. Причем не важно, участвует компания в пилотном проекте ФСС о прямых выплатах или нет», — сообщает представитель ФСС.

Аналогичное разъяснение дают некоторые консультанты, ссылаясь на позицию ФСС.

Об этом также рассказывают участники нашей группы на «Фейсбуке».

Только что проконсультировались в «Консультанте». Ответ однозначный-только карта Мир, независимо коммерческая организация или нет. По этому поводу очень много им сейчас вопросов поступает, они запрашивали ФСС. Даже, если перечислить сотруднику на зарплатную карту без расшифровки платежа, то будут проблемы или с возмещением, или при проверке. Мы решили не рисковать. — пишет Екатерина

Отметим, что пока официальных разъяснительных писем компетентных органов на эту темы не выходило.

В этой ситуации каждый трактует нормы законодательства на свой лад.

Банки

А что будут делать банки, если пособие придет на счет, к которому не привязана карта «Мир»?

При отсутствии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя средств — физлица, предусматривающему осуществление операций с использованием платежной карты, банк получателя средств отражает сумму выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения.

В этом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения с кодом выплат, банк получателя средств направляет получателю средств — физлицу согласованным с ним способом уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления распоряжения с кодом выплат явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты.

Если в течение 10 рабочих дней со дня поступления в банк получателя средств распоряжения с кодом выплат получатель средств — физлицо не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты, банк получателя средств на 11-ый рабочий день со дня поступления распоряжения с кодом выплат осуществляет возврат плательщику денежных средств в сумме выплаты. Одновременно банк получателя средств направляет получателю средств — физлицу согласованным с ним способом уведомление о возврате плательщику суммы выплаты.

Что на практике

Как отмечают наши читатели, фактически банк не может отследить, что сотруднице перечисляется именно пособие, да еще и назначенное именно после 01.05.19. Ведь в платежных поручениях, в том числе в рамках зарплатного проекта, каких-либо кодов, маркирующих пособия, не предусмотрено.

В этой связи, как показывает практика, на данный момент работодатели без проблем продолжают перечислять пособия на зарплатные карты международных платежных систем.