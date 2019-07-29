Подозреваемых в отмывании денег предлагают вносить в специальный реестр

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина. С документом ознакомились «Известия».

Законопроект Минфина, который содержит поправки к 115-ФЗ и призван устранить необоснованные блокировки счетов, был опубликован для общественного обсуждения еще в апреле. Разработать механизм, который защищал бы клиентов банков от ошибочных отказов, в связи с многочисленными обращениями предпринимательских ассоциаций ранее поручил президент Владимир Путин. Как писали «Известия», только в 2017 году было заблокировано более 700 тыс. счетов, и проблема продолжает расти.

Минфин предлагает дать банкам право расторгать договор с клиентом, если ему дважды в течение года было отказано в снятии денег со счета. Или при одновременном соблюдении двух условий: если клиенту присвоен наивысший уровень риска, а банк обладает данными, которые позволяют заподозрить в операции признаки нарушения 115-ФЗ. Кроме того, проект предусматривает, что кредитная организация должна объяснить клиенту причину блокировки.

Однако НСФР не нравится текущий проект закона. «Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил глава совета Александр Наумов. Он подчеркнул, что возможность отказа при недействительных документах — основа антиотмывочной системы, поскольку банк работает только с идентифицированными клиентами. Критику вызвала и норма, обязывающая сообщать клиенту причину отказа, поскольку он просто может изменить пункт, который вызвал подозрение у банка.

Сейчас банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в ЦБ, а последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. По словам замглавы НСФР, фактически это не список или перечень. Поэтому одно из ключевых предложений профсообщества — создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. По мнению НСФР, у реестра обязательно должен быть оператор, им мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных в оперативном режиме.

Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся, уверены в НСФР.

Пресс-служба Минфина сообщила, что письмо НСФР ведомство получило, и предложения обсуждаются. В Центробанке пообещали рассмотреть инициативу после ее получения.