«Ночной бухгалтер». Создадут реестр по обналичке

Чтобы система 115-ФЗ не подминала под себя обычных банковских клиентов, создадут реестр тех, кто занимается отмыванием.

Новый реестр

Подозреваемых в отмывании денег предлагают вносить в реестр.

Это должно уменьшить количество блокировок и отказов в открытии счета. С проблемами из-за 115-ФЗ просил разобраться Путин.

Как всегда, что-то пошло не так.

Минфин разработал законопроект. Национальному совету финансового рынка он не понравился.

По проекту Минфина, чтобы банк мог расторгнуть договор с клиентом, должно соблюдаться два условия. А НСФР считает, что никаких условий быть не должно. Святое право всем отказать нельзя нарушать, на этом стоит система 115-ФЗ! И еще в НСФР считают, что не надо сообщать клиентам причину отказа.

Но вот реестр должен отделить ярых обнальщиков от обычных клиентов. Надеемся.

Новые запреты

— Нельзя будет анонимно пополнять электронные кошельки.

Поправки одобрены Советом Федерации.

Пополнять придется с помощью банковского счета.

— Путин подписал закон о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам.

Запреты бывают полезными.

Новые опасения

Россияне не хотят электронные паспорта. Опрос показал, что почти 60 процентов не готовы их оформить.

Неудивительно: после сбоев в системах различных ведомств никому не хочется новых проблем.

Новые требования

В чеках ККТ изменились обязательные реквизиты.

В чеках ККТ появились три обязательных реквизита. Если их не поставить, налоговики не примут расход и устроят налоговую проверку. Завтра, 30 июля в 10-00 по МСК, смотрите вебинар журнала «Упрощенка» про срочные изменения: «Как теперь должны выглядеть чеки ККТ: рекомендации ФНС».

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