Как ИП на УСН 6% уменьшить налог на взносы

При УСН с объектом «доходы» ИП может уменьшить налог на страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Однако многие ИП плохо понимают, как это сделать на практике. Разъясняем самые острые вопросы. Следует учитывать, что слово «фиксированные взносы» сейчас не используется в Налоговом кодексе и приводится в статье просто для удобства.

1. Как правильно платить фиксированные взносы, чтобы на них можно было уменьшить налог?

Взносы можно платить в течение года любыми суммами, так, как вам удобно. Для уплаты фиксированных взносов не установлены ежемесячные или ежеквартальные сроки.

В Налоговом кодексе установлено два срока уплаты: первый для фиксированных взносов, не зависящих от дохода ИП (одинаковых для всех предпринимателей) — не позднее 31 декабря года, за который уплачиваются взносы. Второй срок для фиксированных взносов с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год — не позднее 1 июля года, следующего за истекшим годом, за который уплачиваются взносы (п. 2 ст. 432 НК).

В целях равномерности уменьшения налога по отчетным периодам, многим индивидуальным предпринимателям удобно уплачивать взносы ежеквартально, чтобы не переплачивать налог в течение года.

2. Можно ли уменьшать налог на взносы в ПФ, рассчитанные с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год?

Можно. Налог можно уменьшить на взносы уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование (п. 3.1 ст. 346.21 НК) в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ. В этом пункте есть и взносы, независящие от дохода ИП, и взносы, рассчитываемые от дохода, превышающего 300 тыс. рублей в год.

3. Может ли ИП с работниками уменьшать налог по УСН на свои взносы, ведь в Налоговом кодексе написано, что только ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, могут уменьшать налог на взносы в фиксированном размере?

ИП на УСН может уменьшать налог на свои взносы в фиксированном размере вне зависимости от того, есть у него работники или нет.

Дело в том, что в пп.1 п. 3.1 статьи 346.21 НК РФ не конкретизировано о каких именно взносах идет речь — о взносах за работников или взносах за самого ИП. Там указано, что можно уменьшить исчисленный налог на сумму страховых взносов, уплаченных в налоговом (отчетном) периоде.

4. Можно ли уменьшать налог текущего года на взносы, уплаченные за прошлые годы? Например, в январе 2019 года были уплачены взносы за 2018 год.

Да, можно. Взносы уменьшают налог в периоде их уплаты. При этом условия об их начислении именно в периоде уменьшения налога нет. Взносы должны быть в принципе исчислены, пусть и в более ранних периодах. Такой же точки зрения придерживаются налоговики и Минфин (письмо ФНС России от 20.03.2015 N ГД-3-3/1067@ и письмо Минфина России от 01.09.2014 N 03-11-09/43646).

5. Можно ли уменьшать авансовые платежи по налогу на фиксированные взносы?

Да, можно. В пункте 3.1 ст.346.21 НК РФ прямо указано, что налогоплательщики уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период. Но для того, чтобы уменьшить авансовые платежи по налогу на взносы, взносы должны быть уплачены в том отчетном периоде, за который платятся эти авансовые платежи. Например, чтобы уменьшить налог за 9 месяцев 2019 года на взносы, взносы должны быть уплачены не позднее 30 сентября 2019 года.

6. Можно ли на взносы, уплаченные в 1 квартале, уменьшить авансовый платеж по налогу за 2 квартал? Можно ли остаток взносов, которые «не влезли» в налог за 1 квартал, перенести на 2 квартал и уменьшить налог?

Дело в том, что налог при УСН не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому не бывает налога за 2, 3 или 4 квартал. Бывают авансовые платежи по налогу за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и налог за год.

При расчете налога за 1 полугодие берутся доходы за 1 полугодие и взносы, уплаченные в этом полугодии. Поскольку 1 квартал входит в 1 полугодие, то, вне всяких сомнений, взносы, уплаченные в этом квартале, будут уменьшать авансовый платеж за 1 полугодие. И никаких «остатков» взносов от 1 квартала на 2 квартал переносить не нужно.

Например: вы уплатили фиксированные взносы в сумме 8000 рублей в 1 квартале, однако исчисленный авансовый платеж за 1 квартал составил всего 5000 руб., соответственно налог к уплате за 1 квартал составил 0 рублей. Взносы во 2 квартале уплачены не были, при расчете налога за 1 полугодие вы берете сумму 8000 рублей для уменьшения налога, потому что эта сумма взносов была уплачена в 1 полугодии. Не надо брать отдельно доход за 2 квартал и считать налог от него, это неверно и может привести к неправильному результату.

7. Можно ли уплатить взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за 2019 год в этом году и уменьшить на них налог? Или эти взносы надо уплачивать только по окончании 2019 года и уменьшать на них уже налог 2019 года?

Взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год, вы можете уплачивать сразу, как только в году доход превысит 300 тысяч. Взносы можно платить частями, не обязательно одной суммой. Они уменьшают налог того периода, в котором уплачены. Поэтому, если вы уплатите взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год, в 2019 году, то сможете уменьшить на эти взносы налог 2019 года.

Если у вас остались вопросы по расчету налога, то их можно задать на форуме в разделе «Индивидуальные предприниматели. Спецрежимы (ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН)».

Для расчета налога можно воспользоваться инструментом «Расчет платежей для налога УСН 6%».