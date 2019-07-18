«Ночной бухгалтер». Все про электронные паспорта (и даже фото)

Скоро (совсем скоро) начнут выдавать электронные паспорта.
Мультипаспорт!
Электронный паспорт будет похож на банковскую карту или права.
На карте — фотография, имя, дата и место рождения, QR-код, номера СНИЛС и ИНН.
Посмотрите фото электронного паспорта.
Паспорт будет действовать 10 лет.
Электронные паспорта в качестве пилотного проекта начнут выдавать в Москве уже в 2020 году.
Бумажные паспорта перестанут выдавать по всей стране после 2022 года.
По планам властей, к 2024 году все жители России уже должны будут использовать электронный паспорт.
Кстати, в нашей клерковской вселенной тоже начинается активная работа над вашими профилями. Для начала, нам важно понять, какими бухпрограммами вы пользуетесь. Заполните, пожалуйста, в профиле поле «В своей работе я пользуюсь продуктами».
Правила учета изменятся
Бухгалтеры будут по-новому учитывать доходы.
Новый ФСБУ «Доходы» вступит в силу с отчетности за 2022 год.
В комментах пока уныние из-за новых правил.
Проблемы с картами
Эксперты рассказали, как вернуть пропавшие с карты деньги.
А еще пошли сообщения в сети, что карты Сбербанка шалят.
Что такое семейное предприятие?
Семейный бизнес пропишут в законе.
Разрешат только малому и среднему предпринимательству. В реестре субъектов СМП будут ставить пометку о семейном бизнесе.
Узнайте, какие фирмы и ИП признают семейными.
Неужели кто-то еще думает, что бухгалтеры созданы для рутины? Удивите же их:
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