Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Все про электронные паспорта (и даже фото)

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Скоро (совсем скоро) начнут выдавать электронные паспорта.

Мультипаспорт!

Электронный паспорт будет похож на банковскую карту или права.

На карте — фотография, имя, дата и место рождения, QR-код, номера СНИЛС и ИНН.

Посмотрите фото электронного паспорта.

Паспорт будет действовать 10 лет.

Электронные паспорта в качестве пилотного проекта начнут выдавать в Москве уже в 2020 году.

Бумажные паспорта перестанут выдавать по всей стране после 2022 года.

По планам властей, к 2024 году все жители России уже должны будут использовать электронный паспорт.

Кстати, в нашей клерковской вселенной тоже начинается активная работа над вашими профилями. Для начала, нам важно понять, какими бухпрограммами вы пользуетесь. Заполните, пожалуйста, в профиле поле «В своей работе я пользуюсь продуктами».

Правила учета изменятся

Бухгалтеры будут по-новому учитывать доходы.

Новый ФСБУ «Доходы» вступит в силу с отчетности за 2022 год.

В комментах пока уныние из-за новых правил.

Проблемы с картами

Эксперты рассказали, как вернуть пропавшие с карты деньги.

А еще пошли сообщения в сети, что карты Сбербанка шалят.

Что такое семейное предприятие?

Семейный бизнес пропишут в законе.

Разрешат только малому и среднему предпринимательству. В реестре субъектов СМП будут ставить пометку о семейном бизнесе.

Узнайте, какие фирмы и ИП признают семейными.

Неужели кто-то еще думает, что бухгалтеры созданы для рутины? Удивите же их:

• Разошлите з/п на спине у голубей.

• Приседайте каждый раз, когда в документах попадается число 13.

• Или наконец автоматизируйте ввод первички с помощью Entera!

Достаточно отсканировать документы любого качества и в любом объёме — Entera за минуты распознает, проверит и перенесет данные с бумаг в 1С. Получить доступ к сервису.

С Entera вы избавитесь от рутины, сдадите отчет быстрее и освободите время для приседаний!

Ваша решившая вечерком пересмотреть «Пятый элемент» редакция

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