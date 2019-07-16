Полугодовая отчетность-2019: все, что вы могли забыть

Первый вебинар «Клерка» про сдачу полугодовой отчетности прошел. Собрали всю важную информацию в статье.

Говорили об изменениях по налогу на прибыль, по НДС, налогу на имущество, о страховых взносах и формах НДФЛ. Изменений хоть и не так много, как с 1 января, но многие из более ранних нововведений до сих пор аукаются бухгалтерам. Например, НДС переходного периода. Но начнём сначала.

Какие изменения по налогу на прибыль

За прошедшее полугодие произошло 6 ключевых изменений в расчете налога на прибыль в 2019 году.

1. Изменился учёт расходов на путевки по России.

В составе расходов с 2019 года можно учитывать расходы на туристические путевки работникам. Налоговую базу можно уменьшить на стоимость проезда, проживания, питания, санаторно-курортного обслуживания и экскурсий не только работников, но и членов их семей. Речь идет об отдыхе только на территории России. Затраты на покупку загран. путевок по-прежнему не признавайте в расходах.

Для учета новых расходов законодатели предусмотрели несколько ограничений. На 1-го человека вы можете списать не более 50 тыс. руб. В эту сумму входит стоимость проезда, проживания, питания, экскурсий. Договор с турфирмой должен заключить сам работодатель, а не сотрудник. Общая стоимость путевок, которую вправе учесть компания, составляет 6% от суммы ее расходов на оплату труда за тот же период. Причем в этот норматив включаются затраты не только на путевки, но и на добровольное медицинское страхование работников (абз. 9 п. 16 ст. 255 НК)

2. Ввели вычет по расходам на благотворительность.

Региональную часть налога на прибыль вы вправе уменьшить на сумму пожертвований, которые перечислили государственным и муниципальным учреждениям культуры. Это уменьшение задумано как часть инвестиционного вычета. Согласно Налоговому Кодексу, инвестиционный вычет действует только в тех субъектах РФ, региональные власти которых приняли закон о его введении. Проверьте, появился ли такой закон в вашем регионе. Если вы намерены воспользоваться вычетом, это решение безопаснее прописать в налоговой учетной политике вашей компании.

3. Согласно закону, расширили перечень ситуаций, когда можно ускорить амортизацию основных средств.

Начисляйте амортизацию с учетом повышающего коэффициента 2 по технологическому оборудованию, которое эксплуатируете в условиях наилучших доступных технологий. Перечень такого технологического оборудования Правительство утвердило 246 позиций. Впоследствии чиновники расширили этот перечень до 583 видов оборудования.

4. Отмена льгот.

Ограничили действие региональных льгот. Если вы применяете пониженную ставку по налогу на прибыль в региональный бюджет, проверьте, когда власти приняли закон о ее введении. Льготы, которые они установили после 3 сентября 2018 года, утратили силу. В 2019 году ими нельзя пользоваться. Те льготные ставки, которые регион ввел до 3 сентября 2018 года, вы сможете применять до конца 2022 года или пока не закончится срок их действия. В прежней редакции кодекса было указано, что с 2019 года не действуют льготы, которые региональные власти приняли до 1 января 2018 года (подп. «б» п. 15 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ) Даже если ваша льгота продолжает действовать, региональные власти вправе повысить свою ставку на 2019—2022 годы (п. 1 ст. 284 НК). Они смогут ввести новые региональные льготы, только когда это прямо предусмотрено в кодексе. Например, для резидентов особой экономической зоны или участников региональных инвестиционных проектов.

5. Изменились правила выхода из состава участников.

Приравняли к дивидендам доходы, которые участник получил от выхода из дочерней компании или в результате ее ликвидации. Сравните стоимость имущества, которое вы получили при выходе из «дочки», и ваш взнос в ее уставный капитал. Сумма превышения считается дивидендами (абз. 2 п. 1 ст. 250 НК). Аналогичным образом считайте доход участника или акционера в случае ликвидации дочерней компании. С дивидендов вы перечисляете налог на прибыль по более выгодной ставке — 13%. А если ваша доля в уставном капитале «дочки» составляла не менее 50 процентов и вы владели этой долей не менее года, используйте ставку 0 процентов (п. 3 ст. 284 НК).

Разрешили учесть убыток участника, который он получил дивидендов при выходе из «дочки» или в случае ее ликвидации. Чтобы рассчитать сумму убытка, из рыночной стоимости полученного имущества вычтите ваш взнос в уставный капитал «дочки». Убыток включите во внереализационные расходы. Признавайте убыток в двух случаях:

Во-первых, если ваша компания вышла из участников «дочки».

Во-вторых, когда собственники ликвидировали юрлицо, участником или акционером которого была компания

6. Изменили правила учета платы в систему «Платон» за проезд большегрузов.

Все платежи за проезд большегрузных автомобилей включайте в прочие расходы. В 2016—2018 годах на платежи в систему «Платон» вы уменьшали транспортный налог, и только сумму сверх этого налога учитывали в расходах. С 1 января 2019 года эти правила утратили силу

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Что надо еще учесть при расчете прибыли, чтобы не нарваться на требования и штрафы?

Как рост НДС повлиял на декларацию по прибыли за полугодие

Важная деталь

Если покупатель не перечислил доплату НДС 2%, это не основание учесть данную сумму в расходах.

С 1 января 2019 года продавцы начисляют НДС по ставке 20% вместо 18-ти. Не все покупатели согласились увеличить цену товаров в связи с ростом НДС. В этом случае продавец по сути платит 2 процента НДС за свой счет. Как учесть эту сумму при расчете налога на прибыль?

Сумму НДС, которую компания предъявила покупателю, нельзя учесть в расходах. Зато на НДС вы уменьшите доход. В доходы компании включают выручку от реализации без учета НДС. Так как НДС вы рассчитали по повышенной ставке, сумма выручки уменьшится.

Пример. Как учесть увеличение ставки НДС для налога на прибыль

Компании в 2018 году заключили договор поставки. Цена товаров составляла 195 000 руб., в том числе НДС — 29 745,76 руб. Дополнительное соглашение об изменении цены в связи с ростом НДС компании не оформляли.

В марте поставщик отгрузил покупателю товары стоимостью 195 000 руб. В счете-фактуре поставщик указал сумму НДС — 32 500 руб. (195 000₽ × 20/120). Стоимость без учета НДС составляет 162 500 руб. (195 000 – 32 500). В декларации по налогу на прибыль за полугодие бухгалтер отразил выручку на сумму 162 500 руб.

Возможна другая ситуация. Поставщик заключил с покупателем дополнительное соглашение об увеличении цены. Но по факту покупатель не перечислил доплату в размере 2 процентов. Это не основание включать сумму доплаты в расходы при расчете налога на прибыль. Списать задолженность покупателя можно, например, когда пройдет 3-летний срок давности.

Когда списать долг контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ

Не для кого не новость, что сейчас участились случаи, когда инспекторы исключают из ЕГРЮЛ компании, которые в течение 1-го года не проводят операции по банковским счетам и не сдают налоговую отчетность. Также из реестра удаляют организации, у которых более чем 6 месяцев числится запись о недостоверности данных.

Если такого контрагента в I квартале исключили из ЕГРЮЛ, отразите его задолженность в расходах. Закон разрешает списывать задолженность ликвидированных контрагентов. А исключение из ЕГРЮЛ приравнивается к ликвидации организации. Включите задолженность в строки 300 и 302 приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль.

Допустим, контрагента исключили из ЕГРЮЛ раньше — в 2018 году. Компания вправе учесть задолженность в расходах в декларации за полугодие, если в этом периоде, а также в 2018 году получила прибыль. Отразите сумму долга в строках 400 и 401 приложения № 2 к листу 02 декларации. Если указанные условия не выполняются, то сдайте уточнёнку за 2018 год.

Как учесть в расходы «самозанятых»

С 01.01.2019 в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан действует экспериментальная система налогообложения для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход (НПД). Напомним, эксперимент запущен с 1 января 2019 года. ФНС России в своем письме от 20.02.19 разъясняет порядок расчетов с самозанятыми лицами и другие важные вопросы.

Какими документами предприниматели и организации, оплатившие услуги самозанятому, могут подтвердить свои расходы

В соответствии с Гражданским Кодексом, сделки можно совершать как в письменной (простой или нотариальной), так и в устной форме. Если сделка по оказанию услуг исполняется немедленно, то она не требует заключения письменного договора — факт заключения подтверждается уплатой суммы, которая соответствует стоимости предоставленных услуг.

Затраты на оказание услуг подтверждает чек. В нем указываются ИНН заказчика и наименование услуги. Это может быть специальный чек, который сформирован в мобильном приложении «Мой налог». Он отличается от всем знакомого чека онлайн-кассы. Его можно распечатывать на обычном принтере или направлять заказчику по электронной почте или с помощью QR-кода. Обязательные реквизиты чека приведены в п. 6 ст. 14 Закона № 422-ФЗ.

Можно ли учитывать расходы на основании акта об оказании услуг, который составляется по итогам месяца

Это не допустимо. Чек, составленный плательщиком НПД (исполнителем, продавцом), является обязательным документом для учета расходов организации или ИП при определении налоговой базы. Акт может послужить дополнительным документом для целей налогового учета, отражающим дату или период предоставления услуги, к примеру, если была предоплата по налогам.

В каком виде хранить чеки

Согласно закону, покупатель может получить чек на бумажном носителе или в электронном виде. Хранить чеки также разрешено в разных форматах: как распечатанными, так и электронными.

Какие сроки предусмотрены для передачи плательщиком НПД чека заказчику при безналичном расчете

Самозанятый должен сформировать чек и передать его покупателю или заказчику в момент оплаты электронными или наличными средствами. При других формах безналичных расчетов чеки формируются и передаются не позже 9-го числа месяца, идущего после налогового периода, в котором были выполнены расчеты.

Нужно ли удерживать НДФЛ при расчетах с самозанятыми

Выплаты по договорам с самозанятыми по деятельности, которая подпадает по НПД, не облагаются НДФЛ. Исключение составляют фрилансеры, которые являются или являлись в предыдущие два года сотрудниками компании. Они не попадают под спецрежим. Заключая с ними договор, организация должна действовать так же, как при заключении договора с «обычным» физлицом: начислять страховые взносы на выплачиваемое вознаграждение и удерживать из него НДФЛ.

Что делать при возврате суммы, полученной плательщиком НПД в счет оплаты товаров

Если плательщик НПД возвращает сумму, полученную ранее в счет оплаты, то доходы налогового периода, когда этот доход был получен, уменьшаются на сумму возврата. При некорректном вводе данных, а также при возврате денежных средств плательщик НПД имеет право скорректировать данные о сумме расчетов, которые приводят к повышению суммы налога. Чтобы внести исправления, необходимо подать пояснения с указанием причин корректировки. Подать пояснение можно с помощью приложения «Мой налог», или через операторов электронных площадок, или кредитные организации.

Организация или ИП, которые получили возврат средств от плательщика НПД, должны также внести корректировки в налоговую базу в порядке, который предусмотрен для соответствующей системы налогообложения.

Изменения отчётности по налогу на имущество

Самое главное изменение по налогу на имущество — вывод всех движимых активов из-под обложения. Благодаря этому новшеству многие компании сэкономят на налоговых платежах. В 2018 году по движимому имуществу была предусмотрена региональная льгота. Но она действовала только в тех субъектах РФ, власти которых приняли соответствующий закон. Теперь же во всех регионах движимые активы не облагаются налогом на имущество.

Изменение Что поменять в работе Риски, если проигнорировать изменение Комментарий Отменили налог с движимого имущества В базу по налогу на имущество не включайте движимые активы. Неважно, когда и у кого вы их купили. Начисляйте налог только с недвижимого имущества. Если у вас на балансе нет недвижимости, то начиная с I квартала 2019 года вы не будете сдавать в инспекцию отчетность по налогу на имущество Переплатите налог на имущество и из-за этого завысите расходы, что приведёт к недоимке по налогу на прибыль и пеням Разрешили после пересмотра кадастровой стоимости объекта пересчитать налог на имущество за все годы После обжалования кадастровой стоимости или исправления технической ошибки пересчитайте налог на имущество за все периоды, в течение которых применяли оспоренную оценку. Излишне начисленную сумму вы вправе зачесть или вернуть Не сможете уменьшить налог на имущество за прежние годы Раньше компания пересчитывала налог на имущество начиная только с того года, когда подала заявление о пересмотре кадастровой стоимости. За предыдущие периоды приходилось платить налог, исходя из завышенной кадастровой стоимости объекта Прописали, как рассчитать налог на имущество, когда у недвижимости поменялись назначение или площадь Если изменились качественные или количественные характеристики вашей недвижимости, например площадь или назначение объекта, налог на имущество считайте по новой кадастровой стоимости начиная со дня внесения сведений в ЕГРН. По старой стоимости начислите налог с начала года до месяца, когда произошло изменение. По новой оценке — со следующего месяца до конца года Неверно начислите налог на имущество, что приведет к недоимке или переплате Новый порядок аналогичен тому, как компании считают налог на имущество при покупке или продаже недвижимости.

Изменения отчётности по страховым взносам Чиновники предусмотрели четыре изменения по страховым взносам с 2019 года. Рассмотрим, какие новые правила и последние новости учитывать с 1 января при расчете отчислений. Отключить рекламу Повышать тарифы по взносам не стали Законодатели отказались от планового повышения взносов с 2021 года. Общий тариф остается в размере 30%. Тариф пенсионных взносов зафиксировали бессрочно — 22% в пределах базы и 10% — сверх базы. Страхователи, которые вправе применять пониженные тарифы, начисляют взносы до тех пор, пока сумма выплат сотруднику не превысит предельную величину: 1 150 000 руб. — на обязательное пенсионное страхование;

865 000 руб. — на обязательное социальное страхование. Отменили льготные тарифы взносов на упрощенке С 1 января 2019 года компании на упрощенке больше не вправе применять пониженные тарифы. Более того, чиновники из Минфина пояснили, что не планируют возвращать упрощенцам право начислять взносы по пониженным тарифам. Помимо компаний на упрощенке на общий тариф переходят ИП на патенте, аптеки, которые применяют ЕНВД, и предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность. Фиксированные взносы предпринимателя за себя выросли Отключить рекламу Предприниматели будут платить за 2019 год: пенсионные взносы — 29 354 руб. с дохода не более 300 000 руб.;

медицинские взносы — 6884 руб. (п. 1 ст. 430 НК). Выросли лимиты для начисления взносов Правительство утвердило новые лимиты предельной базы по страховым взносам: 1 150 000 руб. — для пенсионных взносов. С доходов в пределах этой суммы надо платить взносы по тарифу 22%. Для выплат свыше лимита — по тарифу 10%;

865 000 руб. — для социальных взносов по тарифу 2,9%. Начислять социальные взносы на выплаты свыше лимита не нужно. Для медицинских взносов и взносов на травматизм предельной базы выплат по прежнему нет. Основные изменения и свежие новости по НДФЛ в 2019 году Во-первых, сдавать налоговикам и выдавать работникам нужно разные справки 2-НДФЛ. В инспекцию компании и предприниматели должны направить обновленную форму из приложения 1 к приказу ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566. Согласно приложению 2 того же приказа ФНС, работникам выдают справки о доходах и суммах налога физического лица. Отключить рекламу Во-вторых, с января действует новый бланк 3-НДФЛ. Его применяют начиная с отчетности за 2018 год. В новом бланке количество страниц уменьшили с 20 до 13. Вместо листов А—И ввели нумерованные приложения 1—8. Расчет стандартных, социальных и инвестиционных вычетов объединили в одно приложение 5. Теперь не нужно заполнять данные об исчисленном НДФЛ. Оставили только графу для удержанного налога. В нем теперь указана оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам–северянам и членам их семей. Это освобождение уже действует, но пока только с подачи судов и ссылающегося на них Минфина. Третье изменение. В ст. 217 НК РФ закрепили освобождение от налога в отношении оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ. Четвёртое изменение. К необлагаемым отнесены положенные по закону выплаты (в т. ч. в натуральной форме) ветеранам и героям войны и труда, выплаты чернобыльцам, денежные и натуральные доходы на рождение детей, осуществляемые по президентским, правительственным и иным подобным программам, другие доходы в рамках соцподдержки, ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», и некоторые др. Пятое изменение. Уточнено, что освобождение от НДФЛ не применяется в отношении оплаты неиспользованных дополнительных суток отдыха военнослужащим по контракту. Отключить рекламу Что изменилось с 01.01.2019 Пояснение Нерезиденты при продаже имущества могут не платить НДФЛ, как и резиденты Речь идёт об имуществе, которое было в их собственности более 3-х или 5 лет Освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья и транспорта бывшие индивидуальные предприниматели, которые использовали это имущество в своей деятельности Основное условие — минимальный срок владения 3 или 5 лет С 1 января 2019 года размер социального налогового вычета по НДФЛ на благотворительность может быть увеличен По общему правилу, можно вернуть не более 25% дохода плательщика, полученного в налоговом периоде. Если же пожертвования человек направляет учреждениям культуры и некоммерческим организациям (фондам) в этой области, то предельный размер налогового вычета по решению региональных властей может быть увеличен до 30%. Изменился порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физлицами доходов от реализации или погашения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте. Теперь расходы на приобретение таких облигаций пересчитывают в рубли по курсу Банка России на дату фактического получения доходов от реализации (погашения). А раньше расходы пересчитывали на рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактической покупки облигаций. Расширен перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, установленный статьей 217 НК РФ Например, не нужно платить НДФЛ за доходы от сдачи макулатуры Полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь будут облагать НДФЛ С 1 января 2019 года при выплате полевого довольствия сотрудникам, работающим в полевых условиях, сумма, превышающая 700 рублей за каждый день нахождения в таких условиях, подлежит обложению НДФЛ. Ранее такого ограничения не было. С начала 2019 года освобождена от НДФЛ единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения либо в виде жилого помещения (вместо указанной выплаты) Речь идёт только о выплатах или жилье, полученном налогоплательщиком в соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в России» До конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные: за уборку помещений;

уход за детьми и пожилыми;

репетиторство. Такие люди имеют право не регистрироваться в качестве ИП, но обязаны уведомить о своей деятельности налоговый орган (либо могут стать самозанятыми). Вот и все основные изменения, которые отразятся на июльской отчётности. Теперь вы к ней готовы?